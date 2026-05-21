Révész Bulcsú és Nagy Erik is kiesett a sznúker Q School első tornáján

2026.05.21. 21:20
Révész Bulcsú és Nagy Erik is búcsúzott a sznúker Q School első tornáján Leicesterben. Révész két frémes különbséggel kapott ki, Nagy meccse hihetetlenül izgalmas csatában, a döntő frém utolsó fekete golyójával dőlt el.

A 19 éves Révész Bulcsú, aki a világbajnokság után veszítette el a tourkártyáját, szerdán lépett asztalhoz először, ellenfele az 57 éves angol Jeffrey Cundy volt. Sajnos Cundynak sikerült jobban a meccs 4–2-re nyert, így Révész ezen a tornán már biztosan nem szerezheti meg a tourkártyát.

Nagy Erik szerdán már játszott, akkor nyert, és most az angol Jake Crofts ellen meccselt. A csata hihetetlenül izgalmas végjátékban, a döntő frém utolsó fekete golyójával dőlt el – sajnos Crofts javára.

A Q School tornáin összesen 12-en juthatnak hozzá a profi státuszt jelentő tourkártyához, amely két évre szól, és amely feljogosít a részvételre a World Snooker Tour viadaljain.

Összesen négy tornán van lehetőség a kártya megszerzésére, ebből kettőt az Egyesült Királyságban, kettőt Thaiföldön (Ázsia-Óceánia) rendeznek meg. Előbbiben nyolc (tornánként négy darab), utóbbiban négy (tornánként kettő) profi státusz talál gazdára. Az Egyesült Királyság tornáin bárki részt vehet, de az ázsiai megméretéseken csak az azon a földrészen élők indulhatnak. Ugyanakkor az ázsiai játékosok sem játszhatnak egyszerre az ázsiai és az európai selejtezőben.

A második kártyaszerző torna jövő kedden kezdődik.

 

