Öt éven belül visszajutna az NB I-be a Haladás

2026.05.21. 21:20
Keringer Zsolt (Fotó: Szombathelyi Televízió)
A jelenleg a labdarúgó NB III-ban szereplő Haladásnál konkrét cél, hogy 2031-re visszajusson a legfelsőbb osztályba. A szombathelyi klub szerdán megtartotta a Haladás 2031 projekt bemutatóját, amelyen a nehézségekről és a tervekről is szó esett.

A Haladás 2031 nevű projektet mutatták be szerdán a szombathelyi Haladás Sportkomplexum VIP-termében – derült ki a haladasfc.nyugat.hu összefoglalójából. A felszólalók szerint a Haladás nemcsak futballklub, hanem regionális platform, közösségi modell és gazdasági hálózat is lehet. A sajtótájékoztatón többször elhangzott: a cél nem pusztán a túlélés, hanem egy teljesen új, svájci klubmodell felépítése.

Az eseményen részt vett többek között Nemény András, Szombathely polgármestere, Martin Dellenbach, a svájci DSM cégcsoport ügyvezető igazgatója, míg a klubot Keringer Zsolt ügyvezető igazgató, valamint Simon Ádám, a Haladás vezetőedzője képviselte.

Keringer Zsolt beszédében felidézte a nehézségeket, és külön kiemelte Schäfer András szerepét, aki rengeteget segített a klubnak a legnehezebb időszakban. A klubvezető szerint mostanra már látszanak az eredmények. „Ez egy ötéves projekt, amelynek az a célja, hogy öt éven belül az első osztályba kerüljön a csapat. Ezért a DSM-mel és a várossal azon dolgozunk, hogy ez meg is valósuljon” – mondta Keringer a Szombathely Televíziónak.

Az eseményen szóba került a klub hivatalos honlapjának állapota is: Keringer elmondta, az új honlap fejlesztése folyamatban van, és reményeik szerint júniusban el is indulhat, addig marad a közösségi média.

Nemély András polgármester szerint a Haladás élő entitás a városban: „Mit értek ez alatt? Egy valódi közösség, amely emberekből és lelkekből is áll. Mondom ezt azért így, mert amit ma Haladásnak hívunk, az a közös történetünk lenyomata.”

Martin Dellenbach, a svájci DSM AG igazgatótanácsának elnöke így fogalmazott: „Ha ezt jól csináljuk, a végén mindenki nevetni fog.”

Hozzátette, hogy amikor először találkoztak a klubbal, rögtön látták benne a potenciált, de azt is, hogy rengeteg munka vár rájuk. Szavai szerint a futball nem működhet gazdasági háttér nélkül, viszont egy klub jóval több lehet egyszerű sportvállalkozásnál. Kiemelte, hogy a Haladás 2031 projekt lényege nemcsak egy sikeres futballcsapat felépítése, hanem az is, hogy a klub regionális kapcsolódási ponttá váljon.

A bemutatón mintegy 50 cég képviselője vett részt, akik a jövőben támogatókén is segíthetik a Haladás törekvéseit.

 

