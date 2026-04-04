Az Atlético nem bírta ki az emberhátrányt, a Barcelona elvitte a három pontot
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ
Atlético Madrid–Barcelona 1–2 (1–1)
Madrid, Metropolitano Stadion. Vezette: Busquets
Atlético: Musso – Molina, Le Normand, Lenglet (Seidu, 68.), N. González – Giu. Simeone (Morcillo, 60.), Koke (Ruggeri, a szünetben), O. Vargas, Baena (Giménez, 60.) – Griezmann (Sörloth, 60.), Almada. Vezetőedző: Diego Simeone
Barcelona: J. Garcia – R. Araújo (Bernal, 40.; Koundé, 62.), Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Pedri, E. Garcia (Gavi, 78.), F. López (F. Torres, a szünetben) – Yamal, Rashford (Lewandowski, 78.), Olmo. Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Giu. Simeone (39.), ill. Rashford (42.), Lewandowski (87.)
Kiállítva: N. González (45+3.)
Az Atlético a legutóbbi fordulóban négy győzelem után kapott ki, míg a Barcelona sorozatban öt győzelemmel a háta mögött várta a rangadót.
Lendületesen kezdődött a mérkőzés, mindkét fél több helyzetet is kialakított, de ekkor még nem született gól. A vezetést a 39. percben a fővárosiak szerezték meg: Clément Lenglet hosszú labdáját remekül vette át Giuliano Simeone, és 15 méterről Joan García kapujának bal oldalába tekert (1–0).
Viszont nem sokáig volt az előny a hazaiaknál, Marcus Rashford szépen kényszerítőzött Dani Olmóval, majd a visszakapott labdát Juan Musso lába között lőtte a kapuba (1–1). A félidő végén ráadásul megfogyatkozott az Atlético: Nico González, aki kezezésért korábban már kapott egy sárga lapot, a 45+3. percben a tizenhatosnál felborította Lamine Yamalt. Bár Mateo Busquets Ferrer játékvezető először második sárgával állította ki a balhátvédet, a videózás után ezt azonnali pirosra változtatta, ezzel zárult a játékrész.
A második játékrész elején kis híján kiegyenlítődött a létszám, miután Gerard Martín odalépett Almadának, és Busquets azonnal előrántotta a piros lapot. A videobíró azonban ismét kihívta a monitorhoz, a játékvezető pedig sárga lapra változtatta a döntést. Ahogy várható volt, a Barcelona emberelőnyben fölényben volt, többször is a csereként beálló Ferrán Torresre jött ki a befejezés, de a spanyol válogatott támadó nem volt képes kifogni a remekül védő Juan Mussón.
Hansi Flick a 78. percben Robert Lewandowskit is pályára vezényelte, ami nyerő húzásnak bizonyult. A 87. percben Joao Cancelo megforgatta Almadát, majd kapura lőtt, az erős próbálkozás Mussóról kipattant, de éppen Lewandowski vállát találta el a labda, amely a kapuba került. A Barcelona kihasználta a Real Madrid délutáni botlását, és hét pontra növelte előnyét az élen. 1–2
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|30
|25
|1
|4
|80–29
|+51
|76
|2. Real Madrid
|30
|22
|3
|5
|67–29
|+38
|69
|3. Villarreal
|29
|18
|4
|7
|54–34
|+20
|58
|4. Atlético Madrid
|30
|17
|5
|8
|49–30
|+19
|56
|5. Betis
|30
|11
|12
|7
|44–37
|+7
|45
|6. Celta Vigo
|29
|10
|11
|8
|41–35
|+6
|41
|7. Real Sociedad
|30
|11
|8
|11
|46–45
|+1
|41
|8. Getafe
|29
|11
|5
|13
|25–31
|–6
|38
|9. Espanyol
|30
|10
|8
|12
|36–44
|–8
|38
|10. Athletic Bilbao
|29
|11
|5
|13
|32–41
|–9
|38
|11. Osasuna
|29
|10
|7
|12
|35–38
|–3
|37
|12. Rayo Vallecano
|30
|8
|11
|11
|29–35
|–6
|35
|13. Valencia
|29
|9
|8
|12
|32–42
|–10
|35
|14. Girona
|29
|8
|10
|11
|31–44
|–13
|34
|15. Elche
|30
|7
|10
|13
|38–46
|–8
|31
|16. Alaves
|29
|8
|7
|14
|30–41
|–11
|31
|17. Sevilla
|29
|8
|7
|14
|37–49
|–12
|31
|18. Mallorca
|30
|8
|7
|15
|36–48
|–12
|31
|19. Levante
|30
|6
|8
|16
|34–50
|–16
|26
|20. Oviedo
|29
|4
|9
|16
|20–48
|–28
|21