Az Atlético nem bírta ki az emberhátrányt, a Barcelona elvitte a három pontot

PATAKI GYULA
2026.04.04. 23:04
Lamine Yamal ezúttal nem talált be, de kiharcolt egy piros lapot (Fotó: Getty Images)
Barcelona Atlético Madrid La Liga
A Barcelona 2–1-es győzelmet aratott az Atlético Madrid otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 30. fordulójának szombati játéknapján. A katalánok előnye így hét pont a Real Madrid előtt.

SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ
Atlético Madrid–Barcelona 1–2 (1–1)
Madrid, Metropolitano Stadion. Vezette: Busquets
Atlético: Musso – Molina, Le Normand, Lenglet (Seidu, 68.), N. González – Giu. Simeone (Morcillo, 60.), Koke (Ruggeri, a szünetben), O. Vargas, Baena (Giménez, 60.) – Griezmann (Sörloth, 60.), Almada. Vezetőedző: Diego Simeone
Barcelona: J. Garcia – R. Araújo (Bernal, 40.; Koundé, 62.), Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Pedri, E. Garcia (Gavi, 78.), F. López (F. Torres, a szünetben) – Yamal, Rashford (Lewandowski, 78.), Olmo. Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Giu. Simeone (39.), ill. Rashford (42.), Lewandowski (87.)
Kiállítva: N. González (45+3.)

Az Atlético a legutóbbi fordulóban négy győzelem után kapott ki, míg a Barcelona sorozatban öt győzelemmel a háta mögött várta a rangadót.

Lendületesen kezdődött a mérkőzés, mindkét fél több helyzetet is kialakított, de ekkor még nem született gól. A vezetést a 39. percben a fővárosiak szerezték meg: Clément Lenglet hosszú labdáját remekül vette át Giuliano Simeone, és 15 méterről Joan García kapujának bal oldalába tekert (1–0).

Viszont nem sokáig volt az előny a hazaiaknál, Marcus Rashford szépen kényszerítőzött Dani Olmóval, majd a visszakapott labdát Juan Musso lába között lőtte a kapuba (1–1). A félidő végén ráadásul megfogyatkozott az Atlético: Nico González, aki kezezésért korábban már kapott egy sárga lapot, a 45+3. percben a tizenhatosnál felborította Lamine Yamalt. Bár Mateo Busquets Ferrer játékvezető először második sárgával állította ki a balhátvédet, a videózás után ezt azonnali pirosra változtatta, ezzel zárult a játékrész.

A második játékrész elején kis híján kiegyenlítődött a létszám, miután Gerard Martín odalépett Almadának, és Busquets azonnal előrántotta a piros lapot. A videobíró azonban ismét kihívta a monitorhoz, a játékvezető pedig sárga lapra változtatta a döntést. Ahogy várható volt, a Barcelona emberelőnyben fölényben volt, többször is a csereként beálló Ferrán Torresre jött ki a befejezés, de a spanyol válogatott támadó nem volt képes kifogni a remekül védő Juan Mussón.

Hansi Flick a 78. percben Robert Lewandowskit is pályára vezényelte, ami nyerő húzásnak bizonyult. A 87. percben Joao Cancelo megforgatta Almadát, majd kapura lőtt, az erős próbálkozás Mussóról kipattant, de éppen Lewandowski vállát találta el a labda, amely a kapuba került. A Barcelona kihasználta a Real Madrid délutáni botlását, és hét pontra növelte előnyét az élen. 1–2

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona30251480–29+51 76 
2. Real Madrid30223567–29+38 69 
3. Villarreal29184754–34+20 58 
4. Atlético Madrid30175849–30+19 56 
5. Betis301112744–37+7 45 
6. Celta Vigo291011841–35+6 41 
7. Real Sociedad301181146–45+1 41 
8. Getafe291151325–31–6 38 
9. Espanyol301081236–44–8 38 
10. Athletic Bilbao291151332–41–9 38 
11. Osasuna291071235–38–3 37 
12. Rayo Vallecano308111129–35–6 35 
13. Valencia29981232–42–10 35 
14. Girona298101131–44–13 34 
15. Elche307101338–46–8 31 
16. Alaves29871430–41–11 31 
17. Sevilla29871437–49–12 31 
18. Mallorca30871536–48–12 31 
19. Levante30681634–50–16 26 
20. Oviedo29491620–48–28 21 

 

 

