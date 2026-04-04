Az Atlético nem bírta ki az emberhátrányt, a Barcelona elvitte a három pontot

SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ

Atlético Madrid–Barcelona 1–2 (1–1)

Madrid, Metropolitano Stadion. Vezette: Busquets

Atlético: Musso – Molina, Le Normand, Lenglet (Seidu, 68.), N. González – Giu. Simeone (Morcillo, 60.), Koke (Ruggeri, a szünetben), O. Vargas, Baena (Giménez, 60.) – Griezmann (Sörloth, 60.), Almada. Vezetőedző: Diego Simeone

Barcelona: J. Garcia – R. Araújo (Bernal, 40.; Koundé, 62.), Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Pedri, E. Garcia (Gavi, 78.), F. López (F. Torres, a szünetben) – Yamal, Rashford (Lewandowski, 78.), Olmo. Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Giu. Simeone (39.), ill. Rashford (42.), Lewandowski (87.)

Kiállítva: N. González (45+3.)

Az Atlético a legutóbbi fordulóban négy győzelem után kapott ki, míg a Barcelona sorozatban öt győzelemmel a háta mögött várta a rangadót.

Lendületesen kezdődött a mérkőzés, mindkét fél több helyzetet is kialakított, de ekkor még nem született gól. A vezetést a 39. percben a fővárosiak szerezték meg: Clément Lenglet hosszú labdáját remekül vette át Giuliano Simeone, és 15 méterről Joan García kapujának bal oldalába tekert (1–0).

Viszont nem sokáig volt az előny a hazaiaknál, Marcus Rashford szépen kényszerítőzött Dani Olmóval, majd a visszakapott labdát Juan Musso lába között lőtte a kapuba (1–1). A félidő végén ráadásul megfogyatkozott az Atlético: Nico González, aki kezezésért korábban már kapott egy sárga lapot, a 45+3. percben a tizenhatosnál felborította Lamine Yamalt. Bár Mateo Busquets Ferrer játékvezető először második sárgával állította ki a balhátvédet, a videózás után ezt azonnali pirosra változtatta, ezzel zárult a játékrész.

A második játékrész elején kis híján kiegyenlítődött a létszám, miután Gerard Martín odalépett Almadának, és Busquets azonnal előrántotta a piros lapot. A videobíró azonban ismét kihívta a monitorhoz, a játékvezető pedig sárga lapra változtatta a döntést. Ahogy várható volt, a Barcelona emberelőnyben fölényben volt, többször is a csereként beálló Ferrán Torresre jött ki a befejezés, de a spanyol válogatott támadó nem volt képes kifogni a remekül védő Juan Mussón.

Hansi Flick a 78. percben Robert Lewandowskit is pályára vezényelte, ami nyerő húzásnak bizonyult. A 87. percben Joao Cancelo megforgatta Almadát, majd kapura lőtt, az erős próbálkozás Mussóról kipattant, de éppen Lewandowski vállát találta el a labda, amely a kapuba került. A Barcelona kihasználta a Real Madrid délutáni botlását, és hét pontra növelte előnyét az élen. 1–2