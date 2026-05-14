Nem bírt egymással a Rayo és a Valencia, döntetlen a Girona–Real Sociedadon is

Rendkívül erősen kezdett a Mestallában a Rayo, a nyolcadik percben tizenegyest végezhetett el a fővárosi csapat, de Nteka lövése a kapufát találta telibe. Néhány perccel később Javi Guerra lábában volt a vezetés a túloldalon, ám lapos lökete a jobb alsó sarok mellett zúgott el. A 21. percben megtört a jég, egy szöglet után Florian Lejeune bólintott a kapuba. A Valencia válasza a 40. percben érkezett, Guerra centerezését Diego López lőtte a rövid sarokba.

A fordulás után több gól nem született, s a játék képét elnézve mindkét fél elégedett volt a döntetlennel. 1–1

A nap második mérkőzésén a Girona szinte minden mutatóban a Real Sociedad fölé nőtt, ehhez képest az első félidőben a baszkok szerezték meg a vezetést, egy szöglet után Jon Martín bólintott a bal felsőbe. A katalánok a második játékrészben egalizáltak, a veterán Cristhian Stuani a védők elbambulását kihasználva váltotta gólra Arnau Martínez lapos beadását. A fordulás után is a Girona uralta a játékot, de hiába vette célba 29-szer a kaput, gyatra helyzetkihasználásának köszönhetően meg kellett elégednie egy ponttal. 1–1

SPANYOL LA LIGA

36. FORDULÓ

Valencia–Rayo Vallecano 1–1 (D. López 40., ill. Lejeune 21.)

Girona–Real Sociedad 1–1 (Stuani 66., ill. J. Martín 28.)

Később

21.30: Real Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)

Szerdán játszották

Espanyol–Athletic Bilbao 2–0 (Milla 69., K. García 90+2.)

Villarreal–Sevilla 2–3 (Gerard Moreno 13., Mikautadze 20., ill. Oso 36., Salas 45+2., A. Adams 72.)

Alavés–Barcelona 1–0 (Diabaté 45+1.)

Getafe–Mallorca 3–1 (Satriano 14., 41., Z. Romero 63., ill. Mascarell 66.)

Kedden játszották

Celta Vigo–Levante 2–3 (Jutgla 4., 48., ill. Arriaga 43., Dela 57., Brugue 63.)

Betis–Elche 2–1 (C. Hernández 9., Fornals 68., ill. Fort 41.)

Kiállítva: Léo Pétrot (Elche, 49.)

Osasuna–Atlético Madrid 1–2 (Barja 90+1., ill. Lookman 15. – 11-esből, Sörloth 71.)

Kiállítva: M. Llorente (Atlético, 79.)