Az Elche legyőzésével hangolt a Vargáék elleni Kl-meccsre a Rayo Vallecano

M. B.M. B.
2026.04.03. 22:54
Randy Nteka (középen) gólja döntött (Fotó: Getty Images)
A Rayo Vallecano hazai környezetben fektette két vállra az Elchét a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 30. fordulójában.

Az első játékrészben kiegyenlített játékot láthatott a vallecasi publikum, majd nem sokkal a szünet előtt az elchei csapatkapitány, Pedro Bigas megkapta a második sárga lapját (mindkettőt két elkerülhető szabálytalanságért), így kemény második játékrész várt a vendégekre. A fordulás után sokáig tartotta a döntetlent Eder Sarabia együttese, de a 74. percben az egyébként jól védő Dituro sem húzhatta ki az Elchét a csávából: Álvaro García bal oldalról érkező lapos centerezését Randy Nteka pöckölte a rövid sarokba – megnyerve a meccset a Rayónak, amely jövő hét csütörtökön a Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athént fogadja a Konferencialigában. 1–0

SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)
Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)

SZOMBAT
14.00: Real Sociedad–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP
14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ
21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)

A LA LIGA ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. FC Barcelona

29

24

1

4

78–28

+50 

73 

  2. Real Madrid

29

22

3

4

66–27

+39 

69 

  3. Villarreal

29

18

4

7

54–34

+20 

58 

  4. Atlético Madrid

29

17

5

7

48–28

+20 

56 

  5. Betis

29

11

11

7

44–37

+7 

44 

  6. Celta Vigo

29

10

11

8

41–35

+6 

41 

  7. Real Sociedad

29

10

8

11

44–45

–1 

38 

  8. Getafe

29

11

5

13

25–31

–6 

38 

  9. Athletic Bilbao

29

11

5

13

32–41

–9 

38 

10. Osasuna

29

10

7

12

35–38

–3 

37 

11. Espanyol

29

10

7

12

36–44

–8 

37 

12. Rayo Vallecano

30

8

11

11

29–35

–6 

35 

13. Valencia

29

9

8

12

32–42

–10 

35 

14. Girona

29

8

10

11

31–44

–13 

34 

15. Elche

30

7

10

13

38–46

–8 

31 

16. Alaves

29

8

7

14

30–41

–11 

31 

17. Sevilla

29

8

7

14

37–49

–12 

31 

18. Mallorca

29

7

7

15

34–47

–13 

28 

19. Levante

29

6

8

15

34–48

–14 

26 

20. Oviedo

29

4

9

16

20–48

–28 

21 

 

 

