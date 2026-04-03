Az Elche legyőzésével hangolt a Vargáék elleni Kl-meccsre a Rayo Vallecano

Az első játékrészben kiegyenlített játékot láthatott a vallecasi publikum, majd nem sokkal a szünet előtt az elchei csapatkapitány, Pedro Bigas megkapta a második sárga lapját (mindkettőt két elkerülhető szabálytalanságért), így kemény második játékrész várt a vendégekre. A fordulás után sokáig tartotta a döntetlent Eder Sarabia együttese, de a 74. percben az egyébként jól védő Dituro sem húzhatta ki az Elchét a csávából: Álvaro García bal oldalról érkező lapos centerezését Randy Nteka pöckölte a rövid sarokba – megnyerve a meccset a Rayónak, amely jövő hét csütörtökön a Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athént fogadja a Konferencialigában. 1–0

SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ

Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)

Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)

SZOMBAT

14.00: Real Sociedad–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)