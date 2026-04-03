Az Elche legyőzésével hangolt a Vargáék elleni Kl-meccsre a Rayo Vallecano
Az első játékrészben kiegyenlített játékot láthatott a vallecasi publikum, majd nem sokkal a szünet előtt az elchei csapatkapitány, Pedro Bigas megkapta a második sárga lapját (mindkettőt két elkerülhető szabálytalanságért), így kemény második játékrész várt a vendégekre. A fordulás után sokáig tartotta a döntetlent Eder Sarabia együttese, de a 74. percben az egyébként jól védő Dituro sem húzhatta ki az Elchét a csávából: Álvaro García bal oldalról érkező lapos centerezését Randy Nteka pöckölte a rövid sarokba – megnyerve a meccset a Rayónak, amely jövő hét csütörtökön a Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athént fogadja a Konferencialigában. 1–0
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)
Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)
SZOMBAT
14.00: Real Sociedad–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
29
24
1
4
78–28
+50
73
|2. Real Madrid
29
22
3
4
66–27
+39
69
|3. Villarreal
29
18
4
7
54–34
+20
58
|4. Atlético Madrid
29
17
5
7
48–28
+20
56
|5. Betis
29
11
11
7
44–37
+7
44
|6. Celta Vigo
29
10
11
8
41–35
+6
41
|7. Real Sociedad
29
10
8
11
44–45
–1
38
|8. Getafe
29
11
5
13
25–31
–6
38
|9. Athletic Bilbao
29
11
5
13
32–41
–9
38
|10. Osasuna
29
10
7
12
35–38
–3
37
|11. Espanyol
29
10
7
12
36–44
–8
37
|12. Rayo Vallecano
30
8
11
11
29–35
–6
35
|13. Valencia
29
9
8
12
32–42
–10
35
|14. Girona
29
8
10
11
31–44
–13
34
|15. Elche
30
7
10
13
38–46
–8
31
|16. Alaves
29
8
7
14
30–41
–11
31
|17. Sevilla
29
8
7
14
37–49
–12
31
|18. Mallorca
29
7
7
15
34–47
–13
28
|19. Levante
29
6
8
15
34–48
–14
26
|20. Oviedo
29
4
9
16
20–48
–28
21