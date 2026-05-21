Bundesliga: hiába a Wolfsburg-fölény, nem esett gól az osztályozó első meccsén

ROCK PÉTER
2026.05.21. 22:35
Christian Eriksenék a visszavágón kell eldöntsék a párharcot (Fotó: Getty Images)
osztályozó Bundesliga Wolfsburg Paderborn
Gól nélküli döntetlennel ért véget a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) osztályozójának első, csütörtöki mérkőzése a Wolfsburg és a Paderborn között.

A csütörtöki mérkőzésen jól látszott, melyik csapat játszott ez élvonalban, és melyik a másodosztályban az elmúlt idényben. A Wolfsburg ugyanis végig uralta a meccset, összesen 17-szer próbálkozott gólszerzéssel, míg a Paderbornnak mindössze két kísérlete volt. Gól viszont egyik oldalon sem született, így a hétfői visszavágó még izgalmakat tartogathat.

A vendégek a lefújás előtt nem sokkal emberhátrányba kerültek, Jonah Sticker két sárga lapot is összeszedett a ráadásban, így ő a második összecsapáson biztosan nem játszik.

Jonah Sticker (balra) butaságok miatt kapott piros lapot (Fotó: Getty Images)

A Wolfsburg magyarja, Dárdai Bence nem került be a keretbe, mivel a térdsérülése után még a visszatérésén dolgozik.

NÉMET BUNDESLIGA
OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Wolfsburg–Paderborn (II.) 0–0
Kiállítva: Sticker (Paderborn, 90+4.)

 

