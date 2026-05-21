Ciprus ellen győzött férfi röplabda-válogatottunk Fonyódon

A mieink az osztrákoktól elszenvedett ugyancsak ötjátszmás vereség után ezúttal jól kezdtek és végig vezetve nyerték az első szettet, s bár a második felvonás első felében kicsit akadozott a gépezet, Kecskeméti Bálint és Varga Péter bombáival sikerült fordítani. A fordulatos harmadik szett végjátékában a ciprusiaknak jött ki jobba a lépés, de a negyediknek Boldizsár Péter nyitássorozata tett pontot a végére.

RÖPLABDA

KÖZÉP-EURÓPAI LIGA

FÉRFIAK, 2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–CIPRUS 3:1 (22, 21, –23, 18)

Fonyód, 220 néző. V: Jurácek, Schimpl (szlovákok)

MAGYARORSZÁG: HORVÁTH K. 15, Cziczlavicz 5, VARGA P. 22, KECSKEMÉTI 12, BOLDIZSÁR 13, Mikuláss Koch 3.Csere: Takács M. (liberó). Szövetségi kapitány: Nagy Péter

CIPRUS: Stroukarevits 8, Mavrommatis 1, Savvides 11, Prodromou 13, ELEFTHERIOU 22, Chrysostomou 2.Csere: Pappas, Toumbis (liberók), Turumkin, Savvidis 2. Szövetségi kapitány: Loizos Loizou

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 5:5, 9:7, 11:10, 14:11, 17:15, 20:16, 21:10, 24:21. 2. játszma: 2:0, 3:4, 6:8, 8:12, 14:13, 19:16, 20:19, 24:20. 3. játszma: 1:3, 6:6, 8:10, 12:11, 13:14, 16:16, 17:19, 21:19, 21:24. 4. játszma: 3:0, 4:4, 8:5, 9:9, 12:11, 16:13, 20:14, 23:18

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Sikerült a sok nyitásrontást javítani, talán kicsit túl passzívak is voltunk. Ma fegyelmezettebbek is voltunk, persze az ellenfél is más volt, de aminek kifejezetten örülök, hogy amikor a negyedik játszmában kicsit elszabadultak az indulatok, akkor is higgadt tudott maradni a társaság.