A Real Madrid kikapott a Mallorca otthonában, még jobban elhúzhat a Barcelona

A Real Madridnál bizakodva várhatták a klubfutball visszatérését a válogatott szünet után, már csak azért is, mert legnagyobb riválisuk, a Barcelona az Atlético Madrid vendége lesz a hétvégén.

Ehhez képest Álvaro Arbeloa csapata nem hozta a kötelezőt a Mallorca otthonában, így a katalánoknak még bele is férhet a botlás. A Real a 41. percben került hátrányba Manu Morlanes góljával, amire nagyon sokáig nem volt válasza a madridi csapatnak. A 88. percben Trent-Alexander Arnold Éder Militao fejére varázsolta a labdát szögletből, a brazil válogatott középhátvéd pedig egyenlített.

A mallorcaiakat nem törte össze a késői gól, sőt ők rúgtak egy még későbbit: a ráadásban a koszovói válogatott csatár, Vedat Muriqi nagyszerű labdaátvétel után bombázott a felső léc alá, amivel csapata ellépett a kiesőzónától. 2–1

SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)

Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)

Betis–Espanyol 0–0

21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)

Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)