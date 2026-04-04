A Real Madrid kikapott a Mallorca otthonában, még jobban elhúzhat a Barcelona
A Real Madridnál bizakodva várhatták a klubfutball visszatérését a válogatott szünet után, már csak azért is, mert legnagyobb riválisuk, a Barcelona az Atlético Madrid vendége lesz a hétvégén.
Ehhez képest Álvaro Arbeloa csapata nem hozta a kötelezőt a Mallorca otthonában, így a katalánoknak még bele is férhet a botlás. A Real a 41. percben került hátrányba Manu Morlanes góljával, amire nagyon sokáig nem volt válasza a madridi csapatnak. A 88. percben Trent-Alexander Arnold Éder Militao fejére varázsolta a labdát szögletből, a brazil válogatott középhátvéd pedig egyenlített.
A mallorcaiakat nem törte össze a késői gól, sőt ők rúgtak egy még későbbit: a ráadásban a koszovói válogatott csatár, Vedat Muriqi nagyszerű labdaátvétel után bombázott a felső léc alá, amivel csapata ellépett a kiesőzónától. 2–1
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)
Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)
Betis–Espanyol 0–0
21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)
Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|29
|24
|1
|4
|78–28
|+50
|73
|2. Real Madrid
|30
|22
|3
|5
|67–29
|+38
|69
|3. Villarreal
|29
|18
|4
|7
|54–34
|+20
|58
|4. Atlético Madrid
|29
|17
|5
|7
|48–28
|+20
|56
|5. Betis
|29
|11
|11
|7
|44–37
|+7
|44
|6. Celta Vigo
|29
|10
|11
|8
|41–35
|+6
|41
|7. Real Sociedad
|30
|11
|8
|11
|46–45
|+1
|41
|8. Getafe
|29
|11
|5
|13
|25–31
|–6
|38
|9. Athletic Bilbao
|29
|11
|5
|13
|32–41
|–9
|38
|10. Osasuna
|29
|10
|7
|12
|35–38
|–3
|37
|11. Espanyol
|29
|10
|7
|12
|36–44
|–8
|37
|12. Rayo Vallecano
|30
|8
|11
|11
|29–35
|–6
|35
|13. Valencia
|29
|9
|8
|12
|32–42
|–10
|35
|14. Girona
|29
|8
|10
|11
|31–44
|–13
|34
|15. Elche
|30
|7
|10
|13
|38–46
|–8
|31
|16. Alaves
|29
|8
|7
|14
|30–41
|–11
|31
|17. Sevilla
|29
|8
|7
|14
|37–49
|–12
|31
|18. Mallorca
|30
|8
|7
|15
|36–48
|–12
|31
|19. Levante
|30
|6
|8
|16
|34–50
|–16
|26
|20. Oviedo
|29
|4
|9
|16
|20–48
|–28
|21