Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid kikapott a Mallorca otthonában, még jobban elhúzhat a Barcelona

R. D. P.R. D. P.
2026.04.04. 18:13
Kylian Mbappé foghatja a fejét... (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Mallorca Spíler Tv La Liga
Az idény végén még sokba kerülhet az a vereség, amelyet a Real Madrid a Mallorcától szenvedett el a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 30. fordulójának szombati játéknapján.

A Real Madridnál bizakodva várhatták a klubfutball visszatérését a válogatott szünet után, már csak azért is, mert legnagyobb riválisuk, a Barcelona az Atlético Madrid vendége lesz a hétvégén.

Ehhez képest Álvaro Arbeloa csapata nem hozta a kötelezőt a Mallorca otthonában, így a katalánoknak még bele is férhet a botlás. A Real a 41. percben került hátrányba Manu Morlanes góljával, amire nagyon sokáig nem volt válasza a madridi csapatnak. A 88. percben Trent-Alexander Arnold Éder Militao fejére varázsolta a labdát szögletből, a brazil válogatott középhátvéd pedig egyenlített.

A mallorcaiakat nem törte össze a késői gól, sőt ők rúgtak egy még későbbit: a ráadásban a koszovói válogatott csatár, Vedat Muriqi nagyszerű labdaátvétel után bombázott a felső léc alá, amivel csapata ellépett a kiesőzónától. 2–1

SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)
Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)
Betis–Espanyol 0–0
21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)
Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona29241478–28+50 73 
2. Real Madrid30223567–29+38 69 
3. Villarreal29184754–34+20 58 
4. Atlético Madrid29175748–28+20 56 
5. Betis291111744–37+7 44 
6. Celta Vigo291011841–35+6 41 
7. Real Sociedad301181146–45+1 41 
8. Getafe291151325–31–6 38 
9. Athletic Bilbao291151332–41–9 38 
10. Osasuna291071235–38–3 37 
11. Espanyol291071236–44–8 37 
12. Rayo Vallecano308111129–35–6 35 
13. Valencia29981232–42–10 35 
14. Girona298101131–44–13 34 
15. Elche307101338–46–8 31 
16. Alaves29871430–41–11 31 
17. Sevilla29871437–49–12 31 
18. Mallorca30871536–48–12 31 
19. Levante30681634–50–16 26 
20. Oviedo29491620–48–28 21 

 

 

