Csütörtöki sportműsor: döntő a női vízilabda ob I-ben, bronzmeccs a férfi pólóbajnokságban

MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NÉMET BUNDESLIGA

OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS

20.30: Wolfsburg–Paderborn (II.) (Tv: Arena4)

SKÓT PREMIERSHIP

OSZTÁLYOZÓ, DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Partick Thistle–St. Mirren (Tv: Match4)

SOCCA EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

10.00: Magyarország–Szerbia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Péntek, 1.00: New York Yankees–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2)

DARTS

PREMIER LEAGUE

20.00: 16. forduló, Sheffield (Tv: Sport1)

GOLF

PGA TOUR

21.00: The CJ Cup Byron Nelson (Tv: Eurosport2)

ÍJÁSZAT

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTALYA

KIESÉSES SZAKASZ, CSIGÁS, VEGYES PÁROS, NYOLCADDÖNTŐ

13.45: Dugmanicsné Dombai Beáta, Szűcs Tibor–Sanne de Laat, Mike Schloesser (holland)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 7. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Finnország–Lettország (Tv: Sport1)

20.20: Svájc–Nagy-Britannia

B-CSOPORT (FRIBOURG)

16.20: Kanada–Norvégia

20.20: Dánia–Szlovákia

KERÉKPÁR

GIRO D'ITALIA

12.30: 12. szakasz, Imperia–Novi Ligure, 175 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

19.00: Füchse Berlin–Hannover (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NBA, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Péntek, 2.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1077 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI MEVZA-TORNA, FONYÓD

2. JÁTÉKNAP

16.30: Luxemburg–Ausztria

19.00: Magyarország–Ciprus

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi egyes, selejtező, 2. és 3. forduló; női egyes, selejtező, 2. és 3. forduló

ATP 500-AS TORNA, HAMBURG

12.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP 250-ES TORNA, GENF

11.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 500-AS TORNA, STRASBOURG

10.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 250-ES TORNA, RABAT

12.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

Benne 12.00 után: Udvardy Panna (7.)–Camila Osorio (kolumbiai)

Benne 15.00 után: Bondár Anna (5.)–Anhelina Kalinyina (ukrán)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

18.30: BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa

ALSÓHÁZ

19.30: Kaposvári VK–Metalcom Szentes

NŐI OB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Végleg eltiltották a női csapat edzőjét. Borbély Zoltán a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a labdarúgó BEK/BL története, 3. rész (1973–1978)

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Halmosi Péter

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Jégkorong, a bennmaradás küszöbén a magyar válogatott az elit-vb-n

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Kovács Erika, Spiller István, Székely Dávid

17.00: Labdarúgás, a BEK/BL-döntők története, 2017

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, Európa-liga-döntő után

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Sportemberek extra, a magazinműsor vendége volt Borbély Balázs, a bajnok ETO FC vezetőedzője

19.00: Vízilabda, élő közvetítés az FTC–BVSC női ob I-es döntőről. Kommentátor: Katona László, Erdei Márk

20.00: Labdarúgás, Európa-liga-döntő után

20.15: Formula–1, a hétvégén Kanadában folytatódik az idény

20.30: Vízilabda, továbbjutott a BL-ben a Ferencváros férficsapata

21.00: Paraúszás, interjú az Eb-re készülő sportolókkal

21.30: Asztalitenisz, interjú Póta Georginával, aki pingpongcsarnokot nyitott

22.00: Balogh Balázs korábbi beszélgetése Puhl Sándorral

22.30: Sportvilág