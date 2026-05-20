Csütörtöki sportműsor: döntő a női vízilabda ob I-ben, bronzmeccs a férfi pólóbajnokságban

2026.05.20. 23:50
Csütörtökön a Wolfsburg a Paderbornnal csatázik a labdarúgó Bundesliga-tagságért a párharc első mérkőzésén. A női vízilabda ob I döntőjének első meccsén az FTC a BVSC-t fogadja, míg a férfiaknál a bronzcsata első felvonásában a BVSC látja vendégül a Szolnokot. Pályán a férfi röplabda-válogatott a fonyódi MEVZA-tornán, folytatódik a Giro d'Italia és a jégkorong-világbajnokság, míg két teniszezőnk is negyeddöntős mérkőzést vív Rabatban. Szerepel még a kiemelt sportprogramban darts, golf, kézilabda és kosárlabda is.

 MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

NÉMET BUNDESLIGA
OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS
20.30: Wolfsburg–Paderborn (II.) (Tv: Arena4)

SKÓT PREMIERSHIP
OSZTÁLYOZÓ, DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Partick Thistle–St. Mirren (Tv: Match4)

SOCCA EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
10.00: Magyarország–Szerbia

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Péntek, 1.00: New York Yankees–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2)

DARTS
PREMIER LEAGUE
20.00: 16. forduló, Sheffield (Tv: Sport1)

GOLF
PGA TOUR
21.00: The CJ Cup Byron Nelson (Tv: Eurosport2)

ÍJÁSZAT
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTALYA
KIESÉSES SZAKASZ, CSIGÁS, VEGYES PÁROS, NYOLCADDÖNTŐ
13.45: Dugmanicsné Dombai Beáta, Szűcs Tibor–Sanne de Laat, Mike Schloesser (holland)

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 7. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Finnország–Lettország (Tv: Sport1)
20.20: Svájc–Nagy-Britannia
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Kanada–Norvégia
20.20: Dánia–Szlovákia

KERÉKPÁR
GIRO D'ITALIA
12.30: 12. szakasz, Imperia–Novi Ligure, 175 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: Füchse Berlin–Hannover (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA
NBA, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
Péntek, 2.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1077 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
FÉRFI MEVZA-TORNA, FONYÓD
2. JÁTÉKNAP
16.30: Luxemburg–Ausztria
19.00: Magyarország–Ciprus

TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, selejtező, 2. és 3. forduló; női egyes, selejtező, 2. és 3. forduló
ATP 500-AS TORNA, HAMBURG
12.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ATP 250-ES TORNA, GENF
11.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 500-AS TORNA, STRASBOURG
10.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 250-ES TORNA, RABAT
12.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
Benne 12.00 után: Udvardy Panna (7.)–Camila Osorio (kolumbiai)
Benne 15.00 után: Bondár Anna (5.)–Anhelina Kalinyina (ukrán)

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.30: BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa 
ALSÓHÁZ
19.30: Kaposvári VK–Metalcom Szentes
NŐI OB I
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Végleg eltiltották a női csapat edzőjét. Borbély Zoltán a vonalban
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban
  9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a labdarúgó BEK/BL  története, 3. rész (1973–1978) 
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Halmosi Péter
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Jégkorong, a bennmaradás küszöbén a magyar válogatott az elit-vb-n
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Kovács Erika, Spiller István, Székely Dávid
17.00: Labdarúgás, a BEK/BL-döntők története, 2017
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, Európa-liga-döntő után
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Sportemberek extra, a magazinműsor vendége volt Borbély Balázs, a bajnok ETO FC vezetőedzője
19.00: Vízilabda, élő közvetítés az FTC–BVSC női ob I-es döntőről. Kommentátor: Katona László, Erdei Márk
20.00: Labdarúgás, Európa-liga-döntő után
20.15: Formula–1, a hétvégén Kanadában folytatódik az idény
20.30: Vízilabda, továbbjutott a BL-ben a Ferencváros férficsapata
21.00: Paraúszás, interjú az Eb-re készülő sportolókkal
21.30: Asztalitenisz, interjú Póta Georginával, aki pingpongcsarnokot nyitott
22.00: Balogh Balázs korábbi beszélgetése Puhl Sándorral
22.30: Sportvilág

 

