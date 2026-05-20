Csütörtöki sportműsor: döntő a női vízilabda ob I-ben, bronzmeccs a férfi pólóbajnokságban
MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NÉMET BUNDESLIGA
OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS
20.30: Wolfsburg–Paderborn (II.) (Tv: Arena4)
SKÓT PREMIERSHIP
OSZTÁLYOZÓ, DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Partick Thistle–St. Mirren (Tv: Match4)
SOCCA EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
10.00: Magyarország–Szerbia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Péntek, 1.00: New York Yankees–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2)
DARTS
PREMIER LEAGUE
20.00: 16. forduló, Sheffield (Tv: Sport1)
GOLF
PGA TOUR
21.00: The CJ Cup Byron Nelson (Tv: Eurosport2)
ÍJÁSZAT
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTALYA
KIESÉSES SZAKASZ, CSIGÁS, VEGYES PÁROS, NYOLCADDÖNTŐ
13.45: Dugmanicsné Dombai Beáta, Szűcs Tibor–Sanne de Laat, Mike Schloesser (holland)
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 7. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Finnország–Lettország (Tv: Sport1)
20.20: Svájc–Nagy-Britannia
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Kanada–Norvégia
20.20: Dánia–Szlovákia
KERÉKPÁR
GIRO D'ITALIA
12.30: 12. szakasz, Imperia–Novi Ligure, 175 km (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: Füchse Berlin–Hannover (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NBA, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
Péntek, 2.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1077 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI MEVZA-TORNA, FONYÓD
2. JÁTÉKNAP
16.30: Luxemburg–Ausztria
19.00: Magyarország–Ciprus
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, selejtező, 2. és 3. forduló; női egyes, selejtező, 2. és 3. forduló
ATP 500-AS TORNA, HAMBURG
12.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ATP 250-ES TORNA, GENF
11.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 500-AS TORNA, STRASBOURG
10.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 250-ES TORNA, RABAT
12.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
Benne 12.00 után: Udvardy Panna (7.)–Camila Osorio (kolumbiai)
Benne 15.00 után: Bondár Anna (5.)–Anhelina Kalinyina (ukrán)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.30: BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa
ALSÓHÁZ
19.30: Kaposvári VK–Metalcom Szentes
NŐI OB I
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Végleg eltiltották a női csapat edzőjét. Borbély Zoltán a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban
9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a labdarúgó BEK/BL története, 3. rész (1973–1978)
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Halmosi Péter
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Jégkorong, a bennmaradás küszöbén a magyar válogatott az elit-vb-n
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Kovács Erika, Spiller István, Székely Dávid
17.00: Labdarúgás, a BEK/BL-döntők története, 2017
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, Európa-liga-döntő után
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Sportemberek extra, a magazinműsor vendége volt Borbély Balázs, a bajnok ETO FC vezetőedzője
19.00: Vízilabda, élő közvetítés az FTC–BVSC női ob I-es döntőről. Kommentátor: Katona László, Erdei Márk
20.00: Labdarúgás, Európa-liga-döntő után
20.15: Formula–1, a hétvégén Kanadában folytatódik az idény
20.30: Vízilabda, továbbjutott a BL-ben a Ferencváros férficsapata
21.00: Paraúszás, interjú az Eb-re készülő sportolókkal
21.30: Asztalitenisz, interjú Póta Georginával, aki pingpongcsarnokot nyitott
22.00: Balogh Balázs korábbi beszélgetése Puhl Sándorral
22.30: Sportvilág