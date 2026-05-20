Unai Emery ötödször, az Aston Villa először nyerte meg az Európa-ligát

EURÓPA-LIGA

DÖNTŐ

FREIBURG (német)–ASTON VILLA (angol) 0–3 (0–2)

Isztambul, Besiktas Stadion, 37 324 néző. Vezette: Letexier (francia)

FREIBURG: Atubolu – Kübler (Makengo, 73.), Ginter, Lienhart (Rosenfelder, 61.), Treu – M. Eggestein, Höfler (Höler, 61.) – Beste (Günter, 86.), Manzambi, Grifo (Scherhant, 73.) – I. Matanovic. Vezetőedző: Julian Schuster

ASTON VILLA: E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf (Amadou Onana, 66.), Pau Torres (Mings, 88.), Digne (Maatsen, 81.) – McGinn, Rogers, Tielemans (Douglas Luiz, 88.), Buendía (Sancho, 81.) – Watkins. Menedzser: Unai Emery

Gólszerző: Tielemans (42.), Buendía (45+3.), Rogers (58.)

Az 1982-es BEK-döntőt idézte a két csapat színösszeállítása. Az Aston Villa akkor is fehérben futballozva győzte le 1–0-ra a Bayern Münchent, és a bajorok akkor ugyanúgy piros szerelést viseltek, mint szerda este a Freiburg labdarúgói. A birminghamiek nyilvánvalóan abban bíztak, hogy ezúttal is szerencsét hoz nekik a harmadik számú szerelés… Így is lett, s talán maguk sem gondolták, hogy ilyen sima lesz a találkozó, még ha nem is indult könnyen.

Lenyűgöző látvány a mérkőzés kezdete előtt (Fotó: Getty Images)

A gyerekkora óta az Aston Villának szurkoló Vilmos herceg is a helyszínen drukkolt Unai Emery menedzser együttesének, és talán ő is azt hitte, nem születik gól az első félidőben – csakhogy Youri Tielemans megvillant: Lucas Digne végezhetett el szögletet a bal oldalon, legurította a labdát Morgan Rogersnek, aki középre ívelte, a belga középpályás pedig 14 méterről kapásból kilőtte a jobb alsó sarkot. És még nem volt vége a félidőnek, nála is nagyobb gólt lőtt Emiliano Buendía: az argentin szélső 17 méterről ballal tekert a jobb felső sarokba. Úgy tűnt, kevesebb mint tíz perc leforgása alatt el is dőlt az összecsapás, mert a legkevésbé sem volt érzékelhető, hogy a Freiburg ebből a hátrányból talpra tud állni. Persze ha már Isztambulban játszották a mérkőzést, sokaknak bevillanhatott a 2005-ös BL-döntő, amelyben a Liverpool hihetetlen módon egy félidő alatt háromgólos hátrányból állt fel a Milan ellen, majd tizenegyesekkel győzött is.

Emiliano Buendía az elődöntő visszavágója után ezúttal is gólt szerzett, majd gólpasszt adott (Fotó: Getty Images)

Nos, ezúttal elmaradt a csoda, nagyon simán győzött az Aston Villa. Negyedóra sem telt el a második játékrészből, amikor Buendía a gólja után adott egy gólpasszt Rogersnek, aki közelről becsúszva a jobb alsó sarokba lőtt. Innen már tényleg nem volt visszaút a németeknek, a birminghamiek 3–0-ra győztek, s El-aranyérmesként a következő idényben a BL-ben szerepelhetnek.

Unai Emery a magasban (Fotó: Getty Images)

Unai Emery pedig tényleg az Európa-liga királya. Amióta így nevezik a sorozatot, ez volt a 17. döntő, ebből a spanyol szakvezető aktuális csapata hatszor döntőbe jutott, és ötször nyert. Noha az Arsenallal elbukott 2019-ben, a Sevillával háromszor (2014, 2015, 2016), a Villarreallal (2021) és az Aston Villával egyszer-egyszer ért fel a csúcsra.

