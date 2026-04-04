Folytatódott a Betis és az Espanyol nyeretlenségi sorozata
A Real Betis legutóbb február közepén nyert bajnoki mérkőzést, az idén nyeretlen Espanyol pedig tökéletes ellenfél lehetett volna ahhoz, hogy Manuel Pellegrini csapata megszakítsa rossz sorozatát.
A meccsen a hazaiak jártak közelebb a gólhoz, az első félidőben négyszer is megdolgoztatták Marko Dmitrovics kapust, aki Álvaro Valleshez hasonlóan lehúzta a rolót.
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Betis–Espanyol 0–0
Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)
Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)
21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)
Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|29
|24
|1
|4
|78–28
|+50
|73
|2. Real Madrid
|30
|22
|3
|5
|67–29
|+38
|69
|3. Villarreal
|29
|18
|4
|7
|54–34
|+20
|58
|4. Atlético Madrid
|29
|17
|5
|7
|48–28
|+20
|56
|5. Betis
|30
|11
|12
|7
|44–37
|+7
|45
|6. Celta Vigo
|29
|10
|11
|8
|41–35
|+6
|41
|7. Real Sociedad
|30
|11
|8
|11
|46–45
|+1
|41
|8. Getafe
|29
|11
|5
|13
|25–31
|–6
|38
|9. Espanyol
|30
|10
|8
|12
|36–44
|–8
|38
|10. Athletic Bilbao
|29
|11
|5
|13
|32–41
|–9
|38
|11. Osasuna
|29
|10
|7
|12
|35–38
|–3
|37
|12. Rayo Vallecano
|30
|8
|11
|11
|29–35
|–6
|35
|13. Valencia
|29
|9
|8
|12
|32–42
|–10
|35
|14. Girona
|29
|8
|10
|11
|31–44
|–13
|34
|15. Elche
|30
|7
|10
|13
|38–46
|–8
|31
|16. Alaves
|29
|8
|7
|14
|30–41
|–11
|31
|17. Sevilla
|29
|8
|7
|14
|37–49
|–12
|31
|18. Mallorca
|30
|8
|7
|15
|36–48
|–12
|31
|19. Levante
|30
|6
|8
|16
|34–50
|–16
|26
|20. Oviedo
|29
|4
|9
|16
|20–48
|–28
|21