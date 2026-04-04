Folytatódott a Betis és az Espanyol nyeretlenségi sorozata

A Real Betis legutóbb február közepén nyert bajnoki mérkőzést, az idén nyeretlen Espanyol pedig tökéletes ellenfél lehetett volna ahhoz, hogy Manuel Pellegrini csapata megszakítsa rossz sorozatát.

A meccsen a hazaiak jártak közelebb a gólhoz, az első félidőben négyszer is megdolgoztatták Marko Dmitrovics kapust, aki Álvaro Valleshez hasonlóan lehúzta a rolót.

SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Betis–Espanyol 0–0

Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)

Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)

21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)

Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)