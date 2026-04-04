Folytatódott a Betis és az Espanyol nyeretlenségi sorozata

2026.04.04. 20:50
Ezúttal Antony sem tudott segíteni a Betisen (Fotó: Getty Images)
Real Betis Espanyol La Liga
Gól nélküli döntetlennel tért vissza a válogatott szünetről a Real Betis és az Espanyol: a két csapat a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 30. fordulójának szombati játéknapján találkozott egymással.

A Real Betis legutóbb február közepén nyert bajnoki mérkőzést, az idén nyeretlen Espanyol pedig tökéletes ellenfél lehetett volna ahhoz, hogy Manuel Pellegrini csapata megszakítsa rossz sorozatát.

A meccsen a hazaiak jártak közelebb a gólhoz, az első félidőben négyszer is megdolgoztatták Marko Dmitrovics kapust, aki Álvaro Valleshez hasonlóan lehúzta a rolót.

SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Betis–Espanyol 0–0
Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)
Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)
21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)
Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona29241478–28+50 73 
2. Real Madrid30223567–29+38 69 
3. Villarreal29184754–34+20 58 
4. Atlético Madrid29175748–28+20 56 
5. Betis301112744–37+7 45 
6. Celta Vigo291011841–35+6 41 
7. Real Sociedad301181146–45+1 41 
8. Getafe291151325–31–6 38 
9. Espanyol301081236–44–8 38 
10. Athletic Bilbao291151332–41–9 38 
11. Osasuna291071235–38–3 37 
12. Rayo Vallecano308111129–35–6 35 
13. Valencia29981232–42–10 35 
14. Girona298101131–44–13 34 
15. Elche307101338–46–8 31 
16. Alaves29871430–41–11 31 
17. Sevilla29871437–49–12 31 
18. Mallorca30871536–48–12 31 
19. Levante30681634–50–16 26 
20. Oviedo29491620–48–28 21 

 

 

Real Betis Espanyol La Liga
La Liga: új edzőjével is kikapott a Sevilla, ráadásul a sereghajtótól

Spanyol labdarúgás
7 órája

A cserék hozták össze a győzelmet a Celta Vigónak a Valencia ellen

Spanyol labdarúgás
9 órája

Nem ment semmire a mezőnyfölénnyel, kikapott a Getafétól a Bilbao

Spanyol labdarúgás
12 órája

Gerard Martín visszavont piros lapja miatt füstölög az Atlético a Barca elleni zakó után

Spanyol labdarúgás
18 órája

Az Atlético nem bírta ki az emberhátrányt, a Barcelona elvitte a három pontot

Spanyol labdarúgás
2026.04.04. 23:04

A Real Madrid kikapott a Mallorca otthonában, még jobban elhúzhat a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2026.04.04. 18:13

Kikapott a Sociedadtól, nem került közelebb a bennmaradáshoz a Levante

Spanyol labdarúgás
2026.04.04. 16:14

Az Elche legyőzésével hangolt a Vargáék elleni Kl-meccsre a Rayo Vallecano

Spanyol labdarúgás
2026.04.03. 22:54
Ezek is érdekelhetik