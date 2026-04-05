La Liga: új edzőjével is kikapott a Sevilla, ráadásul a sereghajtótól
A mindent eldöntő gólt a 32. percben szerezte az Oviedo, Federico Vinas talált be a sevillaiak kapujába.
A vendégek hat perccel később megfogyatkoztak, Tanguy Nianzout ugyanis kiállította a játékvezető. A Sevilla ennek ellenére a folytatásban megpróbálkozott az egyenlítéssel, ám nem tudott a kapuba találni – az andalúziai együttes sorozatban harmadik mérkőzését veszítette el, az új vezetőedzője, Luís García Plaza pedig vereséggel debütált a kispadon. 1–0
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Oviedo–Sevilla 1–0 (Vinas 32.)
Kiállítva: Nianzou (38., Sevilla)
Valencia–Celta Vigo 2–3 (G. Rodríguez 11., 90+3., ill. Moriba 55., Fer López 59., Swedberg 80.)
Getafe–Athletic Bilbao 2–0 (L. Vázquez 14., Satriano 90+)
Alavés–Osasuna 2–2 (T. Martínez 44., Boyé 90+1. – 11-esből, ill. Rosier 4., Budimir 80. – 11-esből)
A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Betis–Espanyol 0–0
Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)
Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)
Atlético Madrid–FC Barcelona 1–2 (Giu. Simeone 39., ill. Rashford 42., Lewandowski 87.)
Pénteken játszották
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)
Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)
|1. Barcelona
|30
|25
|1
|4
|80–29
|+51
|76
|2. Real Madrid
|30
|22
|3
|5
|64–28
|+36
|69
|3. Villarreal
|29
|18
|4
|7
|54–34
|+20
|58
|4. Atlético Madrid
|30
|17
|6
|7
|50–30
|+20
|57
|5. Betis
|30
|11
|12
|7
|44–37
|+7
|45
|6. Celta Vigo
|30
|11
|11
|8
|44–37
|+7
|44
|7. Real Sociedad
|30
|11
|8
|11
|46–45
|+1
|41
|8. Getafe
|30
|12
|5
|13
|27–31
|–4
|41
|9. Osasuna
|30
|10
|8
|12
|36–37
|–1
|38
|10. Espanyol
|30
|10
|8
|12
|36–44
|–8
|38
|11. Athletic Bilbao
|30
|11
|5
|14
|32–43
|–11
|38
|12. Rayo Vallecano
|30
|8
|11
|11
|29–35
|–6
|35
|13. Valencia
|30
|9
|8
|13
|34–45
|–11
|35
|14. Girona
|29
|8
|10
|11
|31–44
|–13
|34
|15. Alaves
|30
|8
|8
|14
|32–43
|–11
|32
|16. Mallorca
|30
|8
|7
|15
|36–48
|–12
|31
|17. Sevilla
|30
|8
|7
|15
|37–50
|–13
|31
|18. Elche
|30
|6
|11
|13
|38–47
|–9
|29
|19. Levante
|30
|6
|8
|16
|34–50
|–16
|26
|20. Oviedo
|30
|5
|9
|16
|21–48
|–27
|24