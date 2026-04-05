Nemzeti Sportrádió

La Liga: új edzőjével is kikapott a Sevilla, ráadásul a sereghajtótól

T. Z.
2026.04.05. 20:47
Egyelőre Luís García Plaza sem tudott segíteni a Sevillán (Fotó: Getty Images)
Címkék
spanyol foci Sevilla Oviedo La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 30. fordulójában a sereghajtó Oviedo odahaza 1–0-ra legyőzte a Sevillát vasárnap kora este.

A mindent eldöntő gólt a 32. percben szerezte az Oviedo, Federico Vinas talált be a sevillaiak kapujába.

A vendégek hat perccel később megfogyatkoztak, Tanguy Nianzout ugyanis kiállította a játékvezető. A Sevilla ennek ellenére a folytatásban megpróbálkozott az egyenlítéssel, ám nem tudott a kapuba találni – az andalúziai együttes sorozatban harmadik mérkőzését veszítette el, az új vezetőedzője, Luís García Plaza pedig vereséggel debütált a kispadon. 1–0

SPANYOL LA LIGA 
30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Oviedo–Sevilla 1–0 (Vinas 32.)
Kiállítva: Nianzou (38., Sevilla)
Valencia–Celta Vigo 2–3 (G. Rodríguez 11., 90+3., ill. Moriba 55., Fer López 59., Swedberg 80.)
Getafe–Athletic Bilbao 2–0 (L. Vázquez 14., Satriano 90+)
Alavés–Osasuna 2–2 (T. Martínez 44., Boyé 90+1. – 11-esből, ill. Rosier 4., Budimir 80. – 11-esből)

A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Betis–Espanyol 0–0
Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)
Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)
Atlético Madrid–FC Barcelona 1–2 (Giu. Simeone 39., ill. Rashford 42., Lewandowski 87.)
Pénteken játszották
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)
Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)

1. Barcelona30251480–29+51 76 
2. Real Madrid30223564–28+36 69 
3. Villarreal29184754–34+20 58 
4. Atlético Madrid30176750–30+20 57 
5. Betis301112744–37+7 45 
6. Celta Vigo301111844–37+7 44 
7. Real Sociedad301181146–45+1 41 
8. Getafe301251327–31–4 41 
9. Osasuna301081236–37–1 38 
10. Espanyol301081236–44–8 38 
11. Athletic Bilbao301151432–43–11 38 
12. Rayo Vallecano308111129–35–6 35 
13. Valencia30981334–45–11 35 
14. Girona298101131–44–13 34 
15. Alaves30881432–43–11 32 
16. Mallorca30871536–48–12 31 
17. Sevilla30871537–50–13 31 
18. Elche306111338–47–9 29 
19. Levante30681634–50–16 26 
20. Oviedo30591621–48–27 24 
az állás

 

 

