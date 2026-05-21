Jégkorong: Baróti Bence megérett a légiós létre

Tizenkét Újpesten töltött év után klubot, sőt országot vált a honi jégkorong-utánpótlás legnagyobb ígéreteinek egyike, Baróti Bence, aki a nyártól Finnországba igazol, méghozzá a SaiPa együtteséhez. A 2009-es születésű támadó az Erste Liga mögöttünk hagyott idényében 25 meccsen lépett pályára debütáló évadában, és egyébként a hazai felnőttélvonal legfiatalabb játékosa is volt ebben a szezonban.

Emellett az U20-as osztrák bajnokságban 25 meccsen 10 góllal és 15 assziszttal zárt. Az Újpest színeiben az U18-as osztrák bajnokságban döntőt játszott, míg az U20-asoknál az elődöntőig jutott a lila-fehérekkel. Továbbá már nemzetközi tapasztalata is jócskán van: két U18-as és egy U20-as világbajnokságon is járt az utánpótlás-válogatottak tagjaként.

Teljesítményére Finnországban is felfigyeltek: néhány hete próbajátékon vett részt a finn élvonalban szereplő SaiPa alakulatánál, ahol meggyőzte a szakmai stábot, így meghívást kapott a klub keretébe. Jövőre várhatóan az U18-as és U20-as csapatban fog szerepelni a finn korosztályos bajnokságokban.

„Azt tudni kell, a SaiPa már egy évvel ezelőtt is megkeresett engem – kezdte a 16 éves Bence az Utánpótlássportnak. – Azonban tavaly még nem éreztem szakmailag kellően vonzónak a lehetőséget, mivel a korosztályos csapatuk akkor aktuálisan csak a finn másodosztályban szerepelt, ami pedig úgy éreztem, nem jelentene nekem nagy előrelépést a karrieremben. Most tavasszal aztán jött egy újabb ajánlat a SaiPától, és amikor a szezon végeztével, az áprilisi U18-as világbajnoki szereplést követően – a családommal és az edzőimmel konzultálva – leültem mérlegelni a jövőbeni opciókat, végül úgy döntöttem, hogy ezúttal már élek ezzel a lehetőséggel, és elfogadom finn csapat hívását. Ráadásul időközben a SaiPa U18-as csapata visszakerült az élvonalba, ami szintén jó érv volt amellett, hogy most már náluk folytassam.

Persze, az átigazolás több szempontból sem bizonyult egyszerű döntésnek, hiszen egyrészről négyéves korom óta az Újpestben hokizom, ez a klub vált a második otthonommá, a csapattársak és az edzők a második családomat jelentik.

Emellett szakmailag is meglett volna okom a maradásra, hiszen a felnőttcsapattal az Erste Ligában játszani továbbra is jó alternatívának kínálkozott, viszont egyszerűen

megérlelődött bennem az érzés, hogy szeretném kipróbálni magam külföldön, egy magasabban jegyzett hokikultúrában.

Utolsóéves U18-as korú leszek a következő évadban, szóval szerintem ez tökéletes időzítés a váltáshoz. Szeretnék szintet lépni a pályafutásomban, ehhez pedig új impulzusokra, új környezetre van szükségem.

Ezenfelül a SaiPa éppen olyan klub, amelynél a játékosfejlesztésen van a fő hangsúly.

Baróti Bence Forrás: Újpesti Jégkorong Akadémia

Elmondása szerint az átigazolás előtt korosztályos válogatottbeli csapattársa, Besenyei Botond (17) véleményét is kikérte, aki már három éve a SaiPa csapatát erősíti.

„Botival régóta jóban vagyunk, évek óta együtt játszunk a korosztályos válogatottakban, így amikor képbe került a SaiPához való igazolás, ő volt az első, akivel beszéltem, nagyon kíváncsi voltam a tapasztalataira, és összességében sokat segített abban, hogy a megfelelő döntést tudjam meghozni.

Hál'istennek ő csupa pozitív dolgot mesélt, és meggyőzött arról, hogy tényleg jó helyem lehet a klubnál.

Rendkívül motiváltan és izgatottan várom már az új kalandot Finnországban."

