Jégkorong: Baróti Bence megérett a légiós létre

H. B. utanpotlassport.hu
2026.05.21. 20:10
finnország jégkorong Baróti Bence SaiPa utánpótlás utánpótlássport Újpesti Jégkorong Akadémia
Az Újpesti Jégkorong Akadémia 16 éves csatárreménysége, Baróti Bence a következő évadtól a finn SaiPa csapatánál folytatja pályafutását. A hazai utánpótlás kiemelt tehetsége az elmúlt évadban már az Erste Ligában is rendszeres játéklehetőséghez jutott, illetve a korosztályos válogatottal az U20-as és az U18-as vb-t is megjárta.

Tizenkét Újpesten töltött év után klubot, sőt országot vált a honi jégkorong-utánpótlás legnagyobb ígéreteinek egyike, Baróti Bence, aki a nyártól Finnországba igazol, méghozzá a SaiPa együtteséhez. A 2009-es születésű támadó az Erste Liga mögöttünk hagyott idényében 25 meccsen lépett pályára debütáló évadában, és egyébként a hazai felnőttélvonal legfiatalabb játékosa is volt ebben a szezonban.

Emellett az U20-as osztrák bajnokságban 25 meccsen 10 góllal és 15 assziszttal zárt. Az Újpest színeiben az U18-as osztrák bajnokságban döntőt játszott, míg az U20-asoknál az elődöntőig jutott a lila-fehérekkel. Továbbá már nemzetközi tapasztalata is jócskán van: két U18-as és egy U20-as világbajnokságon is járt az utánpótlás-válogatottak tagjaként.

Teljesítményére Finnországban is felfigyeltek: néhány hete próbajátékon vett részt a finn élvonalban szereplő SaiPa alakulatánál, ahol meggyőzte a szakmai stábot, így meghívást kapott a klub keretébe. Jövőre várhatóan az U18-as és U20-as csapatban fog szerepelni a finn korosztályos bajnokságokban.

„Azt tudni kell, a SaiPa már egy évvel ezelőtt is megkeresett engem – kezdte a 16 éves Bence az Utánpótlássportnak. – Azonban tavaly még nem éreztem szakmailag kellően vonzónak a lehetőséget, mivel a korosztályos csapatuk akkor aktuálisan csak a finn másodosztályban szerepelt, ami pedig úgy éreztem, nem jelentene nekem nagy előrelépést a karrieremben. Most tavasszal aztán jött egy újabb ajánlat a SaiPától, és amikor a szezon végeztével, az áprilisi U18-as világbajnoki szereplést követően – a családommal és az edzőimmel konzultálva – leültem mérlegelni a jövőbeni opciókat, végül úgy döntöttem, hogy ezúttal már élek ezzel a lehetőséggel, és elfogadom finn csapat hívását. Ráadásul időközben a SaiPa U18-as csapata visszakerült az élvonalba, ami szintén jó érv volt amellett, hogy most már náluk folytassam.

Emellett szakmailag is meglett volna okom a maradásra, hiszen a felnőttcsapattal az Erste Ligában játszani továbbra is jó alternatívának kínálkozott, viszont egyszerűen

Utolsóéves U18-as korú leszek a következő évadban, szóval szerintem ez tökéletes időzítés a váltáshoz. Szeretnék szintet lépni a pályafutásomban, ehhez pedig új impulzusokra, új környezetre van szükségem.

Baróti Bence Forrás: Újpesti Jégkorong Akadémia

Elmondása szerint az átigazolás előtt korosztályos válogatottbeli csapattársa, Besenyei Botond (17) véleményét is kikérte, aki már három éve a SaiPa csapatát erősíti.

„Botival régóta jóban vagyunk, évek óta együtt játszunk a korosztályos válogatottakban, így amikor képbe került a SaiPához való igazolás, ő volt az első, akivel beszéltem, nagyon kíváncsi voltam a tapasztalataira, és összességében sokat segített abban, hogy a megfelelő döntést tudjam meghozni.

Rendkívül motiváltan és izgatottan várom már az új kalandot Finnországban."

(Kiemelt kép forrása: Újpesti Jégkorong Akadémia)

