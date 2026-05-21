Bunting nyerte meg a darts PL alapszakaszának utolsó állomását



A darts Premier League alapszalaszának utolsó fordulójára már eldőlt, hogy Luke Littler, Jonny Clayton, Gerwyn Price és Luke Humphries jut be a rájátszásba. Ugyancsak biztos volt, hogy a világbajnok Littler végez az első helyen és Clayton a másodikon. Egyedült a 3. és a 4. pozíció kérdése maradt nyitott.

Price és Humphries is továbbjutott a negyeddöntőből, az elődöntőben viszont Price kikapott. Így Humhpries győzelemmel megszerezhette a harmadik helyet, ami azt jelenti, hogy a playoffban elkerüli Littlert és Claytonnal meccselhet. Ehhez Sheffieldben Humphriesnak éppen Littlert kellett legyűrnie. És megtette, nem is akárhogyan. Humphries 6–1-re kitütte a világbajnokot!

A döntőben viszont Stephen Bunting előtt meg kellett hajolnia, honfitársa 6–3-ra győzött.

IT'S BUNTING'S NIGHT IN SHEFFIELD! 🏆



Stephen Bunting closes the curtain on the league stage of this season's Premier League in style, beating Luke Humphries 6-3 to clinch his second nightly win of the year!



Így a sorozat jövő heti záró tornájának elődöntőjében Luke Littler–Gerwyn Price és Jonny Clayton–Luke Humphries meccseket rendeznek.

DARTS

PREMIER LEAGUE

Alapszakasz, 16. (utolsó) forduló, Sheffield

Negyeddöntő

Jonny Clayton (walesi, 104.90)–Stephen Bunting (angol, 102.22) 3– 6

Gerwyn Price (walesi, 105.97)–Gian van Veen (holland, 95.38) 6–2

Luke Littler (angol, 87.89)–Josh Rock (északír, 89.43) 6–5

Luke Humphries (angol, 105.24)–Michael van Gerwen (holland,, 100.66) 6–5

Elődöntő

Bunting (98.98)–Price (93.43) 6–3

Littler (95.97)–Humphries (100.82) 1–6

Döntő

Bunting (106.37)–Humphries (102.23) 6–3

Az alapszakasz végeredménye

A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSA

Luke Littler–Gerwyn Price

Jonny Clayton–Luke Humphries