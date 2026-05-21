Bunting nyerte meg a darts PL alapszakaszának utolsó állomását

2026.05.21. 23:56
Vége ért a darts Premier League alapszakaszának utolsó fordulója Stephen Bunting sikerélve, és egyben kialakult a rájátszás elődöntőjének párosítása is.


A darts Premier League alapszalaszának utolsó fordulójára már eldőlt, hogy Luke Littler, Jonny Clayton, Gerwyn Price és Luke Humphries jut be a rájátszásba. Ugyancsak biztos volt, hogy a világbajnok Littler végez az első helyen és Clayton a másodikon. Egyedült a 3. és a 4. pozíció kérdése maradt nyitott.

Price és Humphries is továbbjutott a negyeddöntőből, az elődöntőben viszont Price kikapott. Így Humhpries győzelemmel megszerezhette a harmadik helyet, ami azt jelenti, hogy a playoffban elkerüli Littlert és Claytonnal meccselhet. Ehhez Sheffieldben Humphriesnak éppen Littlert kellett legyűrnie. És megtette, nem is akárhogyan. Humphries 6–1-re kitütte a világbajnokot!

A döntőben viszont Stephen Bunting előtt meg kellett hajolnia, honfitársa 6–3-ra győzött.

Így a sorozat jövő heti záró tornájának elődöntőjében Luke Littler–Gerwyn Price és Jonny Clayton–Luke Humphries meccseket rendeznek.

DARTS
PREMIER LEAGUE
Alapszakasz, 16. (utolsó) forduló, Sheffield
Negyeddöntő
Jonny Clayton (walesi, 104.90)–Stephen Bunting (angol, 102.22) 3– 6
Gerwyn Price (walesi, 105.97)–Gian van Veen (holland, 95.38) 6–2
Luke Littler (angol, 87.89)–Josh Rock (északír, 89.43) 6–5
Luke Humphries (angol, 105.24)–Michael van Gerwen (holland,, 100.66) 6–5
Elődöntő
Bunting (98.98)–Price (93.43) 6–3
Littler (95.97)–Humphries (100.82) 1–6
Döntő
Bunting (106.37)–Humphries (102.23) 6–3

Az alapszakasz végeredménye

 

A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSA
Luke Littler–Gerwyn Price
Jonny Clayton–Luke Humphries

 

