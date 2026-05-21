Lőw Zsolt a BL-döntőről: 51:49 arányban a Paris Saint-Germaint tartom esélyesebbnek

2026.05.21. 22:26
Lőw Zsolt volt a Hazafutás vendége, az interjúban a Bajnokok Ligája-döntőről is elmondta a véleményét. Beszélt többek között arról is, hogy miként segíti a PSG-t, amelynél korábban dolgozott.

„Örülök, hogy az Arsenal és a PSG is bejutott a döntőbe – mondta Lőw Zsolt a Nemzeti Sportrádiónak. – Nyilván a Bayernnek is örültem volna, de ennek a két csapatnak is. A PSG-nek azért, mert váltottak, elengedtek egy utat, ráléptek egy másikra, és azon konzekvensen mennek Luis Enriquével már nagyon hosszú ideje. Borzasztóan nagy öröm nekem, hogy ilyen tervezetten és ilyen jó munkával ennyire stabilan tudnak futballozni a BL-ben.”

„A mai napig kapcsolatban vagyok velük. Felajánlottam nekik, hogy ha bármire szükségük van, ha elakadnának, akkor ott vagyok, és segítek. Váltottunk is egy-két telefonhívást, egy-két apró dologban kértek segítséget.”

„Az Arsenal is nagy utat járt be Artetával, abszolút megérdemelten van ott. A Premier League-győzelemmel, egy óriási sikerélménnyel, euforikus állapotban érkezhetnek meg a döntőre. Nagyon jó, kiegyenlített döntőt várok. Győzzön a jobbik!”

„A PSG-nek nagy előny, hogy sorozatban másodszor van ott. Nem mondom, hogy kialakult valamilyen rutin, mert a BL-döntőt nem lehet így kezelni, de mindenféleképpen nagyobb magabiztosságot ad. 51:49 arányban a PSG-t látom esélyesebbnek.”

