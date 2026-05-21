Vb 2026: angol bajnokok és egy váratlan visszatérő a norvég keretben

ROCK PÉTER
2026.05.21. 21:15
Már nemcsak Erling Haaland, hanem Martin Ödegaard is Premier League-győztes (Fotó: Getty Images)
A több mint két évtizedes várakozás után ismét világbajnokságra készülő Norvégia erős kerettel vág neki a 2026-os tornának. Stale Solbakken szövetségi kapitány csapata imponáló selejtezős teljesítménnyel harcolta ki a részvételt, és a skandinávok joggal reménykedhetnek abban, hogy a csoportkörön túl is hallatnak magukról.

A csapat legnagyobb sztárja a Manchester City gólvágója, Erling Haaland, aki válogatottbeli pályafutása során is elképesztő gólszerzési mutatóval büszkélkedhet. A támadósor erejét jól jelzi, hogy mellette ott van az Atlético Madrid színeiben remek idényt futó Alexander Sörloth, valamint a Crystal Palace csatára, Jörgen Strand Larsen is.

A kreativitásért a csapatkapitány, Martin Ödegaard felelhet, aki nemrég az Arsenallal ünnepelhetett bajnoki címet, de Andreas Schjelderup, Oscar Bobb, Antonio Nusa és Thelo Aasgaard is jelentős támadópotenciált jelent.

A védelem papíron kevésbé tűnik erősnek, de itt is találni rutinos, elit ligákban edződött futballistákat. Kristoffer Ajer, Leo Östigard és Julian Ryerson fontos szerepet kaphatnak a hátsó alakzatban, míg a középpályán a Fulham játékosa, Sander Berge mellett meglepetésre ismét rendelkezésre áll a Benfica futballistája, Fredrik Aursnes, aki két évvel ezelőtti visszavonulása után visszatért a válogatottba.

A norvégok Irakkal, Szenegállal és Franciaországgal találkoznak az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő vb (június 11.–július 19.) csoportkörében.

A NORVÉG VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: Örjan Nyland (Sevilla – Spanyolország), Egil Selvik (Watford – Anglia), Sander Tangvik (Hamburg – Németország)
Védők: Kristoffer Ajer (Brentford – Anglia), Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County – Anglia), Torbjörn Heggem (Bologna – Olaszország), Marcus Pedersen (Torino – Olaszország), Julian Ryerson (Borussia Dortmund – Németország), David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Leo Östigard (Genoa – Olaszország)
Középpályások: Fredrik Aursnes (Benfica – Portugália), Patrick Berg (Bodö/Glimt), Sander Berge (Fulham – Anglia), Morten Thorsby (Cremonese – Olaszország), Kristian Thorstvedt (Sassuolo – Olaszország), Martin Ödegaard (Arsenal – Anglia), Thelo Aasgaard (Rangers – Skócia)
Támadók: Oscar Bobb (Fulham – Anglia), Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), Antonio Nusa (RB Leipzig – Németország), Andreas Schjelderup (Benfica – Portugália), Erling Haaland (Manchester City – Anglia), Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace – Anglia), Alexander Sörloth (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

Június 16., kedd, 21.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Franciaország–SzenegálX–X
Június 17., szerda, 0.00
Boston, Boston Stadion		Irak–NorvégiaX–X
Június 22., hétfő, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Franciaország–IrakX–X
Június 23., kedd, 2.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Norvégia–SzenegálX–X
Június 26., péntek, 21.00
Boston, Boston Stadion		Norvégia–FranciaországX–X
Június 26., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion		Szenegál–IrakX–X
I-CSOPORT

 

 

Ezek is érdekelhetik