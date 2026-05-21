Vb 2026: angol bajnokok és egy váratlan visszatérő a norvég keretben
A csapat legnagyobb sztárja a Manchester City gólvágója, Erling Haaland, aki válogatottbeli pályafutása során is elképesztő gólszerzési mutatóval büszkélkedhet. A támadósor erejét jól jelzi, hogy mellette ott van az Atlético Madrid színeiben remek idényt futó Alexander Sörloth, valamint a Crystal Palace csatára, Jörgen Strand Larsen is.
A kreativitásért a csapatkapitány, Martin Ödegaard felelhet, aki nemrég az Arsenallal ünnepelhetett bajnoki címet, de Andreas Schjelderup, Oscar Bobb, Antonio Nusa és Thelo Aasgaard is jelentős támadópotenciált jelent.
A védelem papíron kevésbé tűnik erősnek, de itt is találni rutinos, elit ligákban edződött futballistákat. Kristoffer Ajer, Leo Östigard és Julian Ryerson fontos szerepet kaphatnak a hátsó alakzatban, míg a középpályán a Fulham játékosa, Sander Berge mellett meglepetésre ismét rendelkezésre áll a Benfica futballistája, Fredrik Aursnes, aki két évvel ezelőtti visszavonulása után visszatért a válogatottba.
A norvégok Irakkal, Szenegállal és Franciaországgal találkoznak az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő vb (június 11.–július 19.) csoportkörében.
A NORVÉG VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: Örjan Nyland (Sevilla – Spanyolország), Egil Selvik (Watford – Anglia), Sander Tangvik (Hamburg – Németország)
Védők: Kristoffer Ajer (Brentford – Anglia), Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County – Anglia), Torbjörn Heggem (Bologna – Olaszország), Marcus Pedersen (Torino – Olaszország), Julian Ryerson (Borussia Dortmund – Németország), David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Leo Östigard (Genoa – Olaszország)
Középpályások: Fredrik Aursnes (Benfica – Portugália), Patrick Berg (Bodö/Glimt), Sander Berge (Fulham – Anglia), Morten Thorsby (Cremonese – Olaszország), Kristian Thorstvedt (Sassuolo – Olaszország), Martin Ödegaard (Arsenal – Anglia), Thelo Aasgaard (Rangers – Skócia)
Támadók: Oscar Bobb (Fulham – Anglia), Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), Antonio Nusa (RB Leipzig – Németország), Andreas Schjelderup (Benfica – Portugália), Erling Haaland (Manchester City – Anglia), Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace – Anglia), Alexander Sörloth (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
|Június 16., kedd, 21.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Franciaország–Szenegál
|X–X
|Június 17., szerda, 0.00
Boston, Boston Stadion
|Irak–Norvégia
|X–X
|Június 22., hétfő, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Franciaország–Irak
|X–X
|Június 23., kedd, 2.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Norvégia–Szenegál
|X–X
|Június 26., péntek, 21.00
Boston, Boston Stadion
|Norvégia–Franciaország
|X–X
|Június 26., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion
|Szenegál–Irak
|X–X