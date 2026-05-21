Robbie Keane és Szerhij Rebrov is jelölt a Slovan Bratislava kispadjára

DUDUCZ TIBOR
2026.05.21. 20:10
Robbie Keane is jelölt a Slovan kispadjára (Fotó: Árvai Károly)
Ifjabb Ivan Kmotrík, a pozsonyi Slovan vezérigazgatója az égszínkékek klubmédiájában elárulta, mely edzők kerültek be a végső ötös listára. Köztük van Szerhij Rebrov és Robbie Keane is.

 

A hétvégén Vladimír Weiss elbúcsúzott a Slovan kispadjától, és a szlovák bajnok vezetősége már kedden megerősítette, hogy a poszt várományosai között szerepel a horvát Igor Biscan és az elefántcsontparti Yaya Touré is. Kmotrík csütörtökön további három nevet hozott nyilvánosságra.

„Nyitottak akartunk lenni a szurkolóinkkal szemben. Igor Biscan és Yaya Touré neve valóban felmerült, ezért megerősítettem őket. Vannak további jelöltjeink is, akiket megemlíthetek. Itt van például Szerhij Rebrov, aki edzőként mindenhol sikeres volt, ahol dolgozott. Továbbá Valérien Ismaël, aki Ausztriában ért el sikereket, és angliai kluboknál is megfordult – ismét egy nagyon érdekes név. Alternatíva lehet Robbie Keane is, meglátjuk, hogyan alakul a helyzet a Ferencvárosnál. Ha lesz rá lehetőség, vele is szeretnénk találkozni” – nyilatkozta ifjabb Ivan Kmotrík.

Szerinte Robbie Keane az ír futball történetének egyik legjobb támadója, aki máig tartja a válogatottsági és gólszerzési rekordokat az ír nemzeti csapatban. Játszott a Leeds United, az Internazionale, a Tottenham Hotspur, a Liverpool, a Celtic, a West Ham United és az Aston Villa színeiben is. Jelenleg a Ferencváros vezetőedzője.

„Ugyan most a csapata elveszítette a bajnokságot a Győrrel szemben, ami egy kis fekete folt a nevén, de figyelembe kell venni, hogy a magyar bajnokságban öt hazai játékosnak kellett szerepelnie. Ez szerintem nem helyes” – zárta le ifjabb Kmotrík.

A klubvezető az időkeretről is beszélt: „Szeretnénk ezt a kérdést még ebben a hónapban lezárni, de van öt-hat nap tartalékunk is. Nem akarom időnyomás alá helyezni a döntést. Ha még nem leszünk százszázalékosan meggyőződve róla, inkább adunk magunknak még néhány napot. A felkészülést június 12-én szeretnénk elkezdeni, onnantól öt hetünk lesz a Bajnokok Ligája második selejtezőköréig.”

 

