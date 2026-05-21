Vb 2026: „Sokkolt és lesújtott a döntés” – nagy kimaradók az angol válogatottnál

A BBC szerint a Manchester City középpályása, Phil Foden sem kap meghívót a világbajnokságra, mivel hullámzó teljesítményt nyújtott a 2025–2026-os idényben. A támadó középpályás még szerepelt Thomas Tuchel márciusi keretében a Japán és az Uruguay elleni felkészülési mérkőzéseken, ám most úgy tűnik, nem lesz ott az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő tornán.

Még nagyobb meglepetést jelenthet Harry Maguire kihagyása. A Manchester United 33 éves védője közösségi oldalán reagált a döntésre:

Magabiztos voltam, hogy a mögöttem álló idény alapján fontos szerepet tölthetek be a válogatottban ezen a nyáron. Sokkolt és lesújtott a döntés. Minden jót kívánok a játékosoknak!

A védő klubtársa, Luke Shaw szintén kimaradhat a keretből annak ellenére, hogy sokan számítottak a meghívójára. Shaw szerepelt az előzetes, 55 fős névsorban, ám a jelek szerint a Newcastle United játékosa, Dan Burn, valamint a Manchester City futballistája, Nico O'Reilly előnyt élvezhet vele szemben.

Szintén a kimaradók között lehet a Milan hátvédje, Fikayo Tomori, miközben az Arsenal szélsője, Noni Madueke várhatóan bekerül a végleges keretbe, ahol klubtársai, Bukayo Saka és Declan Rice mellett kaphat helyet.

Maguire és Tomori mellőzése ugyanakkor megnyithatja az utat John Stones előtt. A Manchester City védője sérülések miatt nehéz idényt tudhat maga mögött, de Tuchel továbbra is kulcsjátékosként tekint rá, noha erőnléti állapota kérdéseket vet fel. A Sky Sports szerint a szaúdi bajnokság gólvágója, Ivan Toney megkapja a bizalmat.

A Chelsea fiatal hátvédje, Levi Colwill szintén reménykedhet a kerettagságban, miután hosszabb térdsérülésből tért vissza, és helyet kapott az előzetes névsorban. A várakozások szerint a Brentford rutinos középpályása, Jordan Henderson is megőrzi helyét a válogatottban.

A végleges angol keretet pénteken hozza nyilvánosságra Tuchel, akinek a Horvátország, a Ghána és a Panama elleni csoportmeccsre kell felkészítenie csapatát.