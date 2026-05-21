Vb 2026: „Sokkolt és lesújtott a döntés” – nagy kimaradók az angol válogatottnál

ROCK PÉTER
2026.05.21. 20:10
Harry Maguire-höz hasonlóan Phil Foden is lemaradhat a vb-ről (Fotó: Getty Images)
angol labdarúgó-válogatott foci vb 2026 keret Harry Maguire
Pénteken hirdeti ki a nyári világbajnokságra utazó, 26 fős angol keretet Thomas Tuchel szövetségi kapitány – a BBC értesülése szerint több nagy név is lemaradhat a tornáról. Harry Maguire meg is erősítette, hogy nem kapott meghívót.

A BBC szerint a Manchester City középpályása, Phil Foden sem kap meghívót a világbajnokságra, mivel hullámzó teljesítményt nyújtott a 2025–2026-os idényben. A támadó középpályás még szerepelt Thomas Tuchel márciusi keretében a Japán és az Uruguay elleni felkészülési mérkőzéseken, ám most úgy tűnik, nem lesz ott az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő tornán.

Még nagyobb meglepetést jelenthet Harry Maguire kihagyása. A Manchester United 33 éves védője közösségi oldalán reagált a döntésre:

Magabiztos voltam, hogy a mögöttem álló idény alapján fontos szerepet tölthetek be a válogatottban ezen a nyáron. Sokkolt és lesújtott a döntés. Minden jót kívánok a játékosoknak!

A védő klubtársa, Luke Shaw szintén kimaradhat a keretből annak ellenére, hogy sokan számítottak a meghívójára. Shaw szerepelt az előzetes, 55 fős névsorban, ám a jelek szerint a Newcastle United játékosa, Dan Burn, valamint a Manchester City futballistája, Nico O'Reilly előnyt élvezhet vele szemben.

Szintén a kimaradók között lehet a Milan hátvédje, Fikayo Tomori, miközben az Arsenal szélsője, Noni Madueke várhatóan bekerül a végleges keretbe, ahol klubtársai, Bukayo Saka és Declan Rice mellett kaphat helyet.

Maguire és Tomori mellőzése ugyanakkor megnyithatja az utat John Stones előtt. A Manchester City védője sérülések miatt nehéz idényt tudhat maga mögött, de Tuchel továbbra is kulcsjátékosként tekint rá, noha erőnléti állapota kérdéseket vet fel. A Sky Sports szerint a szaúdi bajnokság gólvágója, Ivan Toney megkapja a bizalmat.

A Chelsea fiatal hátvédje, Levi Colwill szintén reménykedhet a kerettagságban, miután hosszabb térdsérülésből tért vissza, és helyet kapott az előzetes névsorban. A várakozások szerint a Brentford rutinos középpályása, Jordan Henderson is megőrzi helyét a válogatottban.

A végleges angol keretet pénteken hozza nyilvánosságra Tuchel, akinek a Horvátország, a Ghána és a Panama elleni csoportmeccsre kell felkészítenie csapatát.

Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Anglia–HorvátországX–X
Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Ghána–PanamaX–X
Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion		Anglia–GhánaX–X
Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Panama–HorvátországX–X
Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Panama–AngliaX–X
Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Horvátország–GhánaX–X
L-CSOPORT

 

 

