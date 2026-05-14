Nemzeti Sportrádió

Tét nélküli meccsen, szurkolói tiltakozás közepette verte a már kiesett Oviedót a Real Madrid

M. B.M. B.
2026.05.14. 23:24
Gonzalo García lett a meccs embere (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Real Oviedo La Liga
A Real Madrid 2–0-ra nyert odahaza a Real Oviedo ellen a spanyol labdarúgó-élvonal (La Liga) 36. fordulójának csütörtöki záró meccsén.

Egyik fél számára sem volt tétje a csütörtök esti meccsnek, a Real Madrid bajnoki esélyei a Barcelona elleni hétvégi rangadón szálltak el matematikailag is, míg az Oviedo már biztosan a másodosztályban kezdi meg a következő évadot.

Ezzel együtt egészen élvezhető játékot láthatott a Bernabéu közönsége (miközben egyes szurkolók a szerdán előrehozott elnökválasztást meghirdető Florentino Pérez klubelnök távozását követelték), s mindkét kapu előtt alakultak ki gólhelyzetek. Hazai Vendégrészről hol Escandell állta útját a madridi ünnepnek, vagy a Real játékosai voltak pontatlanok. Mindeközben az asztúriai együttesnek is voltak lehetőségei, de Courtois-nak nem kellett védenie. A jég végül a szünet előtt tört meg, Brahim Díaz passzából Gonzalo García lőtte ki a bal alsót. 

A fordulás után sem változott a játék képe, a Real dolgozta ki a nagyobb helyzeteket, s ennek meg is lett az eredménye, a 80. percben Jude Bellingham lőtt 13 méterről a jobb alsóba, eldöntve a mérkőzést. 2–0

A találkozót egyébként végigkísérték a Florentino Pérezzel kapcsolatos incidensek. A biztonságiak legalább kettő, a 2010 óta regnáló elnököt bíráló molinót távolítottak el a lelátótól, de azt is lencsevégre kapták a tévések, hogy Pérez az elnöki páholy alatt helyet foglaló szurkolókkal vitatkozik, nem beszélve arról, hogy a meccset a kispadon kezdő Kylian Mbappét is kifütyülték a drukkerek, amikor elment bemelegíteni. 

SPANYOL LA LIGA
36. FORDULÓ
Real Madrid–Oviedo 2–0 (G. García 44., Jude Bellingham 80.)

Korábban
Valencia–Rayo Vallecano 1–1 (D. López 40., ill. Lejeune 21.)
Girona–Real Sociedad 1–1 (Stuani 66., ill. J. Martín 28.)

Szerdán játszották
Espanyol–Athletic Bilbao 2–0 (Milla 69., K. García 90+2.)
Villarreal–Sevilla 2–3 (Gerard Moreno 13., Mikautadze 20., ill. Oso 36., Salas 45+2., A. Adams 72.)
Alavés–Barcelona 1–0 (Diabaté 45+1.)
Getafe–Mallorca 3–1 (Satriano 14., 41., Z. Romero 63., ill. Mascarell 66.)

Kedden játszották
Celta Vigo–Levante 2–3 (Jutgla 4., 48., ill. Arriaga 43., Dela 57., Brugue 63.)
Betis–Elche 2–1 (C. Hernández 9., Fornals 68., ill. Fort 41.)
Kiállítva: Léo Pétrot (Elche, 49.)
Osasuna–Atlético Madrid 1–2 (Barja 90+1., ill. Lookman 15. – 11-esből, Sörloth 71.)
Kiállítva: M. Llorente (Atlético, 79.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona36301590–30+60 91 
2. Real Madrid36255672–33+39 80 
3. Villarreal36216967–43+24 69 
4. Atlético Madrid362061060–38+22 66 
5. Betis361415756–44+12 57 
6. Celta Vigo3613111251–47+4 50 
7. Getafe361461631–37–6 48 
8. Real Sociedad3611121355–56–1 45 
9. Rayo Vallecano3610141237–43–6 44 
10. Athletic Bilbao361351839–53–14 44 
11. Sevilla361271746–58–12 43 
12. Valencia3611101539–51–12 43 
13. Osasuna361191643–47–4 42 
14. Espanyol361191640–53–13 42 
15. Alaves3610101642–54–12 40 
16. Girona369131438–53–15 40 
17. Elche369121547–56–9 39 
18. Mallorca361091744–55–11 39 
19. Levante361091742–58–16 39 
20. Oviedo366111926–56–30 29 

 

 

Real Madrid Real Oviedo La Liga
Legfrissebb hírek

Nem bírt egymással a Rayo és a Valencia, döntetlen a Girona–Real Sociedadon is

Spanyol labdarúgás
2 órája

Nem lesz meg a 100 pontos bajnokság a Barcelonának

Spanyol labdarúgás
2026.05.13. 23:15

Pérez szerint 18 pontot vettek el a bírók a Real Madridtól a mostani bajnoki idényben

Spanyol labdarúgás
2026.05.13. 16:50

Győzelmével Bajnokok Ligája-résztvevő lett a Betis

Spanyol labdarúgás
2026.05.12. 22:31

Florentino Pérez: Nem mondok le, én vagyok a klubtörténet legjobb elnöke

Spanyol labdarúgás
2026.05.12. 20:15

Iker Casillas nem akarja, hogy José Mourinho legyen a Real Madrid következő vezetőedzője

Spanyol labdarúgás
2026.05.12. 19:34

Több Real Madrid-játékosra is szemet vetett a Juventus – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2026.05.12. 18:33

José Mourinho megegyezett a Real Madriddal – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.05.12. 14:54
Ezek is érdekelhetik