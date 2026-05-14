Tét nélküli meccsen, szurkolói tiltakozás közepette verte a már kiesett Oviedót a Real Madrid

Egyik fél számára sem volt tétje a csütörtök esti meccsnek, a Real Madrid bajnoki esélyei a Barcelona elleni hétvégi rangadón szálltak el matematikailag is, míg az Oviedo már biztosan a másodosztályban kezdi meg a következő évadot.

Ezzel együtt egészen élvezhető játékot láthatott a Bernabéu közönsége (miközben egyes szurkolók a szerdán előrehozott elnökválasztást meghirdető Florentino Pérez klubelnök távozását követelték), s mindkét kapu előtt alakultak ki gólhelyzetek. Hazai Vendégrészről hol Escandell állta útját a madridi ünnepnek, vagy a Real játékosai voltak pontatlanok. Mindeközben az asztúriai együttesnek is voltak lehetőségei, de Courtois-nak nem kellett védenie. A jég végül a szünet előtt tört meg, Brahim Díaz passzából Gonzalo García lőtte ki a bal alsót.

A fordulás után sem változott a játék képe, a Real dolgozta ki a nagyobb helyzeteket, s ennek meg is lett az eredménye, a 80. percben Jude Bellingham lőtt 13 méterről a jobb alsóba, eldöntve a mérkőzést. 2–0

A találkozót egyébként végigkísérték a Florentino Pérezzel kapcsolatos incidensek. A biztonságiak legalább kettő, a 2010 óta regnáló elnököt bíráló molinót távolítottak el a lelátótól, de azt is lencsevégre kapták a tévések, hogy Pérez az elnöki páholy alatt helyet foglaló szurkolókkal vitatkozik, nem beszélve arról, hogy a meccset a kispadon kezdő Kylian Mbappét is kifütyülték a drukkerek, amikor elment bemelegíteni.

Las imágenes de @DAZN muestran la discusión de Florentino Pérez con un aficionado.

"Florentino, culpable".

Anti-Florentino Pérez banners have been removed from inside the Bernabéu as tensions continue to rise among Real Madrid fans.



The atmosphere around the club is getting increasingly tense

SPANYOL LA LIGA

36. FORDULÓ

Real Madrid–Oviedo 2–0 (G. García 44., Jude Bellingham 80.)

Korábban

Valencia–Rayo Vallecano 1–1 (D. López 40., ill. Lejeune 21.)

Girona–Real Sociedad 1–1 (Stuani 66., ill. J. Martín 28.)

Szerdán játszották

Espanyol–Athletic Bilbao 2–0 (Milla 69., K. García 90+2.)

Villarreal–Sevilla 2–3 (Gerard Moreno 13., Mikautadze 20., ill. Oso 36., Salas 45+2., A. Adams 72.)

Alavés–Barcelona 1–0 (Diabaté 45+1.)

Getafe–Mallorca 3–1 (Satriano 14., 41., Z. Romero 63., ill. Mascarell 66.)

Kedden játszották

Celta Vigo–Levante 2–3 (Jutgla 4., 48., ill. Arriaga 43., Dela 57., Brugue 63.)

Betis–Elche 2–1 (C. Hernández 9., Fornals 68., ill. Fort 41.)

Kiállítva: Léo Pétrot (Elche, 49.)

Osasuna–Atlético Madrid 1–2 (Barja 90+1., ill. Lookman 15. – 11-esből, Sörloth 71.)

Kiállítva: M. Llorente (Atlético, 79.)