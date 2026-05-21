„Köszönöm, hogy részesei voltatok az utamnak” – visszavonul a kétszeres BL-győztes Dragana Cvijics

„Kedves kézilabda! Eljött az idő, hogy lezárjam életem egy nagyszerű és különleges fejezetét. A pályán töltött hosszú évek után úgy döntöttem, hogy befejezem kézilabdás pályafutásomat” – írta Instagram-oldalán Dragana Cvijics.

A 36 éves szerb beálló így folytatta: „Nehéz megtalálni a megfelelő szavakat mindarra, amit a kézilabda adott nekem – az egész életre szóló barátságokra, a felbecsülhetetlen élményekre, az emlékezetes győzelmekre, de azokra a vereségekre is, amelyekből sokat tanultam. Minden edzés, minden mérkőzés, minden mez, amit viseltem, nyomot hagyott a szívemben. Szeretnék szívből köszönetet mondani mindegyik klubnak, amelynek tagja lehettem, minden edzőnek, aki hitt bennem, tanított és arra ösztönzött, hogy jobb legyek, valamint minden csapattársamnak, akikkel megosztottam a pályát, a győzelmeket, a könnyeket, a nevetést és a felejthetetlen pillanatokat. Köszönöm, hogy részesei voltatok az utamnak, és hogy a második családom részét képeztétek. Hatalmas köszönet a rajongóknak, a barátoknak és a családtagoknak, akik minden sikerem és minden nehéz pillanatomban mellettem álltak. Támogatásotok többet jelent számomra, mint amit szavakkal kifejezni lehet.

A kézilabda nem csupán egy sport volt számomra – az életem, a szenvedélyem, és egy olyan részem, amely örökre a szívemben marad. Bár búcsút veszek a pályától, az emlékek, az érzelmek és a sport iránti szeretet örökre megmaradnak. Köszönöm mindent. Találkozunk az új pozíciómban.”

Cvijics a Crvena zvezdában kezdte pályafutását, majd megfordult a Krimben, a Buducsnoszt Podgoricában, a Vardar Szkopjéban és a CSM Bucuresti-ben is, majd 2022-ben a CSZKA Moszkvától igazolt a Ferencvároshoz. A podgoricaiakkal 2012-ben és 2015-ben Bajnokok Ligáját nyerő beálló a Ferencvárossal egyszeres bajnok, háromszoros MK-győztes és BL-ezüstérmes. Azt már januárban tudni lehetett, hogy a Ferencváros nem hosszabbítja meg Cjivics szerződését.

A 36 éves beálló 110 mérkőzést játszott a szerb válogatottban, ezeken 333 gólt szerzett, 2013-ban világbajnoki ezüstérmet szerzett és a torna legjobb beállójának választották.