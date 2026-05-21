Ronaldo duplázott, először bajnok vele az Al-Naszr – videó

Az Al-Naszrnak csak a győzelem volt elfogadható a kiesés elkerüléséért harcoló Damac ellen csütörtökön. Jorge Jesus csapata ennek megfelelően dominált is az első félidőben, amelyben Sadio Mané góljával megszerezték a vezetést a hazaiak.

A szünet után nem sokkal Kingsley Coman növelte a rijádiak előnyét, de a vendégeknek tizenegyesből összejött a szépítés az 58. percben. Az Al-Naszr elsősége viszont nem sokáig forgott veszélyben, a csapat legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo ugyanis duplázott ezt követően: előbb szabadrúgásból volt eredményes, majd közelről bombázott a hálóba.

A rivális Al-Hilal így hiába hozta a meccsét, az Al-Naszr története során 11. bajnoki címét aratta, Ronaldóval az elsőt.

A Damac búcsúzott az élvonaltól.

Cristiano Ronaldo pályafutása során nyolcadszor ünnepelhet bajnoki címet: korábban háromszor nyert Premier League-et (Manchester United), kétszer La Ligát (Real Madrid) és kétszer Serie A-t (Juventus).

A portugál világsztár karrierje 1000. góljához is közelebb lépett, már 973-nál jár – a nyári világbajnokságon tovább termelhet.

SZAÚDI PROFESSZIONÁLIS LIGA

34. FORDULÓ

Al-Naszr–Damac 4–1 (S. Mané 34., K. Coman 52., C. Ronaldo 63., 81., ill. Sylla 58. – 11-esből)

Al-Fajha–Al-Hilal 0–1 (Mandas 4.)

A bajnokság végeredménye (dobogósok): 1. Al-Naszr 86 pont, 2. Al-Hilal 84, 3. Al-Ahli 81