Raphinha vezérletével a Betis ellen is megőrizte hibátlan hazai mérlegét a Barcelona
A bajnoki címet a Real Madrid ellen bebiztosító Barcelonában a hétközi mérkőzéshez képest visszakerült Joan García a kapuba. A kapusposzt mellett nyolc másik helyen is változtatott Hans-Dieter Flick, Jules Koundé, Marc Bernal és Robert Lewandwoski hármasa jelentette az állandóságot.
A katalánok jól kezdtek, bő negyedóra játék után Alvaro Vallesnek kellett védenie Raphinha próbálkozását követően, majd a túloldalt Abde Ezzalzouli lőtt lesgólt. A 28. percben aztán Raphinha megszerezte a vezetést a hazaiaknak, szabadrúgásból lőtt Valles hibáját kihasználva a kapuba. A 2003–2004-es idény óta most először fordult elő, hogy a Barcelona két különböző játékosa szerzett szabadrúgásgólt két egymást követő hazai bajnokin. Az előző hétvégén Marcus Rashford talált be a Real Madrid kapujába.
A második félidőben Hector Bellerín labdát vesztett, Raphinha pedig kihasználva a védelmi hibát duplázott. Nem sokkal később büntetőhöz jutottak a vendégek, ezt a csereként beálló Isco értékesítette. Öt percre rá visszaállította a kétgólos különbséget a Barcelona, Pedri szerzett labdát, Joao Cancelóhoz passzolt, aki a bal alsóba gurítva kialakította a 3–1-es végeredményt.
A hajrában Flick még lecserélte Lewandowskit, aki szombaton jelentette be, hogy távozik a klubtól. A lengyel támadó nagy tapsot kapott a katalán közönségtől utolsó hazai mérkőzésén. A Barcelona megnyerte idénybeli 19. hazai találkozóját is, amire még nem volt példa a La Liga történetében. Legutóbb az 1984–1985-ös idényben fordult elő, hogy egy csapat egy idényben mindegyik hazai meccsét megnyeri, a Real Madrid akkor 17-szer hagyta el győztesen a pályát.
SPANYOL LA LIGA
37. FORDULÓ
Barcelona–Betis 3–1 (Raphinha 28., 62., Cancelo 74., ill. Isco 69. – 11-esből)
Athletic Bilbao–Celta Vigo 1–1 (I. Williams 52., ill. Swedberg 4.)
Atlético Madrid–Girona 1–0 (Lookman 21.)
Elche–Getafe 1–0 (Chust 19.)
Kiállítva: Djene (39. – Getafe)
Levante–Mallorca 2–0 (Espi 32., Arriaga 87.)
Kiállítva: Brugue (86.), ill. Mojica (86.)
Osasuna–Espanyol 1–2 (Munoz 49., ill. Romero 27., K. García 53.)
Oviedo–Alavés 0–1 (Martínez 17.)
Rayo Vallecano–Villarreal 2–0 (Camello 28., Alemao 47.)
Real Sociedad–Valencia 3–4 (A. Munoz 3., Tarrega 60. – öngól, Óskarsson 63., ill. Guerra 8., 90+3., Duro 22., Rodriguez 89.)
Kiállítva: Comert (70. – Valencia)
Sevilla–Real Madrid 0–1 (Vinícius Júnior 15.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
37
31
1
5
93–31
+62
94
|2. Real Madrid
37
26
5
6
73–33
+40
83
|3. Atlético Madrid
37
21
6
10
61–38
+23
69
|4. Villarreal
37
21
6
10
67–45
+22
69
|5. Betis
37
14
15
8
57–47
+10
57
|6. Celta Vigo
37
13
12
12
52–48
+4
51
|7. Getafe
37
14
6
17
31–38
–7
48
|8. Rayo Vallecano
37
11
14
12
39–43
–4
47
|9. Valencia
37
12
10
15
43–54
–11
46
|10. Real Sociedad
37
11
12
14
58–60
–2
45
|11. Espanyol
37
12
9
16
42–54
–12
45
|12. Athletic Bilbao
37
13
6
18
40–54
–14
45
|13. Alaves
37
11
10
16
43–54
–11
43
|14. Sevilla
37
12
7
18
46–59
–13
43
|15. Osasuna
37
11
9
17
44–49
–5
42
|16. Elche
37
10
12
15
48–56
–8
42
|17. Levante
37
11
9
17
44–58
–14
42
|18. Girona
37
9
13
15
38–54
–16
40
|19. Mallorca
37
10
9
18
44–57
–13
39
|20. Oviedo
37
6
11
20
26–57
–31
29