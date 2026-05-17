Raphinha vezérletével a Betis ellen is megőrizte hibátlan hazai mérlegét a Barcelona

2026.05.17. 23:11
Raphinha szabadrúdágásval szerzett vezetést a Barcelona (Fotó: Getty Images)
A La Liga 37. fordulójának záró mérkőzésén a bajnok Barcelona 3–1-re megverte a Betist vasárnap.

A bajnoki címet a Real Madrid ellen bebiztosító Barcelonában a hétközi mérkőzéshez képest visszakerült Joan García a kapuba. A kapusposzt mellett nyolc másik helyen is változtatott Hans-Dieter Flick, Jules Koundé, Marc Bernal és Robert Lewandwoski hármasa jelentette az állandóságot.

A katalánok jól kezdtek, bő negyedóra játék után Alvaro Vallesnek kellett védenie Raphinha próbálkozását követően, majd a túloldalt Abde Ezzalzouli lőtt lesgólt. A 28. percben aztán Raphinha megszerezte a vezetést a hazaiaknak, szabadrúgásból lőtt Valles hibáját kihasználva a kapuba. A 2003–2004-es idény óta most először fordult elő, hogy a Barcelona két különböző játékosa szerzett szabadrúgásgólt két egymást követő hazai bajnokin. Az előző hétvégén Marcus Rashford talált be a Real Madrid kapujába.

A második félidőben Hector Bellerín labdát vesztett, Raphinha pedig kihasználva a védelmi hibát duplázott. Nem sokkal később büntetőhöz jutottak a vendégek, ezt a csereként beálló Isco értékesítette. Öt percre rá visszaállította a kétgólos különbséget a Barcelona, Pedri szerzett labdát, Joao Cancelóhoz passzolt, aki a bal alsóba gurítva kialakította a 3–1-es végeredményt.

A hajrában Flick még lecserélte Lewandowskit, aki szombaton jelentette be, hogy távozik a klubtól. A lengyel támadó nagy tapsot kapott a katalán közönségtől utolsó hazai mérkőzésén. A Barcelona megnyerte idénybeli 19. hazai találkozóját is, amire még nem volt példa a La Liga történetében. Legutóbb az 1984–1985-ös idényben fordult elő, hogy egy csapat egy idényben mindegyik hazai meccsét megnyeri, a Real Madrid akkor 17-szer hagyta el győztesen a pályát.

SPANYOL LA LIGA
37. FORDULÓ
Barcelona–Betis 3–1 (Raphinha 28., 62., Cancelo 74., ill. Isco 69. – 11-esből)
Athletic Bilbao–Celta Vigo 1–1 (I. Williams 52., ill. Swedberg 4.)
Atlético Madrid–Girona 1–0 (Lookman 21.)
Elche–Getafe 1–0 (Chust 19.)
Kiállítva: Djene (39. – Getafe)
Levante–Mallorca 2–0 (Espi 32., Arriaga 87.)
Kiállítva: Brugue (86.), ill. Mojica (86.)
Osasuna–Espanyol 1–2 (Munoz 49., ill. Romero 27., K. García 53.)
Oviedo–Alavés 0–1 (Martínez 17.)
Rayo Vallecano–Villarreal 2–0 (Camello 28., Alemao 47.)
Real Sociedad–Valencia 3–4 (A. Munoz 3., Tarrega 60. – öngól, Óskarsson 63., ill. Guerra 8., 90+3., Duro 22., Rodriguez 89.)
Kiállítva: Comert (70. – Valencia)
Sevilla–Real Madrid 0–1 (Vinícius Júnior 15.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Barcelona

37

31

1

5

93–31

+62 

94 

2. Real Madrid

37

26

5

6

73–33

+40 

83 

3. Atlético Madrid

37

21

6

10

61–38

+23 

69 

4. Villarreal

37

21

6

10

67–45

+22 

69 

5. Betis

37

14

15

8

57–47

+10 

57 

6. Celta Vigo

37

13

12

12

52–48

+4 

51 

7. Getafe

37

14

6

17

31–38

–7 

48 

8. Rayo Vallecano

37

11

14

12

39–43

–4 

47 

9. Valencia

37

12

10

15

43–54

–11 

46 

10. Real Sociedad

37

11

12

14

58–60

–2 

45 

11. Espanyol

37

12

9

16

42–54

–12 

45 

12. Athletic Bilbao

37

13

6

18

40–54

–14 

45 

13. Alaves

37

11

10

16

43–54

–11 

43 

14. Sevilla

37

12

7

18

46–59

–13 

43 

15. Osasuna

37

11

9

17

44–49

–5 

42 

16. Elche

37

10

12

15

48–56

–8 

42 

17. Levante

37

11

9

17

44–58

–14 

42 

18. Girona

37

9

13

15

38–54

–16 

40 

19. Mallorca

37

10

9

18

44–57

–13 

39 

20. Oviedo

37

6

11

20

26–57

–31 

29 

 

 

