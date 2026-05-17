Raphinha vezérletével a Betis ellen is megőrizte hibátlan hazai mérlegét a Barcelona

A bajnoki címet a Real Madrid ellen bebiztosító Barcelonában a hétközi mérkőzéshez képest visszakerült Joan García a kapuba. A kapusposzt mellett nyolc másik helyen is változtatott Hans-Dieter Flick, Jules Koundé, Marc Bernal és Robert Lewandwoski hármasa jelentette az állandóságot.

A katalánok jól kezdtek, bő negyedóra játék után Alvaro Vallesnek kellett védenie Raphinha próbálkozását követően, majd a túloldalt Abde Ezzalzouli lőtt lesgólt. A 28. percben aztán Raphinha megszerezte a vezetést a hazaiaknak, szabadrúgásból lőtt Valles hibáját kihasználva a kapuba. A 2003–2004-es idény óta most először fordult elő, hogy a Barcelona két különböző játékosa szerzett szabadrúgásgólt két egymást követő hazai bajnokin. Az előző hétvégén Marcus Rashford talált be a Real Madrid kapujába.

A második félidőben Hector Bellerín labdát vesztett, Raphinha pedig kihasználva a védelmi hibát duplázott. Nem sokkal később büntetőhöz jutottak a vendégek, ezt a csereként beálló Isco értékesítette. Öt percre rá visszaállította a kétgólos különbséget a Barcelona, Pedri szerzett labdát, Joao Cancelóhoz passzolt, aki a bal alsóba gurítva kialakította a 3–1-es végeredményt.

A hajrában Flick még lecserélte Lewandowskit, aki szombaton jelentette be, hogy távozik a klubtól. A lengyel támadó nagy tapsot kapott a katalán közönségtől utolsó hazai mérkőzésén. A Barcelona megnyerte idénybeli 19. hazai találkozóját is, amire még nem volt példa a La Liga történetében. Legutóbb az 1984–1985-ös idényben fordult elő, hogy egy csapat egy idényben mindegyik hazai meccsét megnyeri, a Real Madrid akkor 17-szer hagyta el győztesen a pályát.

100% - El @FCBarcelona_es es el primer equipo que gana todos sus partidos como local en una temporada de LaLiga con 38 jornadas y 19 partidos en casa. Es el primero en lograrlo en la competición desde el Real Madrid en 1985/86 (17 victorias como local). Pleno.#FCBarcelona ❤💙 pic.twitter.com/v1a3FVXIc9 — OptaJose (@OptaJose) May 17, 2026

SPANYOL LA LIGA

37. FORDULÓ

Barcelona–Betis 3–1 (Raphinha 28., 62., Cancelo 74., ill. Isco 69. – 11-esből)

Athletic Bilbao–Celta Vigo 1–1 (I. Williams 52., ill. Swedberg 4.)

Atlético Madrid–Girona 1–0 (Lookman 21.)

Elche–Getafe 1–0 (Chust 19.)

Kiállítva: Djene (39. – Getafe)

Levante–Mallorca 2–0 (Espi 32., Arriaga 87.)

Kiállítva: Brugue (86.), ill. Mojica (86.)

Osasuna–Espanyol 1–2 (Munoz 49., ill. Romero 27., K. García 53.)

Oviedo–Alavés 0–1 (Martínez 17.)

Rayo Vallecano–Villarreal 2–0 (Camello 28., Alemao 47.)

Real Sociedad–Valencia 3–4 (A. Munoz 3., Tarrega 60. – öngól, Óskarsson 63., ill. Guerra 8., 90+3., Duro 22., Rodriguez 89.)

Kiállítva: Comert (70. – Valencia)

Sevilla–Real Madrid 0–1 (Vinícius Júnior 15.)