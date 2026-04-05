Nem ment semmire a mezőnyfölénnyel, kikapott a Getafétól a Bilbao

Már az első negyedóra végén megszerezte a vezetést hazai pályán a Getafe az Athletic Bilbao ellen. A 14. percben a vendéglátók uruguayi csatára, Martín Satriano lövésébe még „beletette az ütőjét” Luís Vázquez, így Unai Simónnak nem sok esélye maradt a hárításra.

A mérkőzésen a baszk csapat birtokolta jóval többet a labdát, ám a kapura szinte teljességgel veszélytelenek voltak Ernesto Vaverde tanítványai, így a rendes játékidő utolsó percében Martín Satriano révén újabb gólt szerző Getafe megérdemelt győzelmet aratott – hatékonyabb támadójátéka miatt mindenképpen. 2–0

SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Getafe–Athletic Bilbao 2–0 (L. Vázquez 14., Satriano 90+)

16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Betis–Espanyol 0–0

Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)

Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)

21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)

Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)