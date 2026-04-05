Nem ment semmire a mezőnyfölénnyel, kikapott a Getafétól a Bilbao
Már az első negyedóra végén megszerezte a vezetést hazai pályán a Getafe az Athletic Bilbao ellen. A 14. percben a vendéglátók uruguayi csatára, Martín Satriano lövésébe még „beletette az ütőjét” Luís Vázquez, így Unai Simónnak nem sok esélye maradt a hárításra.
A mérkőzésen a baszk csapat birtokolta jóval többet a labdát, ám a kapura szinte teljességgel veszélytelenek voltak Ernesto Vaverde tanítványai, így a rendes játékidő utolsó percében Martín Satriano révén újabb gólt szerző Getafe megérdemelt győzelmet aratott – hatékonyabb támadójátéka miatt mindenképpen. 2–0
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Getafe–Athletic Bilbao 2–0 (L. Vázquez 14., Satriano 90+)
16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Betis–Espanyol 0–0
Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)
Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)
21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Pénteken játszották
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)
Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)
|AZ ÁLLÁS
|1. Barcelona
|30
|25
|1
|4
|80–29
|+51
|76
|2. Real Madrid
|30
|22
|3
|5
|67–29
|+38
|69
|3. Villarreal
|29
|18
|4
|7
|54–34
|+20
|58
|4. Atlético Madrid
|30
|17
|5
|8
|49–30
|+19
|56
|5. Betis
|30
|11
|12
|7
|44–37
|+7
|45
|6. Celta Vigo
|29
|10
|11
|8
|41–35
|+6
|41
|7. Real Sociedad
|30
|11
|8
|11
|46–45
|+1
|41
|8. Getafe
|30
|12
|5
|13
|27–31
|–4
|41
|9. Espanyol
|30
|10
|8
|12
|36–44
|–8
|38
|10. Athletic Bilbao
|30
|11
|5
|14
|32–43
|–11
|38
|11. Osasuna
|29
|10
|7
|12
|35–38
|–3
|37
|12. Rayo Vallecano
|30
|8
|11
|11
|29–35
|–6
|35
|13. Valencia
|29
|9
|8
|12
|32–42
|–10
|35
|14. Girona
|29
|8
|10
|11
|31–44
|–13
|34
|15. Elche
|30
|7
|10
|13
|38–46
|–8
|31
|16. Alaves
|29
|8
|7
|14
|30–41
|–11
|31
|17. Sevilla
|29
|8
|7
|14
|37–49
|–12
|31
|18. Mallorca
|30
|8
|7
|15
|36–48
|–12
|31
|19. Levante
|30
|6
|8
|16
|34–50
|–16
|26
|20. Oviedo
|29
|4
|9
|16
|20–48
|–28
|21