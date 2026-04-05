Nem ment semmire a mezőnyfölénnyel, kikapott a Getafétól a Bilbao

2026.04.05. 15:59
Getafe Athletic Bilbao La Liga
Hiába birtokolta több mint kétszer annyit a labdát, mint ellenfele, 2–0-ra kikapott a Getafe vendégeként a kapura teljesen veszélytelen Athletic Bilbao a spanyol első osztályú labdarúgó bajnokság 30. fordulójának első varsárnapi mérkőzésén.

Már az első negyedóra végén megszerezte a vezetést hazai pályán a Getafe az Athletic Bilbao ellen. A 14. percben a vendéglátók uruguayi csatára, Martín Satriano lövésébe még „beletette az ütőjét” Luís Vázquez, így Unai Simónnak nem sok esélye maradt a hárításra. 

A mérkőzésen a baszk csapat birtokolta jóval többet a labdát, ám a kapura szinte teljességgel veszélytelenek voltak Ernesto Vaverde tanítványai, így a rendes játékidő utolsó percében Martín Satriano révén újabb gólt szerző Getafe megérdemelt győzelmet aratott – hatékonyabb támadójátéka miatt mindenképpen. 2–0

SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Getafe–Athletic Bilbao 2–0 (L. Vázquez 14., Satriano 90+)
16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották
Betis–Espanyol 0–0
Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)
Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)
21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)
Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)

AZ ÁLLÁS       
1. Barcelona30251480–29+51 76 
2. Real Madrid30223567–29+38 69 
3. Villarreal29184754–34+20 58 
4. Atlético Madrid30175849–30+19 56 
5. Betis301112744–37+7 45 
6. Celta Vigo291011841–35+6 41 
7. Real Sociedad301181146–45+1 41 
8. Getafe301251327–31–4 41 
9. Espanyol301081236–44–8 38 
10. Athletic Bilbao301151432–43–11 38 
11. Osasuna291071235–38–3 37 
12. Rayo Vallecano308111129–35–6 35 
13. Valencia29981232–42–10 35 
14. Girona298101131–44–13 34 
15. Elche307101338–46–8 31 
16. Alaves29871430–41–11 31 
17. Sevilla29871437–49–12 31 
18. Mallorca30871536–48–12 31 
19. Levante30681634–50–16 26 
20. Oviedo29491620–48–28 21 

 

 

Legfrissebb hírek

La Liga: új edzőjével is kikapott a Sevilla, ráadásul a sereghajtótól

Spanyol labdarúgás
7 órája

A cserék hozták össze a győzelmet a Celta Vigónak a Valencia ellen

Spanyol labdarúgás
9 órája

Gerard Martín visszavont piros lapja miatt füstölög az Atlético a Barca elleni zakó után

Spanyol labdarúgás
18 órája

Az Atlético nem bírta ki az emberhátrányt, a Barcelona elvitte a három pontot

Spanyol labdarúgás
2026.04.04. 23:04

Folytatódott a Betis és az Espanyol nyeretlenségi sorozata

Spanyol labdarúgás
2026.04.04. 20:50

A Real Madrid kikapott a Mallorca otthonában, még jobban elhúzhat a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2026.04.04. 18:13

Kikapott a Sociedadtól, nem került közelebb a bennmaradáshoz a Levante

Spanyol labdarúgás
2026.04.04. 16:14

Az Elche legyőzésével hangolt a Vargáék elleni Kl-meccsre a Rayo Vallecano

Spanyol labdarúgás
2026.04.03. 22:54
Ezek is érdekelhetik