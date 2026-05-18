Hansi Flick hosszabbított a Barcelonával – hivatalos

2026.05.18. 15:15
Barcelona Hansi Flick La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) érdekelt FC Barcelona a hivatalos honlapján közölte, hogy Hansi Flick vezetőedző 1+1 évvel hosszabbította meg a klubbal kötött szerződését.

A 61 éves német szakvezető eredeti kontraktusa 2027 nyaráig szólt a katalán óriásklubnál, mostantól viszont már 2028-ig köti őt szerződés a gránátvörös-kékekhez, amelyet adott esetben 2029-ig meg lehet hosszabbítani. 

Mint ismeretes, Flick 2024 nyarán vette át a Barca irányítását, s azóta két bajnoki címet illetve Szuperkupát, továbbá egy Király-kupát nyert a csapattal.

 

