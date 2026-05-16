Robert Lewandowski az idény végén távozik a Barcelonától – hivatalos
A spanyol élvonalban (La Liga) szereplő FC Barcelona hivatalos honlapján közölte, hogy Robert Lewandowski az idény végén távozik a klubtól.
A 37 éves lengyel csatár 2022-ben csatlakozott a katalán óriásklubhoz, amely 45 millió eurót fizetett érte a Bayern Münchennek. Lewandowski három-három spanyol bajnoki címet, illetve spanyol Szuperkupát, valamint egy Király-kupát nyert a Barcával, s két fordulóval a bajnokság vége előtt 191 tétmeccsen 119 gólt, illetve 24 gólpasszt jegyez gránátvörös-kékben.
Legfrissebb hírek
Nem lesz meg a 100 pontos bajnokság a Barcelonának
Spanyol labdarúgás
2026.05.13. 23:15
Győzelmével Bajnokok Ligája-résztvevő lett a Betis
Spanyol labdarúgás
2026.05.12. 22:31
Ezek is érdekelhetik