Robert Lewandowski az idény végén távozik a Barcelonától – hivatalos

A 37 éves lengyel csatár 2022-ben csatlakozott a katalán óriásklubhoz, amely 45 millió eurót fizetett érte a Bayern Münchennek. Lewandowski három-három spanyol bajnoki címet, illetve spanyol Szuperkupát, valamint egy Király-kupát nyert a Barcával, s két fordulóval a bajnokság vége előtt 191 tétmeccsen 119 gólt, illetve 24 gólpasszt jegyez gránátvörös-kékben.

Came as a star.

Leaves as legend.



Thank you, Robert Lewandowski, for every goal, every battle, and every magic moment wearing these colours. Culer forever. 💙❤️ pic.twitter.com/5o35b4NuF3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 16, 2026