Robert Lewandowski az idény végén távozik a Barcelonától – hivatalos

M. B.M. B.
2026.05.16. 13:33
Fotó: Getty Images
Barcelona Robert Lewandowski La Liga
A spanyol élvonalban (La Liga) szereplő FC Barcelona hivatalos honlapján közölte, hogy Robert Lewandowski az idény végén távozik a klubtól.

A 37 éves lengyel csatár 2022-ben csatlakozott a katalán óriásklubhoz, amely 45 millió eurót fizetett érte a Bayern Münchennek. Lewandowski három-három spanyol bajnoki címet, illetve spanyol Szuperkupát, valamint egy Király-kupát nyert a Barcával, s két fordulóval a bajnokság vége előtt 191 tétmeccsen 119 gólt, illetve 24 gólpasszt jegyez gránátvörös-kékben.

 

