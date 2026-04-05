A cserék hozták össze a győzelmet a Celta Vigónak a Valencia ellen

Nagyszerűen kezdődött a húsvétvasárnap délutáni mérkőzés a Valencia számára, csupán 11 perc telt el a mérkőzésből, amikor Guido Rodríguez egy pontos lövéssel már meg is szerezte a vezetést a hazaiaknak, akik 45 percnyi játék után is előnyben voltak, és a látottak alapján úgy tűnt, be is gyűjthetik a három pontot.

A második félidőben azonban pár perc leforgása alatt nagyon rosszra fordult a Valencia helyzete: az 55. percben előbb Ibaix Moriba egy kipattanóból egyenlített, majd négy perccel később a csereként beállt Fer López is betalált, így a vendégek megfordították a mérkőzést, mi több, a 80. percben egy másik csereember, Williot Swedberg is feliratkozott a góllövők közé – így a Valencia kétgólos hátrányba került a hajrára.

A 92. percben Guido Rodríguez megszerezte a második gólját is, hátra volt még három perc, az egyenlítő gólt azonban már nem tudta megszerezni a Valencia. A mérkőzés összképe alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, a helyzeteivel jobban sáfárkodó Celta Vigo azonban elhozta a három pontot a Mestallából.

SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Valencia–Celta Vigo 2–3 (G. Rodríguez 11., 90+3., ill. Moriba 55., Fer López 59., Swedberg 80.)

Getafe–Athletic Bilbao 2–0 (L. Vázquez 14., Satriano 90+)

KÉSŐBB

18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM

Hétfőn játsszák

21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Betis–Espanyol 0–0

Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)

Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)

Atlético Madrid–FC Barcelona 1–2 (Giu. Simeone 39., ill. Rashford 42., Lewandowski 87.)

Pénteken játszották

Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)

Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)