A cserék hozták össze a győzelmet a Celta Vigónak a Valencia ellen
Nagyszerűen kezdődött a húsvétvasárnap délutáni mérkőzés a Valencia számára, csupán 11 perc telt el a mérkőzésből, amikor Guido Rodríguez egy pontos lövéssel már meg is szerezte a vezetést a hazaiaknak, akik 45 percnyi játék után is előnyben voltak, és a látottak alapján úgy tűnt, be is gyűjthetik a három pontot.
A második félidőben azonban pár perc leforgása alatt nagyon rosszra fordult a Valencia helyzete: az 55. percben előbb Ibaix Moriba egy kipattanóból egyenlített, majd négy perccel később a csereként beállt Fer López is betalált, így a vendégek megfordították a mérkőzést, mi több, a 80. percben egy másik csereember, Williot Swedberg is feliratkozott a góllövők közé – így a Valencia kétgólos hátrányba került a hajrára.
A 92. percben Guido Rodríguez megszerezte a második gólját is, hátra volt még három perc, az egyenlítő gólt azonban már nem tudta megszerezni a Valencia. A mérkőzés összképe alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, a helyzeteivel jobban sáfárkodó Celta Vigo azonban elhozta a három pontot a Mestallából.
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Valencia–Celta Vigo 2–3 (G. Rodríguez 11., 90+3., ill. Moriba 55., Fer López 59., Swedberg 80.)
Getafe–Athletic Bilbao 2–0 (L. Vázquez 14., Satriano 90+)
KÉSŐBB
18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)
A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Betis–Espanyol 0–0
Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)
Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)
Atlético Madrid–FC Barcelona 1–2 (Giu. Simeone 39., ill. Rashford 42., Lewandowski 87.)
Pénteken játszották
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)
Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|30
|25
|1
|4
|80–29
|+51
|76
|2. Real Madrid
|30
|22
|3
|5
|64–28
|+36
|69
|3. Villarreal
|29
|18
|4
|7
|54–34
|+20
|58
|4. Atlético Madrid
|30
|17
|6
|7
|50–30
|+20
|57
|5. Betis
|30
|11
|12
|7
|44–37
|+7
|45
|6. Celta Vigo
|30
|11
|11
|8
|44–37
|+7
|44
|7. Real Sociedad
|30
|11
|8
|11
|46–45
|+1
|41
|8. Getafe
|30
|12
|5
|13
|27–31
|–4
|41
|9. Espanyol
|30
|10
|8
|12
|36–44
|–8
|38
|10. Athletic Bilbao
|30
|11
|5
|14
|32–43
|–11
|38
|11. Osasuna
|29
|10
|7
|12
|34–35
|–1
|37
|12. Rayo Vallecano
|30
|8
|11
|11
|29–35
|–6
|35
|13. Valencia
|30
|9
|8
|13
|34–45
|–11
|35
|14. Girona
|29
|8
|10
|11
|31–44
|–13
|34
|15. Alaves
|29
|8
|7
|14
|30–41
|–11
|31
|16. Sevilla
|29
|8
|7
|14
|37–49
|–12
|31
|17. Mallorca
|30
|8
|7
|15
|36–48
|–12
|31
|18. Elche
|30
|6
|11
|13
|38–47
|–9
|29
|19. Levante
|30
|6
|8
|16
|34–50
|–16
|26
|20. Oviedo
|29
|4
|9
|16
|20–48
|–28
|21