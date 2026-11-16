„Ha a magyarok nem adják meg a tiszteletet, azzal csak maguknak ártanak”

Az északírek veterán csatára, a 36 éves Josh Magennis a Magyarország elleni keddi meccset megelőzően először is arról beszélt a BBC-nek, bár tisztában vannak vele, hogy a számukra történelmi sikert jelentő feljutáshoz (eddig még nem szerepeltek az A-ligában) nekik egy döntetlen is elég, győzni jönnek Budapestre.

„Minden meccsen megpróbálunk győzni, ha nem így tennénk, nem is lenne értelme elutazni – fogalmazott az angol harmadosztályú Stevenage támadója, aki a 95. válogatott fellépésére készül. – Furcsa helyzet, de a szövetségi kapitányunk, Michael is elmondta, minden adott lesz a győzelemhez. Jó érzés tudni, hogy a saját kezünkben van a sorsunk, bár a nagyobb teher talán az ellenfélen lesz, viszont a mi célunk is a győzelem megszerzése.”

Mint ismeretes, az északírek az ukránok elleni szombati győzelem után egy ponttal továbbra is megelőzik a magyar válogatottat a B2-es csoportban, így a képlet egyszerű: a mieink győzelem esetén megnyerik a csoportot és feljutnak az A-ligába, minden más esetben a 2. helyen zárnak, és készülhetnek a tavaszi osztályozóra egy A-ligás csapat ellen. Észak-Írország két évvel ezelőtt is a feljutásért küzdött, és hasonló helyzetben volt, mint most, csak akkor még a C-ligában szerepelt. Az utolsó fordulóban egy pontra volt szüksége a feljutáshoz (úgy mint most), akkor Luxemburgban szerepelt és egy félidő után 2–0-ra vezetett, a folytatásban azonban kiengedett, de a 2–2-es döntetlennel is feljutott a B-ligába. Azon a 2024-es, ugyancsak novemberi meccsen Shea Charles viselte a csapatkapitányi karszalagot, aki most is a keret tagja.

„Úgy gondolom, tanultunk az akkor tapasztalatokból – fogalmazott most a BBC-nek a Fulham 23 éves középpályása. – Nagyon magabiztosan kezdtünk, aztán kicsit kiengedtünk, de végül is megszereztük az egy pontot, ami a célunk eléréséhez kellett. Nagyon várom a keddi találkozót, biztos vagyok benne, hogy képesek leszünk jó teljesítményt nyújtani. Odamegyünk és megpróbálunk nyerni. Tudjuk, hogy ez nagy kihívás, mert nagyon jó csapat és népes közönség vár ránk, tehát kemény meccs lesz.”

A 2010 óta válogatott Magennis ugyanakkor azt is hozzátette, nem ajánlja a magyar válogatott tagjainak, hogy lebecsüljék őket, hiszen Grúzia és Ukrajna ellen is bizonyították már, hogy képesek idegenben is győzni.

„Számos olyan északír válogatottban játszottam már, amellyel inkább csak reagáltunk az ellenfelek játékára, és arra törekedtünk, hogy semlegesítsük őket. A mostani keret azonban képes arra, hogy irányítsa a meccset és ráerőltesse akaratát az ellenfélre, mostantól tehát nekik kell majd a mi játékunkkal foglalkozni. Ha a magyarok nem adják meg nekünk a kiérdemelt tiszteletet, azzal csak maguknak ártanak. A kilencvenedik percben pedig, amikor elvisszük a három pontot, majd megtapasztalják, hogy tévedtek. Ha nem számolnak a futómennyiségünkkel, a fizikai erőnkkel vagy az olyan erényeinkkel, mint a rögzített játékhelyzetek, akkor az legyen az ő gondjuk. Mi csak az előttünk álló ellenféllel foglalkozunk, teljesen felkészülten vágunk neki a mérkőzésnek” – nyilatkozta a csatár, aki ebben a sorozatban mindegyik meccsükön csereként kapott lehetőséget, gólt nem szerzett.

AZ ÉSZAKÍR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Pierce Charles (Queens Park Rangers – Anglia), Conor Hazard (Wycombe Wanderers – Anglia), Dermot Mee (Manchester United – Anglia)

Védők: Tom Atcheson (Blackburn Rovers – Anglia), Ciaron Brown (Oxford United – Anglia), Terry Devlin (Portsmouth – Anglia), Michael Forbes (Dundee United – Skócia), Trai Hume (Sunderland – Anglia), Ruairi McConville (Norwich City – Anglia), Paddy McNair (Hull City – Anglia), Brodie Spencer (Oxford United – Anglia)

Középpályások: Shea Charles (Fulham – Anglia), Justin Devenny (Stoke City – Anglia), Ethan Galbraith (Stoke City – Anglia), Patrick Kelly (Barnsley – Anglia), Kieran Morrison (Sheffield Wednesday – Anglia), Isaac Price (West Bromwich Albion – Anglia), Paul Smyth (Queens Park Rangers – Anglia), Jordan Thompson (Preston North End – Anglia)

Támadók: Braiden Graham (Everton – Anglia), Eoin Kenny (Portsmouth – Anglia), Josh Magennis (Stevenage – Anglia), Callum Marshall (Luton Town – Anglia), Ceadach O’Neill (Arsenal – Anglia)

Az északíreknél Jamie Donley (Luton Town – Anglia) nem játszhat eltiltás miatt.

NEMZETEK LIGÁJA

B2-ES CSOPORT

6. forduló. November 17., kedd

20.45: Magyarország–Észak-Írország

20.45: Ukrajna–Grúzia

AZ ÁLLÁS

Eddigi eremények

1. forduló. Szeptember 25., péntek

Grúzia–Észak-Írország 0–1

Magyarország–Ukrajna 0–1

2. forduló. Szeptember 28., hétfő

Grúzia–Ukrajna 0–0

Észak-Írország–Magyarország 0–0

3. forduló. Október 2., péntek

Magyarország–Grúzia 1–0

Ukrajna–Észak-Írország 0–3

4. forduló. Október 5., hétfő

Ukrajna–Magyarország 1–2

Észak-Írország–Grúzia 0–0

5. forduló. November 14., szombat

Grúzia–Magyarország 0–2

Észak-Írország–Ukrajna 1–0