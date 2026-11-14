Vasárnapi sportműsor: a női kézi BL-ben az FTC az Esbjerget fogadja
NOVEMBER 15., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
6. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Belgium–Olaszország (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.45: Franciaország–Törökország (Tv: Match4)
3. CSOPORT
20.45: Horvátország–Csehország
20.45: Spanyolország–Anglia (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
C-LIGA
1. CSOPORT
18.00: Fehéroroszország–Albánia
18.00: Finnország–San Marino
2. CSOPORT
15.00: Ciprus–Montenegró
15.00: Lettország–Örményország
NB III
16. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Nyíregyháza Spartacus FC II
13.00: Salgótarjáni BTC–Gödöllői SK
13.00: Mátészalkai MTK–Kisvárda Master Good II
13.00: Hajdúnánás FK–Debreceni VSC II
13.00: Füzesabonyi SC–Tarpa SC
13.00: Debreceni EAC–Tiszafüredi VSE
13.00: Eger SE–Bacsó Beton-Cigánd SE
13.00: Ózd-Sajóvölgye–Termálfürdő FC Tiszaújváros
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–Bicskei TC
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–ETO Akadémia
13.00: FC Sopron–Haladás FC
13.00: Sárisápi BSE–Credobus Mosonmagyaróvár
13.00: Balatonalmádi SE–Dorogi Bányász FC
13.00: Király SE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
13.00: VSC 2015 Veszprém–Zalaegerszegi TE FC II
13.00: 1908 SZAC Budapest–Komárom VSE
DÉLKELETI CSOPORT
13.00: Monor SE–ESMTK
13.00: Csepel SC–III. kerületi TVE
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Gyulai Termál FC
13.00: BKV Előre–Újpest FC II
13.00: Sándorfalvi SKE–Szolnoki MÁV FC
13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Kispest-Honvéd FC II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Paksi FC II–ReBase Majosi SE
13.00: Sárbogárd SE–PTE-PEAC
13.00: Budafoki MTE–MTK Budapest II
13.00: BFC Siófok–Kaposvári Rákóczi FC
13.00: Szekszárdi UFC–Iváncsa KSE
13.00: Dunaharaszti MTK–Pécsi MFC
NŐI NB I
15. FORDULÓ
13.30: Astra HFC–MTK Budapest
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
VILÁGKUPA, LEVI
9.45 és 12.45: férfi műlesiklás (Leitgeb Richard) (Tv: Eurosport1)
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
15.30: Detroit Lions–New England Patriots, München (Tv: Arena4)
19.00: New Orleans Saints–Carolina Panthers
19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins
19.00: Cleveland Browns–Houston Texans
19.00: Green Bay Packers–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)
19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars
19.00: New York Jets–Buffalo Bills
19.00: Atlanta Falcons–Kansas City Chiefs
22.05: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams
22.05: Las Vegas Raiders–Seattle Seahawks
22.25: Dallas Cowboys–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
NŐI EURÓPA-KUPA, ELSŐ SZAKASZ (ÚJVIDÉK)
3. FORDULÓ
19.00: Budaörsi SC–SK SOG Nitra (szlovák)
CSELGÁNCS
Grand Prix, Zágráb
8.30: selejtező
16.00: a 3. helyért, döntők
DARTS
GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON
14.00 és 20.00: csoportkör, 2. forduló (Tv: Sport2)
ERŐEMELÉS
14.00: világbajnokság Isztambul (Tv: Eurosport1)
GOLF
PGA TOUR
20.00: Austin Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
17.00: Újpesti TE–FEHA19
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Háromszéki Ágyúsok (romániai)
18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Debreceni EAC
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
14.30: Black Wings Linz (osztrák)–RB Salzburg
15.30: Graz 99ers (osztrák)–FTC-Telekom
16.00: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)
17.30: Vienna Capitals (osztrák)–EC KAC (osztrák)
18.00: Pustertal Wölfe (olasz)–Milano HC (olasz)
18.00: Villach (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KONTINENTÁLIS KUPA
2. forduló. 3. nap. D-csoport, Asiago
16.30: Nomad Asztana (kazah)–Herlev Eagles (dán)
20.00: Corona Brasov (romániai)–Asiago Hockey (olasz)
KERÉKPÁR
Terepkerékpár, Hamme
13.40: cyclo-cross, X20, nők (Tv: Eurosport2)
14.55: cyclo-cross, X20, férfiak (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: FTC-Toyota Kovács–Team Esbjerg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Borussia Dortmund (német)
16.00: CSM Bucuresti (román)–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport1)
16.00: HB Sola (norvég)–Krim Ljubljana (szlovén)
B-CSOPORT
18.00: Odense Handbold (dán)–Metz Handball (francia)
FÉRFI NB I
9. FORDULÓ
17.00: Szigetszentmiklósi KSK–Liqui Moly NEKA
18.00: Budai Farkasok-Rév–PLER-Budapest
18.00: ETO University HT–Csurgói KK
18.00: Balatonfüredi KSE–Bepelog Dabas
NŐI NB I
10. FORDULÓ
18.00: DVSC Skyline–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Debreceni EAC
NBA, ALAPSZAKASZ
22.00: Phoenix Suns–Los Angeles Lakers (Tv: Sport1)
MŰKORCSOLYA
GRAND PRIX-VERSENY. EVERETT
18.00: férfiak, szabad program (Tv: Eurosport1)
19.00: páros, szabad program (Tv: Eurosport1)
20.10: jégtánc, szabad program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
22.05: nők, szabad program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn
18.00: Debreceni EAC–TFSE
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
17.00: Békéscsabai RSE–Vasas Óbuda (Tv: M4 Sport)
SAKK
TOTÁLIS SAKKVILÁGBAJNOKI SOROZAT, BUDAPEST
15.00: csoportmérkőzések
TENISZ
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
21.00: egyes, döntő (Tv: Max4)
Mirra Andrejeva (orosz, 3.)–Jelina Szvitolina (ukrán, 6.)
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO
Csoportkör
14.00: Zverev (német)–Jódar (spanyol) (Tv: Match4)
20.30: Shelton (amerikai)–Fils (francia)
VÍVÁS
Tőr-világkupaverseny, Plovdiv
8.00: női csapatverseny
9.30: férfi csapatverseny
Kard-világkupaverseny, Kairó
8.20: női és férfi csapatverseny
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
18.00: EPS-Honvéd–DVSE-Master Good
20.00: BVSC-Manna ABC–Semmelweis OSC