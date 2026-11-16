Vb- és Eb-érmes birkózóink is részt vettek az ország legnagyobb jótékonysági élelmiszergyűjtésén

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Mint írták, ennek során 525 áruházban összesen tízezer önkéntes fogadta a vásárlók felajánlásait, amelyekkel az Élelmiszerbank százezernél is több rászoruló számára tudott segítséget nyújtani. Az elmúlt huszonegy évben a jószándékú vásárlók több mint ötmillió kiló élelmiszert adtak össze. A háromnapos jótékonysági akció az évek során a szolidaritás és az összefogás egyik legnagyobb hazai ünnepévé nőtte ki magát.

Ehhez a nemes kezdeményezéshez csatlakozott most a magyar birkózócsalád. Bár a birkózóktól sosem állt távol a jótékonyság – ezeknek a kezdeményezéseknek az egyik „zászlóshajója” a világ- és Európa-bajnok Losonczi Dávid, aki többek mellett olimpiai jutalmát is felajánlotta a rászorulóknak –, ezúttal a szakszövetség és a válogatott intézményesen és közösen állt a jó ügy mellé. Egészen pontosan legjobb versenyzőink csatlakoztak a Magyar Élelmiszerbank Egyesület novemberi gyűjtéséhez. Ennek jegyében előbb több száz kiló tartós élelmiszert vásároltak a rászorulók számára, majd önkéntesként is segítették a gyűjtést.

Az eseményeken tevékenyen részt vett női válogatottunkból az Eb-ezüstérmes Bognár Erika, az Eb-bronzérmes Nagy Bernadett, az U23-as Eb-3. Szabados Noémi, valamint Szabó Nikolett, illetve legjobb kötöttfogású versenyzőink, például a vb- és Eb-győztes Losonczi Dávid, a legutóbbi, asztanai világbajnokságon egyaránt ezüstérmes Váncza István és Vitek Dárius, az Eb-győztes, vb-2. és -3. Fritsch Róbert, a vb- és Eb-2. Szőke Alex, a szintén vb- és Eb-2. Szilvássy Erik, az Eb-nyertes Takács István, valamint az U23-as Eb-3. Klányi Krisztofer.