Három-három szombathelyi és szolnoki kosaras a vb-selejtezőre készülő férfiválogatott keretében

A magyar szövetség közösségi oldalának hétfői bejegyzése szerint Gasper Okorn szövetségi kapitány a bajnoki címvédő Falco KC Szombathely játékosai közül Perl Zoltánra, Tanoh Dez Andrásra és Váradi Benedekre számít, a Magyar Kupa-győztes Szolnokból pedig Cseh Botondot, Krnjajski Borist és Pallai Tamást hívta be.

Ugyancsak három légiós szerepel a keretben, hiszen Golomán György a lengyel Legia Warszawát, Nathan Reuvers a spanyol bajnok Valenciát, Somogyi Ádám pedig a szintén spanyol Surne Bilbaót erősíti.

A magyar válogatott kerete: Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Cseh Botond (Szolnok), Golomán György (Legia Warszawa lengyel), Krnjajski Boris (Szolnok), Lukács Norbert (klub nélkül), Meleg Gergő (Alba Fehérvár), Pallai Tamás (Szolnok), Perl Zoltán (Falco KC Szombathely), Radó Ádám (EPS-Honvéd), Nathan Reuvers (Valencia, spanyol), Somogyi Ádám (Surne Bilbao, spanyol), Tanoh Dez András (Falco KC Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (EPS-Honvéd), Váradi Benedek (Falco KC Szombathely)

Az L csoport állása: 1. Franciaország 15 pont, 2. Finnország 13, 3. Szlovénia 12 (672–670), 4. Magyarország 12 (650–653), 5. Svédország 12 (649–668), 6. Észtország 11

A csoport első három helyezettje jut ki a világbajnokságra, amelyre 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között kerül sor Katarban.

A magyarok további menetrendje:

november 27., péntek: Svédország–Magyarország, Stockholm 18.00

november 30., hétfő: Magyarország–Szlovénia, Szombathely 18.00

február 25., csütörtök: Észtország–Magyarország

február 28., vasárnap: Magyarország–Svédország