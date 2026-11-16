Három-három szombathelyi és szolnoki kosaras a vb-selejtezőre készülő férfiválogatott keretében

2026.11.16. 08:40
null
Gasper Okorn keretet hirdetett (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Magyarország Gasper Okorn magyar férfi kosárlabda-válogatott
Három-három szombathelyi és szolnoki játékos került be a magyar férfi kosárlabda-válogatott keretébe a Svédország és a Szlovénia elleni világbajnoki selejtezők előtt.

A magyar szövetség közösségi oldalának hétfői bejegyzése szerint Gasper Okorn szövetségi kapitány a bajnoki címvédő Falco KC Szombathely játékosai közül Perl Zoltánra, Tanoh Dez Andrásra és Váradi Benedekre számít, a Magyar Kupa-győztes Szolnokból pedig Cseh Botondot, Krnjajski Borist és Pallai Tamást hívta be.

Ugyancsak három légiós szerepel a keretben, hiszen Golomán György a lengyel Legia Warszawát, Nathan Reuvers a spanyol bajnok Valenciát, Somogyi Ádám pedig a szintén spanyol Surne Bilbaót erősíti.

A magyar válogatott kerete: Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Cseh Botond (Szolnok), Golomán György (Legia Warszawa lengyel), Krnjajski Boris (Szolnok), Lukács Norbert (klub nélkül), Meleg Gergő (Alba Fehérvár), Pallai Tamás (Szolnok), Perl Zoltán (Falco KC Szombathely), Radó Ádám (EPS-Honvéd), Nathan Reuvers (Valencia, spanyol), Somogyi Ádám (Surne Bilbao, spanyol), Tanoh Dez András (Falco KC Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (EPS-Honvéd), Váradi Benedek (Falco KC Szombathely)

Az L csoport állása: 1. Franciaország 15 pont, 2. Finnország 13, 3. Szlovénia 12 (672–670), 4. Magyarország 12 (650–653), 5. Svédország 12 (649–668), 6. Észtország 11

A csoport első három helyezettje jut ki a világbajnokságra, amelyre 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között kerül sor Katarban.

A magyarok további menetrendje: 
november 27., péntek: Svédország–Magyarország, Stockholm 18.00 
november 30., hétfő: Magyarország–Szlovénia, Szombathely 18.00 
február 25., csütörtök: Észtország–Magyarország 
február 28., vasárnap: Magyarország–Svédország

 

Magyarország Gasper Okorn magyar férfi kosárlabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Jön a nagy U21-es teszt Ciprus ellen

Magyar válogatott
1 órája

Az MLSZ hirdetéseit látta Tbilisziben? Mutatjuk az okát!

Magyar válogatott
21 órája

Olvasóink szerint Tóth Balázs volt a magyar válogatott legjobb játékosa a grúzok ellen

Magyar válogatott
22 órája

Magyar felnőttcsapat még nem kapott ki a magyar–északír meccs játékvezetőjével

Magyar válogatott
23 órája

Grúziát legyőztük, Észak-Írország ellen a csoportgyőzelem a tét – minden egy helyen a magyar válogatottról

Magyar válogatott
Tegnap, 10:01

A grúzok elleni győzelemmel már biztosan 2. kalapos a magyar válogatott az Eb-selejtező sorsolásán

Magyar válogatott
Tegnap, 9:30

Jobbak voltak a magyaroknál? Egymásnak ellentmondó grúz értékelések a vereség után

Magyar válogatott
Tegnap, 9:01

„Kereszteződéshez ért a válogatott, nehogy a mocsárban ragadjon” – grúz lapszemle

Magyar válogatott
Tegnap, 7:59