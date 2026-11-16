Örömünnep Hamburgban – telt ház fogadta az eltiltása után visszatérő Mario Vuskovicot

L. M.L. M.
2026.11.16. 10:56
Mario Vuskovicot köszöntik a Volksparkstadionban (Fotó: Getty Images)
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Hajduk Split Mario Vuskovic eltiltás Hamburger SV
Négy évvel az eltiltása lejárta után, vasárnap ismét pályára léphetett Mario Vuskovic, a Hamburger SV horvát futballistája. A 24 éves védő korábbi csapata, a Hajduk Split ellen tért vissza, a két csapat felkészülési mérkőzésére pedig több mint 50 ezer szurkoló volt kíváncsi a Volksparkstadionban.

1467 napot kellett várnia Mario Vuskovicnak, hogy újra kifuthasson a gyepre. Korábban már beszámoltunk arról, hogy a 2022-ben doppingvétség miatt eltiltott hátvéd újra edzésbe állt, majd klubja, a Hamburger SV bejelentette, november 15-én visszatér. Igazán különlegessé tette a német együttes ezt az alkalmat, hiszen nemcsak a Volksparkstadion telt meg, hanem Vuskovic korábbi klubja, a Hajduk Split látogatott Hamburgba.

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Az edzésbe álló Mario Vuskovic azt a szekrényt kapja az öltözőben, amelyet tavasszal még az öccse használt.

1467 nap után, 50 ezer ember előtt tér vissza a pályára az eltiltott hamburgi védő

Mario Vuskovicot 2022-ben tiltották el doppingvétség miatt, volt csapata, a Hajduk Split ellen tér vissza újra a pályára.

Vasárnap 54 215 szurkoló állva tapsolt, és lengette a horvát nevével ellátott sálát, miközben a csapatok kivonultak a pályára. „4 év igazságtalanság – B...d meg, NADA” – állt az általuk kifeszített molinón, kifejezve a német doppingügynökség iránt érzett ellenszenvüket. 

Erős üzenetet fogalmazott meg a hamburgi szurkolótábor (Fotó: Getty Images)

Vuskovic kezdőként 65 percet töltött a pályán az 1–1-re végződő találkozón, amely után elmondta, milyen érzések kavarogtak benne a visszatérésével kapcsolatban.

„Az elmúlt négy évben szinte minden éjjel erről a pillanatról álmodtam. Az egész olyan volt, mint egy álom. A két kedvenc csapatom játszott egymás ellen, én pedig részese lehettem – egyszerűen leírhatatlan. Az elmúlt napokban nem aludtam jól, de amikor felébredtem, több ezer üzenet várt a telefonomon. Mindenki sok sikert kívánt, nagyon hálás vagyok ezért. Amint megtettem az első lépéseket a pályán, és a bemelegítés során kiosztottam az első passzokat, minden újra a megszokott mederbe terelődött. Elképesztő, hogyan működik az emberi agy. Az ezt megelőző napokban pozitív izgalom töltött el, de amint pályára léptem, minden a helyére került. Megtaláltam a fókuszt, és most egyszerűen csak boldog vagyok. Ma nem a saját vagy a csapat teljesítménye volt a legfontosabb. Úgy gondolom, mindent egybevetve, ez egy tisztességes első mérkőzés volt.”

 

Hajduk Split Mario Vuskovic eltiltás Hamburger SV
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