Örömünnep Hamburgban – telt ház fogadta az eltiltása után visszatérő Mario Vuskovicot

Vasárnap 54 215 szurkoló állva tapsolt, és lengette a horvát nevével ellátott sálát, miközben a csapatok kivonultak a pályára. „4 év igazságtalanság – B...d meg, NADA” – állt az általuk kifeszített molinón, kifejezve a német doppingügynökség iránt érzett ellenszenvüket.

Erős üzenetet fogalmazott meg a hamburgi szurkolótábor (Fotó: Getty Images)

Vuskovic kezdőként 65 percet töltött a pályán az 1–1-re végződő találkozón, amely után elmondta, milyen érzések kavarogtak benne a visszatérésével kapcsolatban.

„Az elmúlt négy évben szinte minden éjjel erről a pillanatról álmodtam. Az egész olyan volt, mint egy álom. A két kedvenc csapatom játszott egymás ellen, én pedig részese lehettem – egyszerűen leírhatatlan. Az elmúlt napokban nem aludtam jól, de amikor felébredtem, több ezer üzenet várt a telefonomon. Mindenki sok sikert kívánt, nagyon hálás vagyok ezért. Amint megtettem az első lépéseket a pályán, és a bemelegítés során kiosztottam az első passzokat, minden újra a megszokott mederbe terelődött. Elképesztő, hogyan működik az emberi agy. Az ezt megelőző napokban pozitív izgalom töltött el, de amint pályára léptem, minden a helyére került. Megtaláltam a fókuszt, és most egyszerűen csak boldog vagyok. Ma nem a saját vagy a csapat teljesítménye volt a legfontosabb. Úgy gondolom, mindent egybevetve, ez egy tisztességes első mérkőzés volt.”