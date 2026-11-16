Győri összefogás: a kosárlabdaklub segítő kezet nyújt az Audi ETO-nak

Az ETO Basket hétfői közleményében hangsúlyozta, az ETO család talán legfiatalabb tagjaként büszke arra, hogy a győri sportközösséghez tartozhat, és lehetőségeihez mérten maga is szeretne hozzájárulni a város sportéletének sikeréhez. A klub az elmúlt napok hírei alapján értesült arról, hogy az Audi ETO KC komoly pénzügyi nehézségekkel küzd, ezért döntött a segítségnyújtás mellett.

A november 22-én, 17 órakor kezdődő, Cegléd elleni bajnoki találkozón a jegybevétel mellett a szurkolók is támogathatják a kézilabdacsapatot: a csarnokban gyűjtődobozt helyeznek ki, az összegyűlt felajánlásokat pedig szintén továbbítják az Audi ETO KC részére.