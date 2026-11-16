Győri összefogás: a kosárlabdaklub segítő kezet nyújt az Audi ETO-nak

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.11.16. 10:30
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Nagy az összefogás Győrben (Fotók: Kovács Péter; ETO Basket)
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ETO Basket gyűjtés Győri Audi ETO KC
Az ETO család összefogásának jegyében segíti a nehéz anyagi helyzetbe került Győri Audi ETO KC-t az ETO Basket: a kosárlabdaklub vezetősége úgy döntött, hogy a november 22-i, Cegléd elleni hazai mérkőzés teljes jegybevételét a női kézilabdacsapatnak utalja át.

Az ETO Basket hétfői közleményében hangsúlyozta, az ETO család talán legfiatalabb tagjaként büszke arra, hogy a győri sportközösséghez tartozhat, és lehetőségeihez mérten maga is szeretne hozzájárulni a város sportéletének sikeréhez. A klub az elmúlt napok hírei alapján értesült arról, hogy az Audi ETO KC komoly pénzügyi nehézségekkel küzd, ezért döntött a segítségnyújtás mellett.

A november 22-én, 17 órakor kezdődő, Cegléd elleni bajnoki találkozón a jegybevétel mellett a szurkolók is támogathatják a kézilabdacsapatot: a csarnokban gyűjtődobozt helyeznek ki, az összegyűlt felajánlásokat pedig szintén továbbítják az Audi ETO KC részére.

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„A városvezetés ismeretei megegyeznek azokkal, amelyek a sajtóban eddig megjelentek.”

Mint arról korábban beszámoltunk, a Győri Audi ETO KC pénzügyi nehézségeiről a dán TV2 is hírt adott. A sajtóértesülések szerint akár jelentős, egyes esetekben ötvenszázalékos fizetéscsökkentés is szóba kerülhet a játékosoknál, azok pedig, akik nem fogadják el az új feltételeket, távozhatnak az együttestől.

A klub vezetősége korábban közleményben reagált a kialakult helyzetre, Fata Edina ügyvezető pedig a DVSC Skyline elleni bajnoki előtt arról beszélt: jelenleg az a legfontosabb cél, hogy a csapat be tudja fejezni az idényt.

ETO Basket gyűjtés Győri Audi ETO KC
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