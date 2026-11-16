Győri összefogás: a kosárlabdaklub segítő kezet nyújt az Audi ETO-nak
Az ETO Basket hétfői közleményében hangsúlyozta, az ETO család talán legfiatalabb tagjaként büszke arra, hogy a győri sportközösséghez tartozhat, és lehetőségeihez mérten maga is szeretne hozzájárulni a város sportéletének sikeréhez. A klub az elmúlt napok hírei alapján értesült arról, hogy az Audi ETO KC komoly pénzügyi nehézségekkel küzd, ezért döntött a segítségnyújtás mellett.
A november 22-én, 17 órakor kezdődő, Cegléd elleni bajnoki találkozón a jegybevétel mellett a szurkolók is támogathatják a kézilabdacsapatot: a csarnokban gyűjtődobozt helyeznek ki, az összegyűlt felajánlásokat pedig szintén továbbítják az Audi ETO KC részére.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Győri Audi ETO KC pénzügyi nehézségeiről a dán TV2 is hírt adott. A sajtóértesülések szerint akár jelentős, egyes esetekben ötvenszázalékos fizetéscsökkentés is szóba kerülhet a játékosoknál, azok pedig, akik nem fogadják el az új feltételeket, távozhatnak az együttestől.
A klub vezetősége korábban közleményben reagált a kialakult helyzetre, Fata Edina ügyvezető pedig a DVSC Skyline elleni bajnoki előtt arról beszélt: jelenleg az a legfontosabb cél, hogy a csapat be tudja fejezni az idényt.