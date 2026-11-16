Francia élcsapatok szemeznek a nehéz helyzetben lévő Győri Audi ETO játékosaival

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.11.16. 12:25
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Kelly Dulfert és Dione Housheert máris figyelik (Fotók: Kovács Péter)
Címkék
női kézilabda átigazolás Brest Dione Housheer Győri Audi ETO Kelly Dulfer Metz
Jelentős mozgás várható az európai női kézilabda átigazolási piacán, amelynek egyik főszereplője a nehéz anyagi helyzetben lévő Győri Audi ETO KC lehet. A francia bajnokság két meghatározó együttese, a Brest és a Metz is komoly érdeklődést mutat több, jelenleg Győrben szereplő játékos iránt. A francia klubok egyre komolyabb vonzerőt képviselnek, és már nemcsak megtartani szeretnék legjobbjaikat, hanem a kontinens legjobbjai közül is igazolnának.

A francia L’Équipe beszámolója szerint különösen a Brest lehet aktív az átigazolási piacon, amely több nemzetközi klasszis megszerzésén dolgozik. A breton klub már megállapodott a norvég Henny Reistaddal, aki a következő három idényben erősíti majd az együttest, de a nehéz anyagi helyzetben lévő Győri Audi ETO KC két holland játékosa is felkeltette az érdeklődését.

Dione Housheer és Kelly Dulfer neve egyaránt szerepel a Brest kiszemeltjei között. Előbbi a jobbátlövő poszton jelentene komoly erősítést, míg utóbbi a védekezésben nyújtott teljesítményével lehetne fontos láncszem a francia csapat számára.

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A Brest mellett a Metz is figyeli a győri lehetőségeket. A Vámos Petrát és Albek Annát foglalkoztató klub elsősorban saját keretének egyben tartására törekszik, de a piaci helyzetet kihasználva új igazolásokban is gondolkodik.

Mint beszámoltunk róla, a Győr pénzügyi nehézségeiről a dán TV2 is hírt adott. A sajtóértesülések szerint akár jelentős, egyes esetekben ötvenszázalékos fizetéscsökkentés is szóba kerülhet a játékosoknál, azok pedig, akik nem fogadják el az új feltételeket, távozhatnak az együttestől.

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