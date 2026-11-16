Francia élcsapatok szemeznek a nehéz helyzetben lévő Győri Audi ETO játékosaival

A francia L’Équipe beszámolója szerint különösen a Brest lehet aktív az átigazolási piacon, amely több nemzetközi klasszis megszerzésén dolgozik. A breton klub már megállapodott a norvég Henny Reistaddal, aki a következő három idényben erősíti majd az együttest, de a nehéz anyagi helyzetben lévő Győri Audi ETO KC két holland játékosa is felkeltette az érdeklődését.

Dione Housheer és Kelly Dulfer neve egyaránt szerepel a Brest kiszemeltjei között. Előbbi a jobbátlövő poszton jelentene komoly erősítést, míg utóbbi a védekezésben nyújtott teljesítményével lehetne fontos láncszem a francia csapat számára.