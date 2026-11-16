Női kézilabda: sorsoltak a Magyar Kupában

Az NB I-ben szereplő csapatok közül a NEKA a TFSE-hez látogat, a Kisvárda Békéscsabára utazik, de a Mosonmagyaróvár, a Budaörs, az Alba Fehérvár és a Vasas is idegenben lép majd pályára. A forduló hivatalos játéknapja 2027. február 10.

KÉZILABDA

MAGYAR KUPA, NŐK

3. FORDULÓ

Gárdony-Pázmánd NKK–Moyra Budaörs United Shipping

SZNKSE-mateco–Gravitáció SZKKA

TFSE–NEKA

Komárom VSE–Motherson Mosonmagyaróvári KC

Mohácsi TE 1888–Alba Fehérvár KC

STAVMAT-Füzesabony SC–ENUSE

Hajdúnánás KN Kft.–Vasas SC

Békéscsabai ENKSE–Kisvárda Master Good SE