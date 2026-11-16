Női kézilabda: sorsoltak a Magyar Kupában

L. M.L. M.
2026.11.16. 11:57
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Fotó: MKSZ
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sorsolás női kézilabda női kézilabda Magyar Kupa
A Sport TV Harmadik félidő című műsorában vasárnap este kisorsolták a női kézilabda Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait.

Az NB I-ben szereplő csapatok közül a NEKA a TFSE-hez látogat, a Kisvárda Békéscsabára utazik, de a Mosonmagyaróvár, a Budaörs, az Alba Fehérvár és a Vasas is idegenben lép majd pályára. A forduló hivatalos játéknapja 2027. február 10. 

KÉZILABDA
MAGYAR KUPA, NŐK
3. FORDULÓ
Gárdony-Pázmánd NKK–Moyra Budaörs United Shipping
SZNKSE-mateco–Gravitáció SZKKA
TFSE–NEKA
Komárom VSE–Motherson Mosonmagyaróvári KC
Mohácsi TE 1888–Alba Fehérvár KC
STAVMAT-Füzesabony SC–ENUSE
Hajdúnánás KN Kft.–Vasas SC
Békéscsabai ENKSE–Kisvárda Master Good SE

 

sorsolás női kézilabda női kézilabda Magyar Kupa
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