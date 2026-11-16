„Szólásszabadság van...” – Ancelotti válaszolt Romário kirohanására

Az olasz szakember ugyanakkor saját munkájáról is önkritikusan beszélt, és elismerte, hogy a válogatott még messze van a legjobb formájától: „Új munka ez számomra, nagyon tetszik, amit csinálunk, de úgy gondolom, ez még nem elegendő. Még többet kell tennem, és meg is fogom csinálni. Szeretek itt lenni, szeretek a válogatottnál dolgozni, de fejlődnöm kell nekem is. Többet kell dolgoznom azért, hogy a brazil válogatott ismét versenyképes legyen, mert már hosszú ideje nem vagyunk azok. Azt szeretném, hogy a miénk legyen a világ legversenyképesebb válogatottja.”

Ancelotti hangsúlyozta annak a jelentőségét, hogy a brazil válogatott hosszabb építkezési folyamaton megy keresztül, több új játékost is tesztelnek, és bár az eredményesség mellett a jó játék is fontos, a keret megújítása időt igényel. Beszélt a Szingapúr elleni mérkőzésről is, s megelőlegezte, hogy a támadósorban Estevao, Endrick és Vinícius Júnior is lehetőséget kap.

A Szingapúr–Brazília mérkőzés magyar idő szerint kedden 11 órától (helyi idő szerint 18 óra) kezdődik a szingapúri Nemzeti Stadionban.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Kedd, 11.00: Szingapúr–Brazília