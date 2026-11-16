„Szólásszabadság van...” – Ancelotti válaszolt Romário kirohanására

T. Z.T. Z.
2026.11.16. 10:53
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Fotó: Getty Images
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Brazília Carlo Ancelotti Romário
Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hétfőn megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját a Szingapúr elleni felkészülési mérkőzés előtt, amelyet majd kedden rendeznek meg az ázsiai országban. Az olasz szakvezető több kényes kérdést is érintett, de mindenekelőtt reagált Romário szavaira, aki pár napja durván bírálta a trénert.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a legendás brazil támadó, Romário éles kritikával illette Carlo Ancelotti eddigi brazíliai ténykedését, és – finoman szólva – úgy fogalmazott, a rutinos mesternek ideje lenne távoznia a szövetségi kapitányi posztról. Az olasz szakvezető a Szingapúr elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón válaszolt a támadásra: 

Szólásszabadság van, egy demokratikus országban pedig mindenkinek joga van véleményt nyilvánítani. Romário elmondta a sajátját, ahogyan mindenkinek joga van hazugságokat, igazságokat vagy ostobaságokat mondani. Az viszont biztos, hogy Romario sokat beszél, és ehhez joga van

 – idézte Ancelottit a madridi As.

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A brazil legenda élesen bírálta a válogatott szövetségi kapitányát a Japán elleni vereséget követően.

Az olasz szakember ugyanakkor saját munkájáról is önkritikusan beszélt, és elismerte, hogy a válogatott még messze van a legjobb formájától: „Új munka ez számomra, nagyon tetszik, amit csinálunk, de úgy gondolom, ez még nem elegendő. Még többet kell tennem, és meg is fogom csinálni. Szeretek itt lenni, szeretek a válogatottnál dolgozni, de fejlődnöm kell nekem is. Többet kell dolgoznom azért, hogy a brazil válogatott ismét versenyképes legyen, mert már hosszú ideje nem vagyunk azok. Azt szeretném, hogy a miénk legyen a világ legversenyképesebb válogatottja.”

Ancelotti hangsúlyozta annak a jelentőségét, hogy a brazil válogatott hosszabb építkezési folyamaton megy keresztül, több új játékost is tesztelnek, és bár az eredményesség mellett a jó játék is fontos, a keret megújítása időt igényel. Beszélt a Szingapúr elleni mérkőzésről is, s megelőlegezte, hogy a támadósorban Estevao, Endrick és Vinícius Júnior is lehetőséget kap.

A Szingapúr–Brazília mérkőzés magyar idő szerint kedden 11 órától (helyi idő szerint 18 óra) kezdődik a szingapúri Nemzeti Stadionban.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Kedd, 11.00: Szingapúr–Brazília

 

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