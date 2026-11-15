Anglia megszakította a spanyolok 43 meccses veretlenségi sorozatát

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-LIGA, 3. CSOPORT

SPANYOLORSZÁG–ANGLIA 2–3 (0–1)

Madrid, Metropolitano Stadion, 70 000 néző. Vezette: Clément Turpin (Nicolas Danos, Benjamin Pages) – franciák

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pubill (Pedro Porro, 20.), Cubarsí (Huijsen, a szünetben), Laporte, Cucurella – Zubimendi, Fabián Ruiz (Pedri, a szünetben) – Yamal, Merino (Fermín López, a szünetben), Baena (N. Williams, 72.) – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

ANGLIA: Trafford – White (Burn, 90.), Konsa, Quansah, Hall – Anderson, Jude Bellingham (Spence, 83.), Rice – Rogers, Kane (Lewis-Skyelly, 78.), A. Gordon (Calvert-Lewin, 83.). Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel

Gólszerző: Oyarzabal (65. – 11-esből), N. Williams (75.), ill. Kane (45. – 11-esből), Konsa (53.), White (57.)

Kiállítva: Anderson (63.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Bár szinte tét nélküli összecsapást vívott egymással Spanyolország és Anglia – mindkét válogatott már a rangadó előtt bejutott a legjobb nyolc közé a Nemzetek Ligájában, „csupán” a csoportelsőség volt a tét –, a csapatok erős összeállításban vágtak neki a találkozónak a madridi Metropolitanóban. Hazai oldalon a Lev Jasin-díjas Unai Simón állt a kapuban, a Kopa-díjas Lamine Yamal támadott, a világbajnokság legjobb fiataljának választott Pau Cubarsí állt a védelemben közepén, míg a vendégeknél az aranylabdás Harry Kane rohamozta a kaput. No meg Jude Bellingham, aki már a második percben bevehette volna a spanyol kaput, de Simón bravúrral védett – az angolok rohamoztak, a spanyolok pedig leforrázva próbáltak magukhoz térni.

Persze nem nyeretlen kétévesekből áll Luis de la Fuente csapata, nem véletlenül volt veretlen a rendes játékidőben 43 (!) mérkőzés óta az angolok elleni meccs előtt… Nem meglepő hát, hogy a spanyol lehet az első, amely elérheti, hogy az Európa-bajnoki, a világbajnoki és a Nemzetek Ligája címvédője is lehessen egyszerre. Ennek ellenére nagy meglepetésre a spanyol csapat szinte alig lépte át a felezővonalat: Harry Kane a hetedik percben megszerezhette volna a vezetést, de lövése után a labda csak hajszállal kerülte el a kapu bal alsó sarkát. Érdekes volt látni, hogy a rendre irányító spanyol válogatott csak ritkán tudott mit kezdeni az angolok letámadásaival, sok hiba csúszott a játékába – Thomas Tuchel csapata kifejezetten jól futballozott, veszélyes kontrákat vezetett, szinte megfojtotta a hazaiakat.

Yamal azért próbált életet lehelni csapatába, az első félidő vége felé veszélyes lövéssel vétette észre magát – a labda a kapu fölé suhant. Néhány perccel később viszont nem: Cubarsí buktatta a tizenhatoson belül Kane-t, aki a labda mögé állt, és könyörtelenül a kapu bal oldalába lőtt. Elképesztő: a Bayern München csatára az összes csoportmeccsen betalált, hat találkozón a nyolcadik (!) gólját szerezte.

Kis kakaskodás azért kialakult, mert Kane kiharcolt tizenegyese előtt Elliot Anderson megrúgta Marc Cucurellát, de a VAR és a játékvezető sem látta úgy, hogy ezért vissza kellett volna vonni a tizenegyest – ez érthetően frusztrálta a spanyolokat. De az is bánthatta a lelküket, hogy az első félidőben egyetlen, kaput eltaláló lövéssel sem tudtak jelentkezni. A szövetségi kapitány nem is tétlenkedett, hármat cserélt a szünetben, ettől remélve a jobb, eredményesebb, hatékonyabb futballt. Gól született, csak éppen a vendégek duplázták meg az előnyüket – Ezri Konsa, az Arsenal védője fejelhetett senkitől sem zavartatva a kapuba az úgyszintén a londoni klubban szereplő Declan Rice jobb oldali szöglete után.

Ilyet is ritkán látni: a spanyol csapat szétesett, Ben White is betalált. Anderson azonban esélyt kínált a spanyoloknak a felzárkózásra: piros lapot érően szabálytalankodott Yamallal szemben a tizenhatoson belül. Mikel Oyarzabal nem hibázta el a tizenegyest, így némi reménye még maradt a hazaiaknak. Amivel éltek is: Yamal passza után Nico Williams talált a kapuba a 75. percben. Spanyolország vérszemet kapott, beszorította az emberhátrányban védekező vendégeket, de több gól nem született – ehhez James Trafford bravúrjai is kellettek. A spanyol válogatott elképesztő sorozata lezárult, nem sikerült a 44. mérkőzést is veretlenül lehoznia, az angolok győzelmükkel a csoport élén zártak. 2–3