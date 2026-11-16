BKV: Előre, Urbán Flórián vezetésével!

„Százéves klubot nem lehet megszüntetni egy tollvonással” – az idézet még 2012-ből származik, azóta a BKV Előre mottójává vált, a klubhonlapra is felkerült. A futballszakosztályt irányító Mátyás Tibor elmondása szerint lakópark is állhatna a pályák helyén, de szerencsére nem így alakult, még mindig sportolnak – a Sport utcában. Nehézségek éppenséggel manapság is adódnak, az NB III-as csapat a bennmaradásért küzd a Délkeleti csoportban.

„Nem vagyunk könnyű helyzetben, de ezt is szeretnénk megoldani – mondta a sportvezető, majd a részletekbe is beavatott minket. – Minden évben távoznak húzóemberek, a fiataloknak pedig időt kell adni, hogy beérjenek. Százötvenen fociznak az utánpótlásunkban, időről időre hozunk fel játékosokat, de a legjobbak a tehetősebb kluboknál kötnek ki. Nagyon sok múlik az anyagiakon, ebből a szempontból a mezőny végén kullogunk. A játékunk alapján harcban lehetünk a bennmaradásért, csak jó lenne, ha végre a szerencse is mellénk állna. Legutóbb a Szolnok a hosszabbításban egyenlített ellenünk. Talán majd most, az Újpest kettő ellen…”

Mátyás Tibor (Fotó: Török Attila)

Az esélylatolgatás közben Mátyás Tibor kedélyesen üdvözölte régi játékostársait, a „nagy öregeket”, akik stílszerűen a budapesti buszokéhoz hasonló ülésekről szurkolhattak. Akadt, aki a Nemzeti Sportot forgatta, mások az újpesti kezdőt próbálták megtippelni. A régi szép időkben a patinás klubok az első csapatukkal jártak a BKV-pályára, alighanem a hangosítóberendezés is megélt már sok nagy csatát, de még mindig lejátssza a lemezeket… És tényleg, mintha megállt volna az idő a Sport utcában. Az Előre vendéglő hajdanán a társasági élet központja volt, napjainkban az üzemi étkeztetést hirdeti a felirat a rácsos kapun. Meccs­napokon persze más a helyzet, a legendás falelátó alatt az ország egyik legjobb rántott húsos szendvicsét készítik. Annak rendje és módja szerint frissen, melegen – az sem baj, ha kicsit várni kell rá, itt tényleg senki sem siet sehova. Az étterem falát a buszokról, villamosokról készült felvételek mellett a bajnokcsapatok tablói díszítik, az egyiken Mátyás Tibort is kiszúrtuk, aki több mint négy évtizede igazolt a BKV Előrébe. Azóta már ő intézi az igazolásokat, október végén Urbán Flóriánt kérte fel, hogy vegye át a tabella utolsó helyén álló együttes irányítását. A korábbi 40-szeres válogatott labdarúgó edzőként dolgozott már az élvonalban is, három éve veretlenül juttatta fel a BVSC-t a másodosztályba, tapasztalatával és szenvedélyes habitusával a Hungária körúti kék-sárgákon is segíthet.

„Határozott egyéniség, akire odafigyelnek a fiatalok. Megvan benne a harci szellem és a vagányság, új impulzust adott a csapatnak” – mondta Mátyás Tibor az újpesti közönségkedvencről, akinek a vasárnapi volt a harmadik mérkőzése a BKV kispadján. S az élet úgy hozta, hogy kora délután éppen a lila-fehérek ellen irányította új csapatát, amely kimondottan jól kezdett, mégis hátrányba került. Urbán Flórián a rá jellemző elszántsággal instruált, játékosai nem ismertek elveszett labdát, s Tolnai Zsombor beadása után a hosszún érkező Lettner Lóránt egyenlített.

Az ódon létesítmény sajátos akusztikájából adódóan úgy szólt a taps, mintha legalábbis ezren lettek volna a nézőtéren… A szünet előtt újfent az újpestiek szereztek vezetést, a hazai szurkolók mégis bizakodtak, mert a júliusi sima vereséghez képest nagyot léptek előre kedvenceik. A második félidőben feljegyezhettünk kapufát és ziccereket – csak éppen gólt nem, pedig a ráadásban a BKV kapusa is előrement fejelni.

A BKV-s Hajdi Péter (sárgában) nem a csengőt nyomta, hanem inkább az újpesti ellenfél derekát (Fotó: Török Attila)

„Az idény egyik legjobb teljesítményét nyújtottuk, erre a játékra építhetünk a közeljövőben. A szélen sokszor megbontottuk az újpestieket, nem volt benne a meccsben, hogy pont nélkül maradunk. Minden alkalommal úgy megyünk ki a pályára, hogy nem hagyjuk magunkat” – értékelt a 2–1-es vereség után a hazaiak gólszerzője, Lettner Lóránt.

A vezetőedző, Urbán Flórián nem kívánt nyilatkozni. Feladata lesz bőven: a BKV-t előre kell terelnie, a csapat lemaradása öt pont a még benn maradó helyen álló Sándorfalva mögött, vagyis nehéz, de korántsem reménytelen a helyzete.

„Egyszerűbb lenne otthon maradni és nem idegeskedni, de akkor elárulnám szeretett klubomat – mondta a meccs után Mátyás Tibor, aki egyelőre nem tudja megmondani, milyen következményekkel járna a kiesés. – Olyan nekem a BKV Előre, mint a gyermekem, márpedig a gyermekét nem hagyja veszni az ember.”