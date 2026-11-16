Takács-Kiss Virág: A magyar válogatott erős csapat, ott a helye a világversenyeken

– Minek tudható be, hogy ennyire szenvedősre sikerült a portugálok elleni győzelem?

– Tudtuk, nem lesz könnyű ellenük, érdekes stílusban kosárlabdáznak, ennek ellenére kínáltunk, hagytunk olyan lehetőségeket nekik, amilyeneket nem szerettünk volna – válaszolta a Nemzeti Sportnak Takács-Kiss Virág, a Portugália ellen szombaton 65–56-ra nyerő magyar válogatott Valenciában játszó 28 éves csapatkapitánya, aki 21 pontot és kilenc lepattanót szerezve együttesünk egyik legjobbja volt. – Kis fáradtságot is éreztem magunkon, de negyven percen át küzdöttünk, ez dicséretes.

– Mi volt a kulcs a sikerhez?

– Amikor nem jöttek a pontok, vagy hibáztunk támadásban, akkor is hittünk abban a taktikában, amelyet a stáb kitalált. Borzasztóan meg kellett küzdeni az öt-hat pontos előnyért is. A meccs előtt is tudtuk, mennyire fontos a győzelem, s bár nem játszottunk jól, kiharcoltuk. Ez is megmutatta, mentálisan milyen sokat fejlődtünk az elmúlt években. Fejben máshogy reagálunk egy ilyen helyzetre, mint mondjuk két éve, például a hazai, bolgárok elleni selejtezőben. Előreléptünk, már nyerni így is tudunk.

– Nem bizonytalanodtak el? Távolról gyengén dobtak, s még a 38. percben is visszajöttek egy triplányira a lelkes portugálok.

– A kétség mindig ott motoszkál a fejekben, s okozhatott némi görcsösséget, hogy tisztában voltunk azzal, semmiképpen sem veszíthetjük el ezt a meccset. Amikor nem azt a formát mutatjuk, amire képesek vagyunk, nyilván sok minden megkérdőjeleződik egy-egy pillanatra. Bíztam benne, hogy lesz olyan periódus, amikor ellépünk tőlük, de sajnos sokszor vesztettünk ritmust, akadozott a gépezet.

–Tizenöt hárompontosuk sikertelen volt, mielőtt Dombai Réka bevágta az elsőt a 29. percben, ez azért ritka ezen a szinten.

– Nem dobtunk jól, de Réka jól szállt be, hatalmas lendületet és pluszenergiát adott a csapatnak, fontos volt, amikor ő végre betalált távolról. Ez is hitet adott, hogy megnyerjük a meccset. Sosem könnyű esélyesként hozni a kötelezőt, nekünk ez gyakran okozott problémát a múltban. Valljuk be, a portugálok teher nélkül, bátran játszottak. Ha szorosan alakul a mérkőzés, ha nem megy a játék, a másik csapat görcsössé válik, ez természetes.

– Kedden a nyeretlen dánok ellen hasonló lesz az alapfelállás, mint szombaton volt…

– Arra a meccsre sem lehet mondani, hogy könnyű és kötelező nyerni, de a világranglistás helyezés és a keretek alapján alapvetően persze mégis az. A lényeg, hogy mi a saját védekezésünkre, a saját játékunkra koncentráljunk, s hiszem, még egyszer nem dobunk ilyen gyengén. Az új lebonyolítás nem egyszerű, három meccs hét nap alatt, kiemelt fontosságot kap a regenerálódás.

– Önt mennyire motiválja, hogy az előző Európa-bajnokságról lemaradt az együttes?

– Rendkívüli módon. Nagy pofon volt nekünk a sikertelen selejtező, nekem borzasztóan rossz volt végignézni a tornát otthonról. A magyar válogatott erős csapat, ott a helye a világversenyeken, ezt a vb-negyedik németek elleni idegenbeli meccsen is bizonyítottuk, mert mindegy, mennyire volt hiányos a keretük, ott győzni bravúr. Azon dolgozunk, hogy ott legyünk jövőre a kontinensviadalon, mert ott a helyünk. S ha így lesz, nagy célokat megfogalmazva, nem csak sima szereplőként.

Fiebich nélkül is remekeltek a németek A kiegyenlített első negyed után könnyed győzelmet (88–71) aratott a csoport másik találkozóján a Leonie Fiebich nélkül pályára lépő német válogatott Dániában, igazolva a papírformát. A New York Liberty 26 éves magasbedobója sérülés miatt nem játszhatott, de a mieink ellen vereséggel kezdő németek ezt is elbírták, és a Fiebich hiányában nagyobb szerepet kapó Alexandra Wilke vezetésével javítottak. „Leonie a vezérünk, tudtuk, hogy a hiányzása miatt mindenkinek elő kell lépnie. Örülünk, hogy ezt a kötelező győzelmet így is megszereztük” – nyilatkozta a Keltern 30 éves hátvédje, aki 20 ponttal és négy lepatttanóval vette ki a részét a német sikerből.

Az állás: 1. MAGYARORSZÁG 4 pont, 2. Németország 3 (152–141), 3. Portugália 3 (135–127), 4. Dánia 2