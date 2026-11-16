„Valamit építünk, ez pedig hatalmas lépés volt” – Tuchel a spanyolok legyőzése után

A mérkőzés sokáig az angolok elképzelései szerint alakult: Harry Kane büntetőből szerzett vezetést, majd Ezri Konsa és Ben White találataival már 3–0-ra vezetett a vendégcsapat. A találkozó fordulópontját Elliot Anderson kiállítása jelentette a 63. percben, miután szabálytalankodott Lamine Yamallal szemben a tizenhatoson belül. A megítélt tizenegyest Mikel Oyarzabal értékesítette, majd Nico Williams is betalált, így Spanyolország minimális különbségre zárkózott.

A hajrában a hazaiak óriási nyomást helyeztek Angliára, de James Trafford, aki Jordan Pickford helyett kapott lehetőséget, a ráadásban két bravúros védéssel is megmentette csapatát. Előbb Yamal, majd Aymeric Laporte próbálkozását hárította, így Anglia végül megőrizte előnyét.

De la Fuente optimistán tekint a jövőbe

A vereség ellenére Luis de la Fuente nem látja borúsan a spanyol válogatott helyzetét. A szövetségi kapitány szerint egy új időszak kezdődik, amelyben ismét bizonyítani szeretnék, hogy a világ legjobbjai közé tartoznak: „Nagyon optimista vagyok. Úgy gondolom, most egy új szakasz, egy új kihívás kezdődik. Ugyanúgy kell újrakezdenünk, ahogyan annak idején elindultunk: győzelmekkel.”

Spanyolország már korábban biztosította helyét a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében, amelyet jövő márciusban rendeznek. De la Fuente szerint a csapat megfelelő motivációval várja a folytatást: „Márciusban újult erővel térünk vissza, és arra összpontosítunk, hogy meneteljünk az egyenes kieséses szakaszban, ismét eljussunk a Nemzetek Ligája négyes döntőjébe, és megpróbáljuk megnyerni a sorozatot.”

A kapitány ugyanakkor tisztában van azzal, milyen nehéz feladat a korábbi sikerek megismétlése: „Tudjuk, mennyire nehéz újra elérni ilyen szintű sikereket, de pontosan ez adja a csapat szellemiségét, elszántságát és ambícióját.”

De la Fuente úgy véli, a vereség arra is emlékeztette játékosait, milyen kivételes teljesítményt nyújtottak az elmúlt időszakban. Hozzátette, hogy Spanyolország minden ellenfél számára kiemelt célpont, de csapata készen áll arra, hogy megbirkózzon az ezzel járó kihívásokkal.

Tuchel szerint vele ez volt az eddigi legjobb angol teljesítmény

A másik oldalon Thomas Tuchel elégedetten értékelt, különösen annak fényében, hogy csapata a regnáló Eb-győztest és világbajnokot győzte le idegenben, ráadásul egy rendkívül hosszú veretlenségi sorozatot szakított meg: „A körülményeket, a nyomást, az ellenfél minőségét és a helyszínt figyelembe véve ez volt az eddigi legkomplettebb teljesítményünk. Madridban, ilyen környezetben, a világbajnok ellen pályára lépni, amely negyvenhárom mérkőzés óta veretlen volt – ez eddig a legjobb, amit elértünk.”

A német szakember külön kiemelte, hogy csapata az első 60-65 percben nemcsak vezetett, hanem teljesen megérdemelten alakított ki háromgólos előnyt: „Tisztában vagyunk azzal, mit tettünk le az asztalra. Hatvan-hatvanöt percen keresztül fantasztikusan futballoztunk, és teljesen megérdemelten vezettünk három-nullára. A piros lap és a büntető természetesen megváltoztatta a mérkőzés lendületét és jellegét. Spanyolország ellen, Spanyolországban harminc perc három órának érződik” – fogalmazott.

Tuchel szerint a győzelem nemcsak az eredmény miatt jelentős, hanem azért is, mert a játékosok hitéről, összetartásáról és csapatszelleméről árulkodik.

Az 53 éves mester azt is elárulta, hogy nehéz időszak következik számára, hiszen a válogatott legközelebb csak márciusban találkozik ismét. Szíve szerint már szerdán újabb mérkőzésre küldené csapatát, majd szombaton ismét pályára lépnének: „Szeretem ezeket a játékosokat, és imádom a mentalitásukat. Valamit építünk, és ez a győzelem hatalmas lépés volt ezen az úton. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen élményeket élhetek át velük.”

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-LIGA, 3. CSOPORT

SPANYOLORSZÁG–ANGLIA 2–3 (0–1)

Madrid, Metropolitano Stadion, 63 788 néző. Vezette: Clément Turpin (Nicolas Danos, Benjamin Pages) – franciák

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Marc Pubill (Pedro Porro, 20.), Cubarsí (Huijsen, a szünetben), Laporte, Cucurella – Zubimendi (Nico Williams, 72.), Fabián Ruiz (Pedri, a szünetben) – Yamal, Merino (Fermín López, a szünetben), Álex Baena – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

ANGLIA: Trafford – White (Burn, 90.), Konsa, Quansah, Hall – Anderson, Jude Bellingham (Spence, 83.), Rice – Rogers, Kane (Lewis-Skelly, 78.), A. Gordon (Calvert-Lewin, 83.). Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel

Gólszerző: Oyarzabal (65. – 11-esből), N. Williams (75.), ill. Kane (45. – 11-esből), Konsa (53.), White (57.)

Kiállítva: Anderson (63.)