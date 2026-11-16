„Előfordulhatnak ilyen esték” – Roberto Mancini a belgák elleni vereségről
„Jobbak voltak nálunk, fizikailag túl sokat kivettek belőlünk a mérkőzésen, és az egy-egy elleni párharcokban is fölénk kerekedtek. Pedig jól kezdtünk, összességében azonban ők játszottak jobban és megérdemelten nyertek – kezdte a mérkőzés utáni értékelését csalódottan Roberto Mancini, az olasz válogatott szövetségi kapitánya a La Gazzetta dello Sport összefoglalója szerint. – Nem tudtuk megfelelően lefedni a területeket, és a letámadásunk sem működött túl jól. Sok nehézséget okoztak nekünk, fizikailag is megfizettük ennek az árát, valamint biztosan éreztük a Franciaország elleni mérkőzés fáradalmait is.”
A tapasztalt szakvezetőnek ugyanakkor meggyőződése, hogy a mostani vereségből a jövőben majd profitálni tud a csapata:
Vannak ilyen esték, amelyek előfordulhatnak a labdarúgásban. Egy fejlődési folyamat során sajnos az ilyen dolgok is megtörténhetnek, és ezekből a mérkőzésekből fontos, hogy levonjuk a tanulságokat. Abból kiindulva, ahogyan ide érkeztünk, egyértelmű volt, hogy megvan az esélyünk a továbbjutásra, hiszen jó utat jártunk be előtte, de tudtuk azt is, hogy nehéz mérkőzés vár ránk. Most szomorúak vagyunk, ugyanakkor ez az este is a javunkra válik majd
Mark van Bommel, a belga válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata nagyobb különbségű győzelmet is arathatott volna a mérkőzésen: „Ha nem Donnarumma áll az olasz kapuban, hat gólt is szerezhettünk volna. Őszinte leszek, két hónappal ezelőtt, amikor elkezdtük a munkát, nem számítottam erre, de már az Olaszország elleni első mérkőzés előtt éreztem, hogy rendkívül intelligens játékosok alkotják a csapatot. Egy ilyen együttessel pedig öröm együtt dolgozni” – fogalmazott a mérkőzés után a Football-Italia.net szerint.
A tréner később reagált azokra a Belgiumban felröppenő pletykákra, miszerint Kevin De Bruyne a téli átigazolási szezonban a PSV Eindhovenhez igazolhat: „Korábban egy belga újságíró megkérdezte tőlem, hogy De Bruyne illene-e a PSV játékstílusába. Mivel jól ismerem a klubot, azt válaszoltam, hogy igen, de a Napoliban is megállja a helyét. Tehát egy konkrét kérdésre válaszoltam, de nem tanácsoltam neki, hogy bármit is tegyen. A döntés teljes egészében a rajta áll.”
A belgák győzelmükkel a csoport második helyén, Franciaország mögött jutottak a negyeddöntőbe, míg Olaszország csak a harmadik helyen végzett, így számára befejeződött a Nemzetek Ligája.
NEMZETEK LIGÁJA
6. FORDULÓ
A-LIGA, 1. CSOPORT
BELGIUM–OLASZORSZÁG 4–1 (3–1)
Brüsszel, Baldvin király Stadion, 41 842 néző. Vezette: Eskas (norvég)
BELGIUM: S. Lammens – Castagne, Ngoy (Theate, 87.), Mechele, De Cuyper – De Bruyne (Trossard, 87.), Lavia (Raskin, 76.), Tielemans – D. Moreira (Lukébakio, 87.), De Ketelaere, Doku (Godts, 90.). Szövetségi kapitány: Mark van Bommel
OLASZORSZÁG: G. Donnarumma – Kayode, Scalvini (A. Cisse, 62.), Bastoni, Calafiori – Barella, Tonali (Palestra, 62.), Fagioli (I. Doumbia, a szünetben) – Pisilli (Dimarco, a szünetben), F. Esposito, Koleosho (Vergara, 76.). Szövetségi kapitány: Roberto Mancini
Gólszerző: De Cuyper (15.), Ngoy (22.), Doku (26.), D. Moreira (80.), ill. F. Esposito (11.)