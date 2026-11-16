Lemondott Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke

Schmidt Gábor döntését a kormány által az országgyűlésnek benyújtott, úgynevezett összeférhetetlenségi törvényjavaslattal indokolta. A javaslat többek között kimondja, hogy az államigazgatásban dolgozó szakmai felsővezetők hivatali idejük alatt és a jogviszonyuk megszűnését követő négyéves időtávban nem láthatnak el vezető tisztségviselői megbízatást sportszövetségben. Schmidt Gábor 2022 és 2026 között Magyarország sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára volt. Ezen megbízatása alatt, valamint azt követően is társadalmi munkában látta el az MKKSZ elnöki feladatait – olvasható a szövetség hivatalos honlapján.

Az MKKSZ közleményében kiemelte:

A törvényjavaslatban lefektetett összeférhetetlenségi szabályokra és az e szerinti érintettségére való tekintettel, Schmidt Gábor december 1-jei hatállyal távozik posztjáról. Az új elnök személyéről az ugyanezen a napon esedékes közgyűlésen születhet döntés.

„Megismerve az összeférhetetlenségi törvényt, azt gondolom, hogy a sportág zökkenőmentes működése és a folyamatban lévő olimpiai felkészülés egyértelműen azt kívánja, hogy minél hamarabb – függetlenül attól, hogy a törvény mikor lép hatályba – döntés szülessen arról, hogy ki vezesse tovább a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget – idézte a szövetség hivatalos honlapja a távozó vezetőt. – A mostani lemondásommal lehetőség nyílik arra, hogy a szövetség esedékes közgyűlésén a közösség meg tudja választani az új elnököt. Büszke vagyok arra, hogy ebben a 38 évben részese lehettem annak, hogy a magyar kajak-kenu sport lett Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága és töretlenül ott van a világ élvonalában, miközben a szövetség a legnagyobb vagyonnal rendelkező sportszervezetek közé emelkedett, folyamatos példamutató gazdálkodással. Emellett a klubokkal együttműködve számtalan hazai és uniós fejlesztést tudtunk megvalósítani. Köszönet ezért a kluboknak, az edzőknek, a versenyzőknek, a támogatóinknak, a szurkolóinknak.”