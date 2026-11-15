Fata Edina szerint ha nem sikerül megállapodni a játékosokkal, csődbe mehet az ETO

Hét elején számoltunk be a hírről, hogy a női kézilabda NB I-ben szereplő Győri Audi ETO KC jelentős pénzügyi gondokkal küzd. A kialakult helyzettel kapcsolatban azóta a klub közleményt adott ki, valamint Fata Edina ügyvezető a győriek DVSC Skyline elleni bajnokija előtt arról beszélt, jelenleg a legfontosabb, hogy az idényt befejezzék.

Vasárnap este ő, illetve a klub elnöke, a Győrt 24 éven át erősítő Görbicz Anita volt a vendége a Sport TV Harmadik félidő című műsorának, ahol mindketten új információkkal szolgáltak a helyzetet illetően.

Fata Edina (Fotó: Győri Audi ETO KC/Peka Roland)

„Nem vagyunk könnyű helyzetben, és keményen dolgozunk azon, hogy végig tudjuk vinni a szezont. Különböző megszorításokra van szükségünk, hogy ezt ezzel a csapattal tudjuk megvalósítani, függetlenül attól, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatunk az önkormányzattal, a szponzorokkal” – kezdte Fata Edina, aki arról is beszélt, hogy a jelenlegi politikai szféra szereplőivel is felvették a kapcsolatot annak érdekében, hogy ez sikerüljön.

A klub ügyvezetője elmondta, korábban is jellemző volt rájuk, hogy be tudtak vonni szponzorokat a piacról is. Ugyanakkor a támogatási szempontból alkalmazkodtak a korábbi rendszerhez, amelyben jöttek hozzájuk szponzorok maguktól is.

Görbicz Anita ismertette, amikor elkezdték a közös munkát Fatával, akkor az első céljuk az volt, hogy a fiatal magyar játékosokat be tudják építeni a csapatba, viszont több olyan szerződésük is van jelenleg, amely hosszú távú, ezekből pedig nem tudnak egyik napról a másikra kilépni: „Ezeket a szerződéseket megörököltük, valamint az elmúlt években több kismama is volt a keretben, ehhez is kellett alkalmazkodnunk, és több játékost kellett igazolnunk. Láttuk, hogy nagy lesz a játékosállomány, viszont nem tudtunk a szerződésekből kilépni.”

Fata tisztázta, már a nyáron felvetődött, hogy probléma lehet, ezért már akkor felvették a kapcsolatot a játékosok menedzsereivel, és próbáltak klubokkal is egyeztetni annak érdekében, hogy akár kölcsön tudjanak adni bizonyos kézilabdázókat. Ezáltal a béreken tudtak volna spórolni, viszont ez csak akkor tudott volna megvalósulni, ha a játékosok is belementek volna, ők pedig maradni szerettek volna. Görbicz hozzátette, a szponzorokkal pozitívak voltak a tárgyalások, de ők is inkább kivártak.

„Lassan mennek a csapatok az Eb-re, ekkor pedig tudunk folyamatosan tárgyalásokat folytatni – tette hozzá az ügyvezető, aki rávilágított arra, hogy a piac pontosan tudja, milyen helyzetben van a Győr, így a csapatok meg fognak próbálni akár ingyen, akár alacsonyabb kivásárlási áron megszerezni játékosokat. – Nagy segítség lenne, ha pár játékos erre igent mondana.”

A klub két vezetője határozottan jelezte, az októberi béreket kifizették, nincs tartozásuk a keret felé. „Akkor viszont már nem tudnánk ennyire egyértelmű választ adni” – válaszoltak arra a kérdésre, hogy ezt december közepén is el tudnák-e mondani.

A beszélgetésbe Veszprémből Éles József csatlakozott be, aki több témában is elmondta a véleményét, főként a szponzorokkal kapcsolatban.

„A társasági adó feltűnésével nagyon sok cég élt azzal, hogy ezt odaadja a kluboknak, de más reklámpénzt nem áldoz a sportra. Ez elkényelmesített nagyon sok klubot – kezdte a Veszprémi KKFT igazgatója. – Voltak szponzorációs pénzek, amik irányítva voltak a sportágakhoz, ezeknek a hirtelen megszűnése pedig a sportot visszavethetné a 80-as, 90-es évek szintjére. A támogatások megszűnésével nagyon sok vállalat nem fog tudni már ekkora pénzeket adni, emiatt nagy esélyt látok a visszaesésre, ami aggaszt mindenkit.”

Arra a kérdésre, hogy a mindenkori kormány feladata-e, hogy eltartson klubokat, illetve lehet-e piaci alapon megélni a kézilabdából ma Magyarországon, így válaszolt: „Nem a kormány feladata, viszont valamilyen segítség kellene az első pár évben. Az azonnali kivezetés súlyos következményekkel járhat, viszont ha lenne pár éve a kluboknak, akkor szerintem meg lehet találni azokat a szponzorokat, amelyek a piacról eltartják őket, ám a jelenlegi gazdasági helyzetben ez is kétséges. Ha visszaesik a sport, akkor ezáltal elfogy az utánpótlás is, nem lesz magas a színvonal, és nem lesz vonzó a sportág a gyerekeknek.”

Éles arról is szót ejtett, hogy a szponzorok inkább a nagy klubokat favorizálták, így a „kis” Veszprém helyzete sem fényes. Szerinte az ő modelljük, az, hogy csak magyar játékosokkal veszik fel a versenyt, nem volt kelendő, ráadásul korábban is ment a versengés, és az irigység is jelen volt a klubok között. Elmondása szerint próbáltak a One Veszprémmel együttműködni, hogy oda neveljenek játékosokat, de falakba ütköztek. Görbicz egyetértett azzal, hogy ebben a helyzetben nem lehet egyik napról a másikra támogatókat szerezni.

Fata ezen a ponton ismertette, nincsenek olyan helyzetben, hogy jelenleg ők diktáljanak a tárgyalások során; úgy egyeztettek a vezetőedzővel, Per Johanssonnal is, hogy akit vinni szeretnének, azokat a játékosokat el fogják engedni. Hozzátette, ennek ellenére bíznak abban, hogy így is marad egy olyan játékosállomány, amellyel fel tudják venni a versenyt a Bajnokok Ligájában. A szurkolókról is szó esett: azt értik, hogy nagy a támogatás a részükről.

„Ha úgy folynak a tárgyalások, ahogyan szeretnénk, és játékosokat is el tudunk adni, akkor majdnem végig tudjuk csinálni ezt az idényt. Ekkor még kellene az összköltségvetésünknek mintegy 10-20 százaléka” – ismertette az ügyvezető.

„Legfontosabb az, hogy a klub működjön – szögezte le Görbicz, Fata szerint viszont van olyan forgatókönyv, hogy reális lehet a csőd: – Ha a tárgyalások nem úgy alakulnak a játékosokkal, ahogyan szeretnénk, és ha ők ebben nem partnerek, akkor igen, reális (a csőd).”

A beszélgetés végén arról is szó esett, hogy a Győrnek jó a kapcsolata a ligával és a Magyar Kézilabda-szövetséggel egyaránt, csőd esetén azonban ez a jó kapcsolat nem számít.