Alapemberek kiesését kell megoldani – állítsa össze a magyar válogatott keddi kezdőcsapatát!

P. K.P. K.
2026.11.16. 08:46
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A grúziai kezdőcsapatból Willi Orbán és Vitális Milán biztosan hiányzik a keddi meccsről – ön kiket küldene pályára Észak-Írország ellen? (Fotó: Szabó Miklós)
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csapatösszeállító válogatott kezdőcsapat magyar válogatott Marco Rossi
A magyar labdarúgó-válogatottból az év utolsó meccse, az északírek elleni hazai találkozó előtt kiesett sárga lapos eltiltás miatt Vitális Milán és Willi Orbán (mind a ketten alapembernek mondhatók), Lukács Dániel pedig sérülés miatt hagyta el a keretet. Kérdéses sérülés miatt Redzic Damir játéka is, aki már szombaton sem szerepelt. Ezen nehezítések mellett állítsa össze a mieink kezdőcsapatát a keddi mérkőzésre!

 

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
6. FORDULÓ
NOVEMBER 17., KEDD
20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Ukrajna–Grúzia

 

csapatösszeállító válogatott kezdőcsapat magyar válogatott Marco Rossi
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