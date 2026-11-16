Jön a nagy U21-es teszt Ciprus ellen

Egy fejezet lezárult a magyar U21-es válogatott életében: a csapat október 6-án Európa-bajnoki selejtezőn 0–0-s döntetlent játszott Törökország vendégeként, negyedikként végzett a csoportjában (Horvátország, Törökország és Ukrajna mögött, de Litvániát megelőzve), ami egyben a 2004–2005-ös korosztály búcsúját jelentette. Egy hónappal később Németh Antal szövetségi edző már a 2006-ban és 2007-ben született labdarúgókkal dolgozhatott egy héten keresztül Telkiben, hogy aztán az edzőtáborozást hétfő este a Hidegkuti Nándor Stadionban a Ciprus elleni felkészülési találkozó zárja.

„Mindig szép edzői feladat egy csapatot a saját elképzeléseink alapján kialakítani, ilyenkor mindig fontos, hogy ne csak a pályán, hanem azon kívül is közösséget kovácsoljunk – mondta a korosztályos válogatott vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján Németh Antal. – A hétfői mérkőzésen jó lenne viszontlátni, amit az edzéseken gyakoroltunk: minél többször labdát szerezni, agresszívan védekezni, lendületesnek lenni, és a támadások során minél több begyakorolt elemet megvalósítani. Hogy kik lehetnek ennek a korosztálynak a pillérei? Akik rendszeresen játszanak a nemzetközi szintéren, akár az Európa-ligában, akár a Konferencialigában, hiszen nekik megvan a tapasztalatuk, amely az újonnan induló korosztályt átlendítheti a nehézségeken – már most hétfőn is. Nehéz volt Ciprusból készülni, hiszen az ellenfelünknél is korosztályt váltottak, de megnéztük ellenfelünk utóbbi három meccsét, kíváncsiak voltunk, a korosztályból ki volt már korábban is kerettag, milyen pozícióban futballozott, az edzője milyen rendszerben játszatja a csapatait. A hétvégén enyhébb vírusos megbetegedés futott végig a csapaton, de péntekig hellyel-közzel elvégeztük a tervezett munkát, és győzni akarunk Ciprus ellen.”

Ritkán fordul elő, hogy egy-egy válogatott mérkőzés előtt akár egy teljes hetet nyugalomban lehet készülni, ez az időszak különösen fontos, ha egy korosztály kiöregedése miatt új csapatot kell építeni. Az eredetileg meghívott labdarúgók közül Engedi Márk, Kugyela Zalán és Selyem Bálint idő előtt elhagyta az edzőtábort (a Vasas kapusa és a Torino védője betegség miatt, az ETO védőjének pedig kihúzták a bölcsességfogát), ők kihagyták a pénteki, Vasas elleni zárt kapus találkozót, helyettük Tercza Gergő és Csorba Noel csatlakozott a csapathoz. A szakmai stábnak volt alkalma felmérni, a futballisták miként alkalmazkodnak az elképzelt játékfelfogáshoz, mi az, ami működik, és min kell változtatni, javítani. Az alakuló U21-es válogatott egyik alapembere Kern Martin lehet, aki egyre meghatározóbb szerepet tölt be a bajnokságban éllovas Puskás Akadémiában. A 20 éves középpályás 2023. február 12-én, a ZTE elleni 1–0-s bajnokin mutatkozott be az NB I-ben (másfél hónappal a 17. születésnapja előtt), a 2024–2025-ös idényt a Sturm Grazban töltötte, s miután hazatért, rendre csereként kapott lehetőséget Hornyák Zsolttól (tizenkilenc bajnokin lépett pályára, de csak négyszer kezdett). A most zajló idényben Babó Levente vezetőedző már valamennyi bajnokin számított rá, tizenegyszer ráadásul kezdőként, aminek köszönhetően egyre érettebbé válik a játéka, egyre többet vállal magára.

„Az összetartás alatt az volt a legfontosabb, hogy mindenki megismerje a másikat, és meg tudja mutatni, miben a legjobb – mondta a vasárnapi edzés előtt Kern Martin. – Összeállt a csapat a hétfői meccsre, sikerült jól felkészülni. Ami engem illet, szeretem, ha számítanak rám, örülök, hogy klubomban, a Puskás Akadémiában egyre nagyobb szerep hárul rám, bízom benne, így lesz ez a U 21-es válogatottban is, és jó játékkal segíthetem a csapatot. Nyilván nagy motiváció valamennyi fiatalnak, hogy jó teljesítmény esetén a válogatotthoz kerülhet, de nem tekintek túlzottan előre, a jelenben szeretnék olyan futballt mutatni, amit elvárnak tőlem a Puskás Akadémiában és a korosztályos válogatottban. Címeres mezben nincs olyan különbség, hogy felkészülési mérkőzést vagy tétmérkőzést játszunk, úgyhogy győzelmet várok Ciprus ellen, meg akarjuk mutatni, van jövő ebben a korosztályban, és oda kell ránk figyelni.”

U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Ciprus, Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!