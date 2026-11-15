Belgium négy gólt szerzett, az olaszok lecsúsztak a negyeddöntőről az NL-ben

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-LIGA, 1. CSOPORT

BELGIUM–OLASZORSZÁG 4–1 (3–1)

Brüsszel, Baldvin király Stadion. Vezette: Eskas (norvég)

BELGIUM: S. Lammens – Castagne, Ngoy (Theate, 87.), Mechele, De Cuyper – De Bruyne (Trossard, 87.), Lavia (Raskin, 76.), Tielemans – D. Moreira (Lukébakio, 87.), De Ketelaere, Doku (Godts, 90.). Szövetségi kapitány: Mark van Bommel

OLASZORSZÁG: G. Donnarumma – Kayode, Scalvini (A. Cisse, 62.), Bastoni, Calafiori – Barella, Tonali (Palestra, 62.), Fagioli (I. Doumbia, a szünetben) – Pisilli (Dimarco, a szünetben), F. Esposito, Koleosho (Vergara, 76.). Szövetségi kapitány: Roberto Mancini

Gólszerző: De Cuyper (15.), Ngoy (22.), Doku (26.), D. Moreira (80.), ill. F. Esposito (11.)

Nagy olasz fölényt mutatott a mérkőzés előtt a két csapat egymás elleni mérlege, mivel 27 meccsből csak tízet nem vesztettek el a belgák (ötször nyertek, ötször ikszeltek). Azonban szeptemberben nem Roberto Mancini tizenegye örülhetett, a Stadio Olimpicóban a vendégek Mika Godts és Dodi Lukébakio góljával 2–0-ra győztek. Hiába viszont az akkori siker, lépéskényszerben most a belgák voltak, az olaszok tudták, a döntetlen is elég a negyeddöntőbe jutásukhoz, míg Mark van Bommel csapata az iksszel biztosan a harmadik helyen maradt volna.

Ennek ellenére nem döntetlenre játszva kezdtek az olaszok, akik a 11. percben vezetést szereztek, Michael Kayode centerezéséből Francesco Pio Esposito szúrt bele a labdába, amely a lécről a kapuba vágódott – ez volt a 15. mérkőzésén a 10. gólja a válogatottban. Megrázták magukat a hazaiak, és negyedóra múlva már ők voltak 3–1-es előnyben. Előbb a szerencsésen pattanó labdát Maxim De Cuyper vágta be ziccerben, majd Nathan Ngoy egy lecsorgót lőtt a kapuba, aztán jött a meccs legszebb gólja. Jérémy Doku három olaszt kicselezve tört be a tizenhatoson belülre, és kilőtte a bal alsót – élményszámba ment a megmozdulása. Nem tudták összekapni magukat a vendégek, örülhettek, hogy nem nőtt tovább a különbség. Ez Gianluigi Donnarummának is köszönhető volt, aki a szünet előtt a kapufára tolta Kevin De Bruyne lövésénél a labdát.

A fordulás után az olaszok a támadásokra helyezték a hangsúlyt – eredménytelenül –, ennek következtében kinyíltak, a belgák pedig számos kontrát vezethettek, hiszen volt hozzá területük. Ezt azonban jó ideig nem használták ki, De Bruyne a bal alsó mellé lőtt, majd Charles De Ketelaere a lécre fejelt, aztán ismét De Bruyne hagyta ki a helyzetét, újfent nem tudott túljárni Donnarumma eszén. Ezenkívül is több gyors ellentámadásuk volt a „vörös ördögöknek”, de azokat elszórakozták, szebben mondva: nem koncentráltak eléggé – egészen a 80. percig. Ismét Dokut kellett dicsérni, akit négyen sem tudtak megállítani, az indítása után De Bruyne adta a gólpasszt, Diego Moreira meg ziccerben a jobb alsóba lőtt.

A negyedik hazai gól után még szépíthetett volna az olasz válogatott, a kezezés miatt megítélt büntetőt azonban Senne Lammens kivédte, leért Pio Esposito lapos lövésére, míg az utolsó percben Alphadjo Cisse szerzett lesgólt. Csoportelsőség helyett harmadik hely az olaszoknak, ennek ellenére nem kell osztályozót játszaniuk az A-ligában maradásért, mivel a csoportharmadikok közül csak a két legrosszabbul teljesítő válogatottnak kell ezért megküzdenie. A belgák másodikok lettek, készülhetnek az NL-negyeddöntőre. 4–1