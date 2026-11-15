NL: veretlenül zárt Montenegró, Ciprus játszhat a B-ligába jutásért

L. M.L. M.
2026.11.15. 17:08
Nikola Krstovics két góllal és két gólpasszal zárt (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Örményország Montenegró Lettország Ciprus
Montenegró 4–1-re legyőzte Ciprust a Nemzetek Ligája C-ligájának 2. csoportjában vasárnap kora délután. Az utolsó fordulóban Lettország döntetlent játszott Örményországgal, így az is eldőlt, hogy a már biztosan feljutó Montenegró mellett Ciprus játszhat a B-ligába jutásért.

Nikola Krsztovics klasszis teljesítménnyel zárta le a Nemzetek Ligája-sorozatát, az Atalanta montenegrói támadója két góllal és két gólpasszal segítette győzelemhez válogatottját, amely a Ciprus elleni idegenbeli sikerével veretlenül jutott fel a B-ligába. A vereség ellenére a ciprusiak sem búslakodhatnak, mivel Örményország nem tudta legyőzni a letteket, így a második helyen maradtak a csoportban, és játszhatnak a feljutásért.

NEMZETEK LIGÁJA
6. FORDULÓ
C-LIGA, 2. CSOPORT
Ciprus–Montenegró 1–4 (Pittasz 52. – 11-esből, ill. Oszmajics 5., Vukotics 58., Krsztovics 67., 83.)
Lettország–Örményország 0–0
1. CSOPORT
18.00: Fehéroroszország–Albánia
18.00: Finnország–San Marino

 

 

Nemzetek Ligája Örményország Montenegró Lettország Ciprus
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