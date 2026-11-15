NL: veretlenül zárt Montenegró, Ciprus játszhat a B-ligába jutásért

Nikola Krsztovics klasszis teljesítménnyel zárta le a Nemzetek Ligája-sorozatát, az Atalanta montenegrói támadója két góllal és két gólpasszal segítette győzelemhez válogatottját, amely a Ciprus elleni idegenbeli sikerével veretlenül jutott fel a B-ligába. A vereség ellenére a ciprusiak sem búslakodhatnak, mivel Örményország nem tudta legyőzni a letteket, így a második helyen maradtak a csoportban, és játszhatnak a feljutásért.

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

C-LIGA, 2. CSOPORT

Ciprus–Montenegró 1–4 (Pittasz 52. – 11-esből, ill. Oszmajics 5., Vukotics 58., Krsztovics 67., 83.)

Lettország–Örményország 0–0

1. CSOPORT

18.00: Fehéroroszország–Albánia

18.00: Finnország–San Marino