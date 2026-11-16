NS-infó: Szabics Imre lesz az MTK új vezetőedzője

Az MTK labdarúgócsapata két héttel ezelőtt, a ZTE elleni 3–0-s vereség után jelentette be Pinezits Máté vezetőedző leváltását, akinek a helyét ideiglenesen Kanta József vette át, az ő irányításával játszott 2–2-es döntetlent a csapat a Kispest-Honvéd ellen. Az új edző keresése azonban már akkor megkezdődött.

Korábban beszámoltunk róla, hogy elsősorban külföldi vezetőedzőben gondolkodtak az MTK-nál. Szóba került a Leverkusen U19-es csapatát irányító holland Patrick Greveraars, akit nem engedett el a német klub, majd a korábban az ETO FC Győr vezetőedzőjeként is dolgozó spanyol Antonio Munozzal tárgyalt az MTK, de az ő ügyében is meg kellett volna egyezni a Spartak Trnavával, ugyanis élő szerződés köti a nagyszombatiakhoz.

Időközben azonban Szabics Imre a múlt héten távozott a belga Genktől, melynél az elmúlt egy hónapban Jess Thorup vezetőedző segítőjeként dolgozott, de a klub leváltotta a teljes szakmai stábot.

Ekkor került képbe az MTK-nál Szabics, aki Magyarországon a Fehérvár vezetőedzőjeként dolgozott korábban az NB I-ben (2021 április 1. és 2022. február 16 között, a mérlege 17 győzelem, 7 döntetlen, 10 vereség volt a csapattal). Úgy tudjuk, a szakemberrel meg is született a megállapodás, hamarosan be is jelenthetik a kinevezését.

A Szegedről a fővárosba kerülő Szabics Imre 17 évesen mutatkozott be az NB I-ben a Ferencváros csapatában, és egyetlen magyarországi élvonalbeli idényében 24 meccsen 12 gólt szerzett. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott 1999. március 6-án, amikor négyszer vette be a III. kerület kapuját a 7–1-re megnyert mérkőzésen.

A fiatal csatár az idény végén a Sturm Grazhoz távozott, ahol négy idényt töltött, játszott a BL-ben, az osztrák csapattal bajnoki és kupamásodik is lett. 2003-ban Németországba igazolt, ahol hét évet töltött el: a Stuttgart, a Köln, a Mainz és az Augsburg labdarúgója volt, az első osztályban 80 meccsen 17-szer volt eredményes. Pályafutása végén visszatért Grazba, ahol osztrák bajnokságot nyert, és 2013 őszén 172 osztrák élvonalbeli bajnokival és 43 góllal zárta ausztriai karrierjét. A magyar válogatottban 36 meccsen 13-szor volt eredményes.

Edzői pályáját is Grazban kezdte.

„A klub játékosmegfigyelői hálózatát kellett kiépítenem, ekkor a magyar válogatott másodedzője is voltam párhuzamosan. Összességében már hat különböző országban dolgoztam. Vezetőedzőként pedig a Fehérvárnál próbáltam ki magam” – idézte fel egy nemrég készült interjúban. Másodedzőként dolgozott a Sturm Graznál, az osztrák válogatottnál, az FC Zürichnél, az Augsburgnál, az egyiptomi Al-Ahlinál, majd legutóbb a KRC Genknél.