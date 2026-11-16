Hosszabbított saját nevelésű középpályásával a Debrecen – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.11.16. 11:20
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Sain Balázs mellett Bogdán Ádám sportigazgató (Fotó: DVSC)
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Sain Balázs labdarúgó NB I Debreceni VSC szerződéshosszabbítás
A labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC meghosszabbította saját nevelésű játékosának, Sain Balázsnak a szerződését, aki 2029 nyaráig írt alá.

A 20 éves  középpályás leginkább a szezon elején kapott lehetőséget a felnőttcsapatban: Sain Balázs a jelenlegi idényben öt alkalommal lépett pályára az NB I-ben.

Sain a Konferencialiga selejtezőjében is játszott a Debreceni VSC színeiben: többek között az FC Köbenhavn elleni első mérkőzésen egy félidőt kapott, míg a visszavágón végig a pályán volt.

 

Sain Balázs labdarúgó NB I Debreceni VSC szerződéshosszabbítás
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