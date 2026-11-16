Hosszabbított saját nevelésű középpályásával a Debrecen – hivatalos
A labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC meghosszabbította saját nevelésű játékosának, Sain Balázsnak a szerződését, aki 2029 nyaráig írt alá.
A 20 éves középpályás leginkább a szezon elején kapott lehetőséget a felnőttcsapatban: Sain Balázs a jelenlegi idényben öt alkalommal lépett pályára az NB I-ben.
Sain a Konferencialiga selejtezőjében is játszott a Debreceni VSC színeiben: többek között az FC Köbenhavn elleni első mérkőzésen egy félidőt kapott, míg a visszavágón végig a pályán volt.
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