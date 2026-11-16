Hosszabbított saját nevelésű középpályásával a Debrecen – hivatalos

A 20 éves középpályás leginkább a szezon elején kapott lehetőséget a felnőttcsapatban: Sain Balázs a jelenlegi idényben öt alkalommal lépett pályára az NB I-ben.

Sain a Konferencialiga selejtezőjében is játszott a Debreceni VSC színeiben: többek között az FC Köbenhavn elleni első mérkőzésen egy félidőt kapott, míg a visszavágón végig a pályán volt.