Várandós a Debrecen női kézilabdacsapatának svéd kapusa

Az Európa-ligában csoportkörös hajdúsági klub hétfőn a honlapján jelentette be, hogy a 32 éves kapus az első gyermekét várja.

„Nagyon boldog és hálás vagyok azért, ahogyan a várandósságom alakul, hiszen eddig viszonylag könnyen ment minden, ami korántsem magától értetődő – mesélte Ryde. – Természetesen hiányozni fog, hogy ott legyek a pályán a csapattal, és az is, hogy részt vegyek januártól az európai kupamérkőzéseken. Ugyanakkor örömmel tekintek az előttem álló időszakra, és várom ezt az új fejezetet az életemben. Remélem, minden rendben lesz, és a következő szezon elején már újra készen állok arra, hogy a csapattal eddzek.”

A DVSC Skyline az NB I-ben ugyanúgy 17 ponttal áll, mint az egy meccsel kevesebbet játszó Győr és Ferencváros. Az Európa-ligába a csoportkörben csatlakozik be Szilágyi Zoltán vezetőedző együttese – Ryde nélkül. Az előző idényben európai kupaújoncként El-negyedik MOL Esztergom ugyancsak érdekelt a csoportkörben, amely január második hétvégéjén rajtol, a sorsolását pedig csütörtökön rendezik.