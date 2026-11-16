Romelu Lukaku nem lép többet pályára a belga válogatottban

L. M.L. M.
2026.11.16. 11:26
Romelu Lukaku visszavonult a belga válogatottól (Fotó: Getty Images)
Címkék
Romelu Lukaku visszavonulás Belgium belga labdarúgó-válogatott
Váratlanul bejelentette visszavonulását a válogatottól Romelu Lukaku. A belgák történetének legeredményesebb játékosa 16 év alatt 135 alkalommal játszott a belga nemzeti csapatban, és 94 gólt szerzett.

„16 év. Az elmúlt 16 évben mindent beleadtam a válogatottért. Minden elképzelhető érzelmet átéltem Hihetetlen csapattársak oldalán játszhattam, amiért mindig hálás leszek – kezdte az Instagram-bejegyzését Romelu Lukaku. – Fantasztikus utazás volt, minden pillanatát élveztem. Nagyon büszke vagyok arra, hogy négy világbajnokságon és három Európa-bajnokságon képviselhettem a hazámat. Soha nem fogom elfelejteni ezeket a pillanatokat.”

A 94 találatával válogatottsági gólrekorder támadó hozzátette, békében áll a döntésével. Lukaku a belgák tegnapi, olaszok elleni találkozóján a kispadon ült, a mérkőzés után pedig arról beszélt Mark van Bommel szövetségi kapitány, hogy „csak végszükség esetén léptettük volna pályára” – írja a Sporza.

Lukaku 2010-ben, a Horvátország elleni felkészülési mérkőzésen lépett pályára először a belga válogatottban, a nyári világbajnokságon Curacaót irányító Dick Advocaat válogatta be, és játszatta. Négy vb-n is szerepelt, összesen 8 gólt szerzett. A magyar válogatott ellen egyszer játszott, a 2016-os Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében 76 percet töltött a pályán. 

 

Romelu Lukaku visszavonulás Belgium belga labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

„Előfordulhatnak ilyen esték” – Roberto Mancini a belgák elleni vereségről

Minden más foci
3 órája

Belgium négy gólt szerzett, az olaszok lecsúsztak a negyeddöntőről az NL-ben

Minden más foci
13 órája

Kylian Mbappé vasárnapi visszatérésében bíznak a franciák

Minden más foci
Tegnap, 11:15

Hiába Güler csodagólja, Törökországban is nyertek a belgák

Minden más foci
2026.11.12. 20:19

Egy légitársaság Cristiano Ronaldo tiszteletére visszavonultatja a 7C ülését

Minden más foci
2026.11.07. 13:14

Visszavonult a korábbi angol válogatott Conor Coady, a Wolves egykori csapatkapitánya

Angol labdarúgás
2026.11.07. 10:19

Mourinho Cristiano Ronaldóról: Ha elköszön a futballtól, ne úgy történjen, mint tegnap

Spanyol labdarúgás
2026.11.06. 16:08

Cristiano Ronaldo többé nem játszik a portugál válogatottban – hivatalos

Minden más foci
2026.11.05. 11:44