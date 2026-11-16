Romelu Lukaku nem lép többet pályára a belga válogatottban

„16 év. Az elmúlt 16 évben mindent beleadtam a válogatottért. Minden elképzelhető érzelmet átéltem Hihetetlen csapattársak oldalán játszhattam, amiért mindig hálás leszek – kezdte az Instagram-bejegyzését Romelu Lukaku. – Fantasztikus utazás volt, minden pillanatát élveztem. Nagyon büszke vagyok arra, hogy négy világbajnokságon és három Európa-bajnokságon képviselhettem a hazámat. Soha nem fogom elfelejteni ezeket a pillanatokat.”

A 94 találatával válogatottsági gólrekorder támadó hozzátette, békében áll a döntésével. Lukaku a belgák tegnapi, olaszok elleni találkozóján a kispadon ült, a mérkőzés után pedig arról beszélt Mark van Bommel szövetségi kapitány, hogy „csak végszükség esetén léptettük volna pályára” – írja a Sporza.

Lukaku 2010-ben, a Horvátország elleni felkészülési mérkőzésen lépett pályára először a belga válogatottban, a nyári világbajnokságon Curacaót irányító Dick Advocaat válogatta be, és játszatta. Négy vb-n is szerepelt, összesen 8 gólt szerzett. A magyar válogatott ellen egyszer játszott, a 2016-os Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében 76 percet töltött a pályán.